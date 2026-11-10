Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το οδηγούν υψηλότερα

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Με σημαντικά κέρδη κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να πρωταγωνιστούν για ακόμη μία συνεδρίαση, στην προσπάθεια να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,77% στις 2.629,82 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,8 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,86% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.749,82 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,38% στις 3.200,84 μονάδες.

Ισχυρή η ώθηση των τραπεζών

Συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας δίνει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να οδηγεί την ανοδική κίνηση. Θετική ένδειξη αποτελεί και η ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας από την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς ο αυξημένος τζίρος αποτυπώνει τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την επιστροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Η θετική εικόνα δεν περιορίζεται στην εγχώρια αγορά, καθώς ανοδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον DAX να καταγράφει κέρδη άνω του 1%. Στήριξη στο διεθνές κλίμα προσφέρει η νέα αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται σε χαμηλά δύο μηνών και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, περιορίζοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε τεχνικό επίπεδο, η βελτίωση της εικόνας του Γενικού Δείκτη προϋποθέτει την ανοδική διάσπαση της ζώνης των 2.610-2.636 μονάδων, προκειμένου να ενισχυθούν οι ενδείξεις αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης. Ως επόμενα σημεία στήριξης εντοπίζονται οι 2.530 και 2.447 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις διαμορφώνονται στις 2.644 και 2.675 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank σημειώνει κέρδη 2,29%, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, Πειραιώς, Εθνική, Credia Bank, Eurobank και Βιοχάλκο να κερδίζουν πάνω από 1%.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΑΑ, ΕΛΧΑ, Λάμδα, ΔΕΗ, Optima Bank, Aegean, Titan, Metlen, Cenergy, Aktor και Κύπρου, ενώ ήπια πτωτικά οι Coca Cola, Motor Oil, OTE και Jumbo. Λίγο πάνω από 1% οι απώλειες σε ΕΥΔΑΠ και Allwyn.