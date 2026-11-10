 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Commodities 10.11.2026, 12:26
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το αργό Brent, ο διεθνής δείκτης αναφοράς για το πετρέλαιο, για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο, καθώς οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Κατά τις πρωινές ώρες στην Ευρώπη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου τύπου Brent (για τον επόμενο μήνα) υποχώρησαν στα 89,70 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματευόταν κάτω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση άνω του 2%.

Στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, η τιμή του Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν σχεδιάζει επίθεση κατά του Ιράν «σε αυτή τη φάση».

«Η αγορά συνεχίζει να απορροφά μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση» αναφέρουν αναλυτές της ING. Τα σημάδια ανάκαμψης των ροών πετρελαίου στην περιοχή ασκούν επίσης πίεση στις τιμές. Ωστόσο, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, καθώς οι περιφερειακές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να είναι εύθραυστες και οι κίνδυνοι για τις ενεργειακές υποδομές παραμένουν.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την έντονη πτωτική πορεία που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του Brent κατέγραψαν πτώση 17%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση από την ταραχώδη περίοδο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID.

Οι τιμές του Brent έχουν πλέον υποχωρήσει κατά περίπου 25% από το υψηλό τους στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ξεπερνούσαν τα 117 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για τερματισμό της οκτάμηνης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, δήλωσε νωρίς την Τρίτη ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank. «Ο Πρόεδρος Τραμπ ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας, υποδηλώνοντας ότι δεν θα χρειαστούν περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν. Αν και οι ροές αργού πετρελαίου έχουν σχεδόν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και διυλισμένων προϊόντων παραμένουν περιορισμένες, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα όσον αφορά το ντίζελ», ανέφερε ο Hansen.

Η αγορά πετρελαίου παρουσίασε δραματική ανατροπή αυτόν τον μήνα, με τις τιμές να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση από το υψηλό εξαμήνου που είχαν αγγίξει στα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ υποχώρησε κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ελαφρύνοντας κάπως την πίεση που δέχονται οι κεντρικοί τραπεζίτες –οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τον υψηλό πληθωρισμό– παρόλο που το κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

«Η αγορά στοιχηματίζει ότι ο Τραμπ δεν θα επαναλάβει τα πλήγματα μετά το “μπλε κύμα” των ενδιάμεσων εκλογών» εξηγεί στο Bloomberg ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής στην A/S Global Risk Management. «Το αργό πετρέλαιο ενδέχεται να υποχωρήσει περαιτέρω, αλλά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη κίνηση βρίσκεται πλέον πίσω μας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει στο ΧΑ η Helleniq Energy
Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο
Λαζαράκου: Επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Markets

Η Λαζαράκου επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το οδηγούν υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδηγούν υψηλότερα το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Από τη Nike στην ena athletics: Με τι παπούτσια τρέχουν οι Έλληνες;
Business

Από τη Nike στην ena athletics: Με τι παπούτσια τρέχουν οι Έλληνες;

Tο τρέξιμο, με 55,7%, εξελίσσεται σε μια δημοφιλή δραστηριότητα - Γιατί οι δρομείς επιλέγουν Nike, Adidas, Asics, Hoka, Ena Athletics

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου
Κόσμος

Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου

Από την Wall Street της Σαγκάης στα προηγμένα τσιπ της Nvidia η Άλις Χουάνγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο κατασκοπείας

Τζούλη Καλημέρη
Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI

Μήνυμα από τους Γάλλους της Nexans για την επανεκκίνηση των ερευνών του GSI - Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο απόπλους του Abeille Marengo

Χρήστος Κολώνας
HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ στη Ρουμανία έως το 2030
Business

HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. στη Ρουμανία έως το 2030

Στο 60% των επενδύσεων του ομίλου έως το 2030 η Ρουμανία – Στόχος 1 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης, με το πράσινο χαρτοφυλάκιο να καλύπτει ενεργειακά 1 εκατ. νοικοκυριά.

Μάχη Τράτσα
JOIST: Τζίρος 9 εκατ. ευρώ το 2026 και σχέδιο επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό
Startups

JOIST: Από τη Λάρισα στις Βρυξέλλες με τζίρο 9 εκατ. ευρώ

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης του JOINT για τα οικονομικά μεγέθη, το δίκτυο μικρότερων κόμβων και το εγχείρημα του European Tech Embassy στις Βρυξέλλες

Γιώργος Πολύζος
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»

Το παρασκήνιο της κίνησης της Μόσχας να κατάσχει τις ρωσικές θυγατρικές της JTI - Ποιος είναι ο μυστηριώδης διαχειριστής των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Κάτω από 92 δολάρια μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
Commodities

Πετρέλαιο: Κάτω από 92 δολάρια μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να αναβάλει, προς το παρόν, τυχόν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν στέλνοντας το πετρέλαιο χαμηλότερα

Χρυσός: «Διαγράφει» τις απώλειες της Παρασκευής
Markets

«Διαγράφει» τις απώλειες της Παρασκευής ο χρυσός

Ο χρυσός ενισχύεται στον απόηχο της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και του δολαρίου

Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αυτοσυγκράτηση στο Ιράν
Commodities

Σταθεροποίηση τιμών στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Η αγορά φαίνεται να αποτιμά ένα σχετικά αισιόδοξο σενάριο αποκλιμάκωσης

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022
Commodities

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022

Το πετρέλαιο υποχωρεί απότομα από την αρχή της εβδομάδας εν μέσω ελπίδων για την διπλωματική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Ανακάμπτουν τα futures του Nasdaq
Wall Street

Μικρή ανάσα στην Wall Street - Ανακάμπτουν τα futures του Nasdaq

Μικτά πρόσημα στη Wall Street- Υποχωρούν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
Χρυσός: Το πετρέλαιο βάζει φρένο στην πτώση
Commodities

Χρυσός: Το πετρέλαιο βάζει φρένο στην πτώση

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αποτελούν βασικό παράγοντα επιρροής για τον χρυσό τους τελευταίους μήνες

Latest News
Bloggers, AI και email: Πώς αναζητούν προσφορές οι διαφορετικές γενιές
Τεχνολογία

Bloggers, AI και email: Πώς αναζητούν προσφορές οι διαφορετικές γενιές

Η Gen Z και οι Millennials βασίζονται περισσότερο στις προτάσεις που βρίσκουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από δημιουργούς περιεχομένου

ΕΕ: Οι γυναίκες αποτελούσαν το 41% των επιστημόνων και μηχανικών το 2025 – Η εικόνα της Ελλάδας
World

ΕΕ: Στο 41% αντιστοιχούσαν οι γυναίκες επιστήμονες το 2025 - Τι έδειξε η Ελλάδα

Σε δέκα περιφέρειες της ΕΕ οι γυναίκες αντιπροσώπευσαν περισσότερο από το μισό του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών το 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα
Τηλεπικοινωνίες

Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα

Κινητή, σταθερή και ψηφιακά έργα του Δημοσίου ενισχύουν την ελληνική δραστηριότητα - Στα 21,9 δισ. ο τζίρος του ομίλου στο α' εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027

Γιώργος Πολύζος
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει στο ΧΑ η Helleniq Energy

Σε ανοδική τροχιά παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Allwyn: Εξαγοράζει το 30% της IWG έναντι 107 εκατ. ευρώ
Business

Διπλό επενδυτικό «χτύπημα» από την Allwyn - Τα νέα deals

H Allwyn προχώρησε και στη σύναψη συμφωνιών με την Kambi Group plc για την εσωτερική ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για να διαμορφώσουν εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής

ΕΕ: Ημέρες Αγροδιατροφής 2026 – Πώς θα ενισχυθεί η γεωργία
AGRO

Ημέρες Αγροδιατροφής της ΕΕ – Πώς θα ενισχυθεί η γεωργία

Πώς οι πολιτικές της ΕΕ και η ΚΑΠ)μπορούν να βοηθήσουν τον αγροδιατροφικό τομέα να διαχειριστεί τις προκλήσεις

Anthropic: Ορίζει εύρος τιμής 70 έως 78 δολαρίων για την επερχόμενη IPO
World

Anthropic: Στα 70 έως 78 δολ. το εύρος τιμής για την ΙΡΟ

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές στην επερχόμενη αρχική δημόσια προσφορά

Όμιλος AKTOR: Χορηγός στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία
Εταιρική ευθύνη

Όμιλος AKTOR: Χορηγός στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία

Ο Όμιλος AKTOR θα υποστηρίξει τη διοργάνωση διεθνών και εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΟΑ

Βιομηχανική παραγωγή: Οριακή αύξηση 0,6% τον Σεπτέμβριο
Βιομηχανία

Οριακή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο

Ποιοι κλάδοι είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωη του δείκτη για τη βιομηχανική παραγωγή

Schneider Electric: Στρατηγική συνεργασία με NVIDIA και HPE για την επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Schneider Electric: Στρατηγική συνεργασία με NVIDIA και HPE - Στο επίκεντρο η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Schneider Electric, η NVIDIA και η HPE οραματίζονται να φέρουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις βιομηχανικές λειτουργίες

GSI: Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για τον GSI

Η Τουρκία έλαβε την ενημέρωση με μία ρηματική διακοίνωση, που αποτελεί το συνήθη τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών και δεν επιφέρει αποτελέσματα ως προς τη νομιμοποίηση των αιτιάσεων της. ενώ η αναχώρηση του πλοίου αναμένεται να βάλει οριστικό τέλος στα όποια σενάρια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γουόλερ (Fed): Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο
World

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Ο Γουόλερ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός θα καθορίσει αν θα στηρίξει την αύξηση κατά 25 ή 50 μ.β.

Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
Πολιτική

Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

Αυτό που θα μετρήσει και αυτό από το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies