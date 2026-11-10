Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent

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Κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το αργό Brent, ο διεθνής δείκτης αναφοράς για το πετρέλαιο, για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο, καθώς οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Κατά τις πρωινές ώρες στην Ευρώπη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου τύπου Brent (για τον επόμενο μήνα) υποχώρησαν στα 89,70 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματευόταν κάτω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση άνω του 2%.

Στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, η τιμή του Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν σχεδιάζει επίθεση κατά του Ιράν «σε αυτή τη φάση».

«Η αγορά συνεχίζει να απορροφά μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση» αναφέρουν αναλυτές της ING. Τα σημάδια ανάκαμψης των ροών πετρελαίου στην περιοχή ασκούν επίσης πίεση στις τιμές. Ωστόσο, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, καθώς οι περιφερειακές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να είναι εύθραυστες και οι κίνδυνοι για τις ενεργειακές υποδομές παραμένουν.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την έντονη πτωτική πορεία που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του Brent κατέγραψαν πτώση 17%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση από την ταραχώδη περίοδο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID.

Οι τιμές του Brent έχουν πλέον υποχωρήσει κατά περίπου 25% από το υψηλό τους στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ξεπερνούσαν τα 117 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για τερματισμό της οκτάμηνης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, δήλωσε νωρίς την Τρίτη ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank. «Ο Πρόεδρος Τραμπ ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας, υποδηλώνοντας ότι δεν θα χρειαστούν περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν. Αν και οι ροές αργού πετρελαίου έχουν σχεδόν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και διυλισμένων προϊόντων παραμένουν περιορισμένες, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα όσον αφορά το ντίζελ», ανέφερε ο Hansen.

#Commodities:

Oil: Brent has now fallen around 22% from its late-October peak above USD 117, hovering near USD 92 as hopes for an end to the eight-month-old Middle East conflict have strengthened following the US midterm elections. President Trump added to the optimism by suggesting further strikes on Iran would not be necessary. While crude oil flows have almost returned to pre-war levels, LNG and refined product supplies remain constrained, keeping prices elevated, particularly for diesel. A peace deal could help ease these pressures, but for now, European diesel still trades around USD 175 per barrel, while the Dutch TTF gas benchmark has retreated to around EUR 81/MWh from its pre-midterms peak above EUR 104. Focus today: The EIA’s Short-Term Energy Outlook (STEO) and any fresh signals from Washington and Tehran on the prospects for a diplomatic breakthrough. Metals: Gold trades lower after once again struggling to break resistance near USD 4,170 ahead of today’s US CPI release, which carries the risk of reinforcing expectations of a December Fed rate hike. The post-midterm rebound, supported by slumping oil prices and short covering among leveraged funds, has helped stabilise the market. Traders are now weighing whether the next move will be further consolidation above USD 4,000 or renewed gains that could strengthen confidence that a durable low is in place. In my view, the latter would require a sustained break above USD 4,200. — Ole S Hansen (@Ole_S_Hansen) November 10, 2026

Η αγορά πετρελαίου παρουσίασε δραματική ανατροπή αυτόν τον μήνα, με τις τιμές να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση από το υψηλό εξαμήνου που είχαν αγγίξει στα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ υποχώρησε κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ελαφρύνοντας κάπως την πίεση που δέχονται οι κεντρικοί τραπεζίτες –οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τον υψηλό πληθωρισμό– παρόλο που το κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

«Η αγορά στοιχηματίζει ότι ο Τραμπ δεν θα επαναλάβει τα πλήγματα μετά το “μπλε κύμα” των ενδιάμεσων εκλογών» εξηγεί στο Bloomberg ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής στην A/S Global Risk Management. «Το αργό πετρέλαιο ενδέχεται να υποχωρήσει περαιτέρω, αλλά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη κίνηση βρίσκεται πλέον πίσω μας».