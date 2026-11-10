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Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Markets 10.11.2026, 15:00
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Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

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Με μαζική στροφή προς τις αμυντικού χαρακτήρα μετοχές αντιδρούν οι επενδυτές, αναζητώντας ασφαλή καταφύγια που θα μπορούσαν να τους προστατεύσουν σε περίπτωση ενός τερματισμού του ράλι που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, με τα πρώτα σημάδια για κάτι τέτοιο να είναι ήδη ορατά.

Τι αγοράζουν τώρα οι επενδυτές

Κλάδοι όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, η υγειονομική περίθαλψη και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι οποίοι προτιμώνται σε περιόδους αβεβαιότητας λόγω της σταθερότητας των εσόδων τους, έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, πρωταγωνιστώντας στην ανακατανομή κεφαλαίων στις παγκόσμιες αγορές μετοχών.

Ένας δείκτης της MSCI που παρακολουθεί τις παγκόσμιες μετοχές του κλάδου των βασικών καταναλωτικών αγαθών κατέγραψε τον Οκτώβριο τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 1998, σημειώνοντας αύξηση 10,6%.

Παράλληλα, ο αντίστοιχος δείκτης του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης αυξήθηκε κατά 9,8%, η δεύτερη μηνιαία άνοδός του από το 2000.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγαλύτερη αύξηση είχε καταγραφεί μόνο κατά την έναρξη της πανδημίας Covid-19, όπως αναφέρουν οι FT.

Αντίθετα, ένας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου.

«Η τεχνολογία έχει χάσει τη λάμψη της», δήλωσε ο Guy Miller, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Zurich. «Οι επενδυτές επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους», προσθέτοντας ότι αυτό έχει οδηγήσει στη μετακίνηση κεφαλαίων προς τον κλάδο των βασικών καταναλωτικών αγαθών και άλλους τομείς της αγοράς.

Καταλύτης το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ

Οι μετοχές που σχετίζονται με την AI, οι οποίες είχαν οδηγήσει τις παγκόσμιες αγορές σε άνοδο τα τελευταία χρόνια, παρουσίασαν κάμψη τον Οκτώβριο, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν ότι οι τεράστιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μην αποφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Οι ανησυχίες αυτές κορυφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά τις σημαντικές εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η νίκη υποψηφίων κυβερνητών που υποστηρίζουν περιορισμούς στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, σε πολιτείες όπως το Τέξας και το Οχάιο, επιβάρυνε το κλίμα για τις μετοχές της AI.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε απότομες πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών διεθνώς, λόγω των φόβων ότι οι Δημοκρατικοί θα επιδιώξουν να επιβραδύνουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Τρέχουν» οι αμυντικές μετοχές

Την ίδια στιγμή, μεταξύ των αμυντικών μετοχών που παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις, η Walmart έχει ενισχυθεί περισσότερο από 15%, ενώ οι Procter & Gamble και Coca-Cola έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 10% από τις 6 Οκτωβρίου, όταν ο τεχνολογικός Nasdaq 100 έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του.

«Τα πιστωτικά περιθώρια έχουν αυξηθεί, οι αναθεωρήσεις των εταιρικών κερδών έχουν επιβραδυνθεί και το επενδυτικό κλίμα απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ», έγραψε η Beata Manthey, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών της Citi, σε σημείωμά της προς τους πελάτες τη Δευτέρα.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, η Citi υποβάθμισε τη σύστασή της για τις αμερικανικές και παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές, από σύσταση για αυξημένη έκθεση σε ουδέτερη σύσταση.

Ο Matthias Scheiber, επικεφαλής επενδύσεων στην Allspring Investments, δήλωσε στους FT ότι η παγκόσμια νομισματική σύσφιγξη κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και οι ενδείξεις επίμονου πληθωρισμού, τον οδήγησαν να «μειώσει την έκθεσή του σε ιδιαίτερα επιθετικές τεχνολογικές επενδύσεις» και να αυξήσει τις τοποθετήσεις του σε αμυντικές μετοχές.

Ο Luca Paolini, επικεφαλής στρατηγικής της Pictet Asset Management, είπε ότι η εταιρεία υιοθετεί μια πιο αμυντική επενδυτική στάση στις μετοχές, εξαιτίας των ανησυχιών για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και των υψηλότερων επιτοκίων. Στο πλαίσιο αυτό, μετακινεί κεφάλαια προς λιγότερο κυκλικούς κλάδους, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Η ενίσχυση των αμυντικών μετοχών έχει βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες να παραμείνουν ανθεκτικοί κατά τη διάρκεια της πτώσης των τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε αυτούς τους κλάδους σε σύγκριση με την αμερικανική αγορά.

Η Manthey της Citi αναβάθμισε τη σύστασή της για τις ευρωπαϊκές μετοχές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, τη Δευτέρα, λόγω της μικρότερης έκθεσης της Ευρώπης στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Nasdaq 100 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 2% μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο, ενώ ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 έχει ενισχυθεί κατά 1,5%.

Προσωρινή ή πιο σταθερή η στροφή;

Ωστόσο, καθώς η μεταβλητότητα αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης και των βασικών καταναλωτικών αγαθών επηρεάστηκαν από το sell off.

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι αυτό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι πως ακόμη και οι αμυντικές μετοχές μπορεί να είναι ευάλωτες σε μια απότομη διόρθωση.

Ο Scheiber της Allspring δήλωσε ότι, παρότι η κατοχή αμυντικών μετοχών και η ταυτόχρονη αρνητική τοποθέτηση απέναντι στις τεχνολογικές μετοχές αποδείχθηκαν επικερδής στρατηγική τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αυτή μπορεί να ανατραπεί εύκολα εάν αλλάξει το επενδυτικό κλίμα.

Ωστόσο, άλλοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε εξέλιξη μια πιο μακροχρόνια αντιστροφή των επενδυτικών τάσεων που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια.

Η πτώση των τεχνολογικών μετοχών την περασμένη εβδομάδα «υπενθυμίζει ότι η μετασχηματιστική καινοτομία και οι ελκυστικές επενδυτικές αποδόσεις δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα», δήλωσε ο Matthew McLennan, επικεφαλής του τμήματος επενδύσεων σε μετοχές αξίας της First Eagle Investments.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι επενδυτές θα στρέψουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους σε παραμελημένους τομείς της αγοράς, όπου οι αποτιμήσεις φαίνονται πιο λογικές και τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων παραμένουν ισχυρά.

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