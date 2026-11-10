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GSI: «Ηλεκτρίζει» και το εσωτερικό της ΝΔ η γαλλική ενημέρωση για το καλώδιο

Ορατή η δυσκολία διαχείρισης στο θέμα του καλωδίου και της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας από την κυβέρνηση, η οποία πέραν της σφοδρής κριτικής της Αντιπολίτευσης, βρίσκεται αντιμέτωπη και με αντιδράσεις εκ των έσω

Πολιτική 10.11.2026, 09:18
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GSI: «Ηλεκτρίζει» και το εσωτερικό της ΝΔ η γαλλική ενημέρωση για το καλώδιο
Ρεπορτάζ Γιάννης Μπασκάκης

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Νέα εστία έντονης πίεσης αποδεικνύεται για την κυβέρνηση το θέμα του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Όχι μόνο γιατί το Μαξίμου βρίσκεται αντιμέτωπο με τη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης («μείζονα υποχώρηση» κατήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ σειρά ερωτημάτων έθεσε το ΠΑΣΟΚ) μετά την αποκάλυψη του in, ότι η Γαλλία ήταν εκείνη που, μέσω ρηματική διακοίνωσης, παρείχε ενημέρωση στην Τουρκία για την έναρξη των ερευνών για το καλώδιο, αλλά και γιατί δέχεται ήδη έντονη κριτική και διαφοροποιήσεις από το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης, στον απόηχο των σαφών προειδοποιήσεων που είχε στείλει προς το Μαξίμου, από το Πολεμικό Μουσείο, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, επισημαίνοντας ότι «οποιοδήποτε αίτημα για εκχώρηση άδειας από την Τουρκία για το καλώδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είτε αυτό ονομαστεί ενημέρωση είτε ανακοίνωση είτε όπως αλλιώς».

Η δυσκολία που αισθάνεται το Μαξίμου σε σχέση με τη διαχείριση του ζητήματος, έγινε εξαιρετικά ορατή από τις σχετικές απαντήσεις στην ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος θέλησε να δηλώσει ότι «άδεια για τις σχετικές εργασίες ζητήθηκε, αποκλειστικά, από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, τελεία» και ότι «δεν έχει ζητηθεί, ούτε πρόκειται να ζητηθεί, άδεια από την Τουρκία», για να προσθέσει ότι «άλλο πράγμα η άδεια, άλλο πράγμα η ενημέρωση».

Υποβάθμιση

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, υποστηρίζοντας ότι «η ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία, είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς ενός μηνύματος από κράτος σε κράτος. Δεν υπάρχει κάτι ηπιότερο από αυτό» και πως «δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών. Είναι καθαρά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, ούτε αναγνωρίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα», προσθέτοντας ότι «δεν είναι κάτι το οποίο λέμε εκ των υστέρων».

Στο ερώτημα, δε, αν η ελληνική κυβέρνηση ήξερε το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν σε καταφατική κατεύθυνση: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, όπως έχει συμβεί από την πρώτη στιγμή αυτού του έργου, κάθε ενέργεια τελεί υπό τον πλήρη προγραμματισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. Και, το ξαναλέω, όλα όσα έχουν γίνει εκ των υστέρων ήταν σε πλήρη ενημέρωση, δημοσίως, εκ των προτέρων, προφανώς με βάση και τις διατυπώσεις που μπορούν να ειπωθούν, για λόγους ασφαλείας ενός ενεργειακού έργου υψίστης σημασίας, ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού έργου».

«Βόμβες» Παυλόπουλου

Η κυβέρνηση είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με την έντονη κριτική που διατυπώνεται στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης και η οποία κατατέθηκε και δημοσίως από τα χείλη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος χαρακτήρισε (Meganews, 8.11.2026) την έκδοση της σχετικής NAVTEX «υπεραρκετή» και τάχθηκε τόσο κατά οποιασδήποτε «άδειας», όσο και οποιασδήποτε «ανακοίνωσης» προς την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι «δε χρειάζεται καμία άδεια από την Τουρκία φυσικά -αδιανόητα πράγματα-, δε χρειάζεται καμία ανακοίνωση προς την Τουρκία».

Σε αυτό το πλαίσιο, αφενός δήλωσε ότι «ούτε η εταιρεία, η οποία έχει μισθώσει το πλοίο για να κάνει τις έρευνες βυθού, είναι δυνατόν να πει “μην το κάνεις Ελλάδα εσύ, το κάνω εγώ”. Δεν έχει καμία εξουσιοδότηση» και αφετέρου για το ίδιο το γαλλικό κράτος, σημείωσε: «Τι δουλειά έχει η Γαλλία; Μπορώ να καταλάβω; Εγώ ρωτάω προς πάσα κατεύθυνση και απορώ πώς δεν έχει τεθεί το θέμα και από την κυβέρνηση την ίδια. Η Γαλλία τι δουλειά έχει εδώ; Επειδή πήραμε μια εταιρεία και το πλοίο είναι γαλλικό; Σοβαρά μιλάμε; Δηλαδή όταν ένα πλοίο κινείται διεθνώς με τη σημαία ενός κράτους π.χ. για να κάνει μια έρευνα, αυτή η έρευνα, η οποία ανήκει σε μια χώρα θα πρέπει να γίνεται και με τη συμμετοχή της χώρας, της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο; Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα».

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι «η Γαλλία δεν έχει καμία δουλειά. Καμία αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ελπίζω πραγματικά αυτό που λέγεται και ρηματική διακοίνωση ακόμα, ελπίζω να μην έχουνε σκεφτεί κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι «πρώτα απ’ όλα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα. Πολύ περισσότερο αν έχει γίνει και ρηματική διακοίνωση αλίμονο. Αλλά και απλή ανακοίνωση».

«Ύποπτη» η ενέργεια της Γαλλίας

Μάλιστα, διερωτώμενος «γιατί χρειαζόμαστε τη Γαλλία να κάνει κάτι τέτοιο;», δήλωσε πως «εδώ είναι το ύποπτο» για να σημειώσει ότι «η Γαλλία, από τη στιγμή κατά την οποία έχουμε κάνει τη NAVTEX, ως εκ περισσού και αναρμοδίως παρεμβαίνει και πρέπει να τη δούμε με πολλή καχυποψία αυτήν την ενέργεια».

Και πρόσθεσε: «Στην ουσία είναι έμμεση αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Αυτό πάει να κάνει η Τουρκία με οποιοδήποτε τρόπο. Και θα έρχεται και θα το κραδαίνει σαν προηγούμενο και θα λέει: “Εσείς που λέτε ότι ήταν ανυπόστατο με ενημερώσατε. Δε μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά και το αναγνωρίζετε”».

Διαφοροποίηση Στυλιανίδη

Αλλά δημοσίως έχει εκφραστεί και η εσωκομματική σαφής διαφοροποίηση του βουλευτή και πρώην υπουργού της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος, ερωτηθείς (εφημερίδα «Documento», 8.11.2026) σχετικά με τις προειδοποιήσεις του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο, καθώς και αν «οι Γάλλοι μπορούν να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση» όσον αφορά το θέμα της ενημέρωσης για το καλώδιο, αφού επανέλαβε ότι «η τοποθέτηση Καραμανλή στο συγκεκριμένο θέμα είναι απολύτως σωστή», σημείωσε τα εξής:

«Ακόμα και η ενημέρωση θα χρησιμοποιηθεί από την Τουρκική πλευρά ως νομιμοποίηση των παράλογων διεκδικήσεων της, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο ντόμινο για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Είναι σα να ρωτάς ένα γείτονα που αμφισβητεί το οικόπεδο σου, για να φυτέψεις ένα δέντρο μέσα στη δική σου αυλή. Αυτά δε γίνονται. Η ενημέρωση είναι επίσημη και διεθνής από τη NAFTEX. Άλλωστε από την περιοχή έχουν διέλθει ήδη άλλα 6-7 καλώδια χωρίς προβλήματα, γιατί αυτό το επιτρέπει και το διεθνές δίκαιο».

Στο «γαλάζιο» εσωτερικό

Από την άλλη πλευρά, άλλοι βουλευτές της ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, αναφερόμενοι στην ενέργεια της ρηματικής διακοίνωσης, κάνουν λόγο για μία διπλωματική προσπάθεια ούτως ώστε το θέμα του καλωδίου να μην εξελιχθεί σε κρίση με την Τουρκία, όταν βγει το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα και τάσσονται κατά όσων θέτουν ασκούν σχετική κριτική.

Την ίδια ώρα βέβαια παραμένουν και οι βουλευτές εκείνοι του κυβερνώντος κόμματος που στους «γαλάζιους» διαδρόμους καταγγέλλουν την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει θολό το τοπίο γύρω από τις εξελίξεις στο θέμα του καλωδίου και γύρω από το τι ακριβώς περιλαμβάνει η κίνηση της Γαλλίας, ενώ θέτουν ερωτήματα για το περιεχόμενο της ρηματικής της διακοίνωσης και δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους σε σχέση με την κυβερνητική διαχείριση του ζητήματος.

Πηγή: in.gr

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