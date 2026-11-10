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Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά την Τετάρτη τα καταστήματα

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επιβεβαιώνοντας πως η πλειονότητα των καταστημάτων της αλυσίδας ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει

Economy 10.11.2026, 10:24
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Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά την Τετάρτη τα καταστήματα
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Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Pizza Fan μίλησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επιβεβαιώνοντας πως η πλειονότητα των καταστημάτων της αλυσίδας ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει.

«Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει πληρωθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης, και έχουν αποδεσμευτεί λογαριασμοί για πληρωμή προμηθευτών και για εισπράξεις και για ζητήματα υποχρεώσεων προς το κράτος, φόρους και άλλα. Άρα μπορεί πλέον να κινηθεί η εταιρεία και το σχέδιο είναι από αύριο να ξεκινήσουν και οι παραγγελίες», είπε η κ. Κεραμέως για την Pizza Fan.

Ερωτηθείσα για το ποιος διοικεί τώρα την εταιρεία, η υπουργός ανέφερε πως υπάρχει προσωρινή διοίκηση και υπάρχουν δύο περιπτώσεις: ή να παραμείνει αυτή η διοίκηση ή να έρθει κάποιος άλλος επενδυτής και να αναλάβει την αλυσίδα.

Για τα εργασιακά ζητήματα η κ. Κεραμέως επισήμανε μιλώντας στο ΣΚΑΙ πως «υπάρχει ένας πολύ αυστηρός κλοιός σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης», αναφέροντας πως «την τελευταία διετία, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έκανε 165 ελέγχους συνολικά στη Pizza Fan και επέβαλε πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 730.000».

Για το καλώδιο η υπουργός ανέφερε πως «το έργο προχωράει κανονικά και κινείται όπως είχε προβλεφθεί. Καμία απολύτως άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία και ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι η Τουρκία εξέδωσε αντί-NAVTEX, δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι ικανοποιημένη. Και στο τέλος της ημέρας, η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας αφορά αποκλειστικά μια ενημέρωση. Άλλο η ενημέρωση για λόγους ναυσιπλοΐας και ούτω καθεξής, και άλλο η αδειοδότηση. Αδειοδότηση αποκλειστικά από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στα ζητήματα του υπουργείου Εργασίας, ανακοινώνοντας πως σήμερα το πρωί ανοίγει ένα πρόγραμμα για 27.000 νέες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα σε δύο κατηγορίες: στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

«Στις γυναίκες, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί πάρα πολύ, πάνω από 50% τα χρόνια αυτά, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε ακόμα περιθώριο να τονώσουμε κι άλλο την απασχόληση. Άρα ό,τι πρόγραμμα βγάζουμε στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, η προτεραιοποίηση είναι στις γυναίκες, γιατί και εκεί έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Και δεύτερον για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω. Γιατί αν βρεθείς εκτός δουλειάς στα 52, στα 55, στα 57 είναι δύσκολο αντικειμενικά να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας», είπε.

Για τις ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία, η κ. Κεραμέως τόνισε πως: «Έχουμε ένα νομοσχέδιο στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή το οποίο αφορά στα όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της ΑΙ. Πώς δηλαδή η ίδια η πολιτεία πρέπει να βάλει κανόνες και βάζει κανόνες. Ένα νομοσχέδιο το οποίο εκπορεύεται και από μια ευρωπαϊκή οδηγία και τι λέει; Παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά βάσει αλγόριθμου. Το τι δουλειά παίρνει κάποιος, τι αρμοδιότητες, αν προάγεται, τι αμοιβή παίρνει, αν διακόπτεται η συνεργασία, αποφασίζεται αποκλειστικά από αλγόριθμο. Εμείς τι λέμε λοιπόν; Πλήρης διαφάνεια και δεύτερον, σε κρίσιμες αποφάσεις να υπάρχει υποχρεωτικά ανθρώπινη εποπτεία».

«Η τεχνητή νοημοσύνη ταράζει τα νερά αλλά θεωρώ θα αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας. Γινόμαστε όλοι μας πολύ πιο παραγωγικοί επειδή έχουμε αυτό το εργαλείο, αλλά με μια προϋπόθεση: Ότι όλοι μας επενδύουμε στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων».

Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε στην επέκταση της κάρτας εργασίας και σε άλλους τομείς. «Μπαίνουν στη φάση επέκτασης και τον Νοέμβριο οι συμβουλευτικές, οι διαφημιστικές, τα τυχερά παίγνια, οι επισκευές, logistics. Μιλάμε για 2,5 εκατ. εργαζομένους», ανέφερε.

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