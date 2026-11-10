Πετρέλαιο: Κάτω από 92 δολάρια μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

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Υποχώρησε το πετρέλαιο την Τρίτη, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την ανάγκη για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν «αυτή τη στιγμή», κατευνάζοντας φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent υποχώρησαν κατά 70 σεντς, ή 0,75%, στα 91,88 δολάρια ανά βαρέλι έως τις 04:46 ώρα Ελλάδος, ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 78 σεντς, ή 0,90%, στα 86,07 δολάρια ανά βαρέλι. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν καταγράψει πτώση 1% σύμφωνα με το Reuters.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η τιμή του Brent έκλεισε με πτώση 5,85%, έχοντας υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό της από τις 31 Αυγούστου.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να αναβάλει, προς το παρόν, τυχόν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, ανταποκρινόμενος σε εκκλήσεις χωρών της περιοχής – μεταξύ των οποίων και του πρωθυπουργού του Κατάρ, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στον Λευκό Οίκο.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, καθώς και σε μεταγενέστερη εμφάνισή του στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ ανέφερε ότι σχεδιάζει να διατηρήσει, προς το παρόν, τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Από τα χείλη Τραμπ κρέμεται το πετρέλαιο

«Η αγορά εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στον πιο διαλλακτικό τόνο που υιοθετεί ο Πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Αν και εξακολουθούν να σημειώνονται επιθέσεις σε πλοία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αυτές δεν έχουν κλιμακωθεί σε βαθμό που να επιβάλει ένα νέο “ασφάλιστρο κινδύνου” στην αγορά», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την πλευρά της προσφοράς, έρευνα του Reuters έδειξε ότι η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ αυξήθηκε τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της αύξησης της παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ, παρά τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Η τιμή του Brent έχει υποχωρήσει περίπου 22% από το υψηλό εξαμήνου των 118 δολαρίων που άγγιξε στις 30 Οκτωβρίου, καθώς αμβλύνθηκαν οι φόβοι ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για πιθανές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα. «Παρά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων, είναι απίθανο οι τιμές του πετρελαίου Brent να υποχωρήσουν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, εάν δεν υπάρξουν πιο σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης και μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», ανέφερε σε σημείωμά του ο Γκρέγκορι Μπρου, ανώτερος αναλυτής στην Eurasia Group.

«Την ίδια στιγμή, οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία παραμένουν υψηλοί, καθώς το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Μπρου.

Παράλληλα, Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι προγραμμάτισαν συνάντηση για την Τρίτη, στο πλαίσιο διήμερων συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ —των πρώτων από τον Φεβρουάριο—, αφότου ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι είναι εφικτή μια ευρεία ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο που διαρκεί εδώ και 4,5 χρόνια, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την ασφάλεια της Ευρώπης.