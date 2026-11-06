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Καθώς το παγκόσμιο sell off στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου είναι εν εξελίξει το ερώτημα που διαπερνάει την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα είναι αν είναι η ώρα που «σκάει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης».

Είναι σαφές ότι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης λειτουργεί. Ωστόσο, και το Διαδίκτυο λειτουργούσε αρκετά καλά, αλλά παρόλα αυτά προκάλεσε κατάρρευση των αγορών πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, επισημαίνει σε άρθρο γνώμης στους Financial Times η Κέιτι Μάρτιν.

Τα χαρακτηριστικά ενός μη βιώσιμου «πάρτι» στα περιουσιακά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν επισημανθεί από πλειάδα επενδυτών και είναι και πιο εμφανή στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες κυριαρχούν πραγματικά στις αγορές των ΗΠΑ και παγκοσμίως. Οι λόγοι είναι πολλοί. Τα υψηλά επίπεδα χρέους με ολοένα και πιο δημιουργικές δομές, τα αμφισβητήσιμα επίπεδα πραγματικού δυναμικού εσόδων και τα παραδείγματα κυκλικής χρηματοδότησης που προκαλούν απορία, υπογραμμίζει η Mάρτιν.

Όπως επεσήμανε πρόσφατα η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, σχεδόν το 29% των επενδυτικών συναλλαγών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης αφορά άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ πάνω από το ήμισυ των εισερχόμενων επενδύσεων σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προέρχεται από άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Σε περίπτωση κρίσης, η κυκλική χρηματοδότηση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε κυκλικό εκτελεστικό απόσπασμα. Όλα αυτά ισχύουν και έχουν ευρέως γίνει αποδεκτά ως ο πιθανός καταλύτης μιας διόρθωσης εδώ και μήνες. Ωστόσο κανείς δεν ήξερε ποιος παράγοντας θα ήταν το φυτίλι που θα την πυροδοτούσε.

Οι ενδιάμεσες εκλογές

Οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι ο καταλύτης, εξηγεί η αρθρογράφος. Η αρχική αντίδραση στις ιστορικές ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αυτής της εβδομάδας, οι οποίες έφεραν συντριπτική νίκη για το Δημοκρατικό Κόμμα τόσο στο Κογκρέσο όσο και σε θέσεις σε επίπεδο πολιτειών, ήταν πολύ θετική.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο σε όλο τον κόσμο, εν μέρει λόγω της ανακούφισης που προκάλεσε το γεγονός ότι το αποτέλεσμα ήταν σαφές και αδιαμφισβήτητο, εν μέρει λόγω της ελπίδας ότι θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε την ομαλότητα στις αγορές με ισχυρότερους ελέγχους και ισορροπίες έναντι ενός ιδιότροπου προέδρου, και εν μέρει λόγω της αίσθησης ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να επιταχύνουν το τέλος του φαινομενικά παράλογου πολέμου στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, από τα 118 δολάρια που είχε φτάσει στα τέλη του περασμένου μήνα, αφού οι ψηφοφόροι σε όλες τις ΗΠΑ έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν ανέχονται τις υψηλές τιμές της ενέργειας που οφείλονται στον πόλεμο και ανεβάζουν το κόστος διαβίωσης.

Η αγορά εκτιμά ότι, έτσι ή αλλιώς, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, και γρήγορα. Ωστόσο, η θετική ατμόσφαιρα στις αγορές διήρκεσε μόλις μία μέρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, εξηγεί η Μάρτιν, ότι οι ψηφοφόροι κατέστησαν σαφές και κάτι άλλο: δεν τους αρέσει η τεχνητή νοημοσύνη και, συγκεκριμένα, δεν θέλουν να κατασκευαστούν στις γειτονιές τους τεράστια κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού.

Τι ψήφισαν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι για τα κέντρα δεδομένων

Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης τέθηκε σε ψηφοφορία σε πολλές πολιτείες, με μέτρα που ζητούσαν τη γνώμη των ψηφοφόρων σχετικά με το αν πρέπει να αναβληθεί ή να περιοριστεί η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων. «Οι ψηφοφόροι έδειξαν σχεδόν πάντα το μεσαίο δάχτυλο στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.» γράφει χαρακτηριστικά η αρθρογράφος.

Ένα πολύ πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και πλαίσιο αδειοδότησης αναμένεται για έναν τομέα που κατέχει ένα ανησυχητικό μερίδιο στην αμερικανική οικονομία και στις παγκόσμιες αγορές. Ο Frank Flight, στρατηγικός αναλυτής της Citadel Securities, ανέφερε σε σημείωμά του την Πέμπτη ότι, θεωρητικά, τουλάχιστον ορισμένα από αυτά τα έργα θα μεταφερθούν απλώς από πολιτείες που δεν τα υποστηρίζουν σε πολιτείες που τα υποστηρίζουν.

Ωστόσο, αυτό παραμένει πρόβλημα για έργα που χρηματοδοτούνται με τεράστια ποσά δανειακών κεφαλαίων. «Η εξασφάλιση εναλλακτικών τοποθεσιών, ηλεκτρικής ενέργειας και αδειών απαιτεί χρόνο, οπότε αυτή η προσαρμογή θα μπορούσε ακόμα να καθυστερήσει σημαντικά την υλοποίηση και να αυξήσει το κόστος», ανέφερε. «Επομένως, θα αναμέναμε κάποια συγκράτηση της βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης και της πληθωριστικής ώθησης που προέρχεται από τον κατασκευαστικό τομέα και τη σχετική ζήτηση πόρων, παράλληλα με μικρότερη επίδραση στις σωρευτικές επενδύσεις και τις χρηματοδοτικές ανάγκες».

Οι εταιρείες με διαφοροποιημένη τεχνολογική δραστηριότητα, ιδίως εκείνες που διαθέτουν ήδη δεσμευμένη χωρητικότητα σε κέντρα δεδομένων, τα πάνε σχετικά καλά εν μέσω της τελευταίας κρίσης, η οποία την Πέμπτη έριξε τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq Composite κατά 5%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση του σε 19 μήνες.

Ωστόσο, οι επενδύσεις που εστιάζουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα. Οι μετοχές της CoreWeave υποχώρησαν κατά 10% μόνο την Πέμπτη, με τη συνολική πτώση τους από το υψηλό του Μαΐου να φτάνει το 70%. Ο κατασκευαστής μικροτσίπ Sandisk σημείωσε πτώση 22% την Πέμπτη. Η Micron υποχώρησε κατά 17%.

«Με αυτές τις αποτιμήσεις, ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει με καρχαρία που πρέπει να συνεχίζει να κολυμπά για να επιβιώσει», τονίζει ο Trevor Greetham, επικεφαλής του τμήματος πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Royal London Asset Management.

Πώς μοιάζει μια κατάρρευση του τεχνολογικού τομέα

Πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τον Οκτώβριο, ο Dario Perkins από το ερευνητικό γραφείο TS Lombard σκιαγράφησε πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πραγματική κατάρρευση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικά, πολλά από αυτά είναι εικασίες, αλλά εκτιμά ότι ένα σενάριο χειρότερης περίπτωσης θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση τουλάχιστον 30% στις μετοχές των ΗΠΑ και να πυροδοτήσει πιστωτικές ζημίες ύψους έως και 200 δισ. δολαρίων, με «ένα κύμα» αθετήσεων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τον τεχνολογικό τομέα.

Όσον αφορά τις μετοχές, «αυτές είναι συντηρητικές εκτιμήσεις, οι οποίες επαναφέρουν το μερίδιο της τεχνολογίας στην αμερικανική αγορά στα επίπεδα πριν από την εποχή του ChatGPT», ανέφερε. Τα κρατικά ομόλογα και οι μετοχές εκτός ΗΠΑ ξεχωρίζουν ως πιθανά καταφύγια, πρόσθεσε.

Πρόκειται για μια ανάλυση που προκαλεί σοβαρή ανησυχία, αλλά είναι και εύλογη —είναι ενδεικτικό ότι τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου έχουν ήδη σημειώσει άνοδο. Η ταχεία λήξη του πολέμου στο Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τις αγορές να ανακτήσουν σταθερή βάση. Όμως, κάποια μέρα, ο συναγερμός από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι απλώς μια άσκηση, καταλήγει η Μάρτιν.