GSI: Πολιτικό θέμα από την αποκάλυψη του in για ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία

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Σειρά αντιδράσεων προκάλεσε η αποκάλυψη του in ότι η Τουρκία έλαβε ενημέρωση για την έναρξη των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, (GSI) από τη Γαλλία, μέσω ρηματικής διακοίνωσης.

Ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία για το καλώδιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in η Γαλλία ήταν αυτή που ανακοίνωσε επί της ουσίας στην Άγκυρα ότι το πλοίο «Abeille Marengo» θα ξεκινήσει μετά και την έκδοση της σχετικής NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Στη ρηματική διακοίνωση όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in καθίσταται σαφές ότι αυτό δεν συνιστά αναγνώριση δικαιοδοσιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ερωτηθείς σχετικά με το θέμα των NAVTEX και των αντί – NANTEX δήλωσε (στον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ, Μανώλη Κωστίδη) «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Με τον Φιντάν να δείχνει επί της ουσίας ότι η Άγκυρα έχει διάθεση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, μήνυμα που ελήφθη από την Αθήνα, όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές στο in.

Ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές το Σάββατο δήλωναν πως το πρόβλημα που προέκυψε με το καλώδιο και τη NAVTEX λύθηκε.

Με τις ενδείξεις μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνουν, πως προς το παρόν – τουλάχιστον – ότι η Τουρκία δεν δείχνει να θέλει να δυναμιτίσει την κατάσταση. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως κάτι δεν μπορεί να αλλάξει αν μεταβληθούν οι συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών, που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, συνέτειναν στο ότι η Γαλλία θα ήταν αυτή που θα προχωρούσε στην ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών για το έργο του GSI, στην Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως δεν πρόκειται για άδεια.

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται ενημέρωση από την κυβέρνηση

Για ερωτηματικά που προκαλούνται από τις πληροφορίες σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ιδίως με τις ενέργειες είτε της αναδόχου γαλλικής εταιρείας είτε της ίδιας της Γαλλικής Κυβέρνησης προς την πλευρά της Τουρκίας, κάνουν λόγο σε κοινή δήλωση τους ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Γιάννης Μανιάτης, Αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Ειδικότερα, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία της γαλλικής πλευράς προς την Τουρκία, με ποιον σκοπό και ποια διατύπωση, και εάν τόσο το γεγονός της επικοινωνίας όσο και το περιεχόμενο αυτής ήταν εκ των προτέρων γνωστά και εγκεκριμένα από την Ελλάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά η δήλωση, η οποία σημειώνει πως «η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης ασφαλώς δεν μπορεί να είναι η σιωπή».

Στην δήλωση τους Μάντζος και Μανιάτης αναφέρουν πως «ενόψει της σοβαρότητας του ζητήματος, όχι μόνο για το ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και για τη μελλοντική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, απαιτείται άμεση και αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Κυβέρνηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των εμπλεκομένων μερών καθώς και το πώς η ελληνική διπλωματία αξιολογεί τις συνέπειες αυτών».

Τονίζουν δε ότι «με δεδομένο το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον του έργου και τη σπουδαιότητα αυτού για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου το 2011, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πρόκειται να καταθέσει σχετική Επίκαιρη Ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

«Απο την πλευρά μας, επαναλαμβάνουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι η μελέτη, η υλοποίηση και η ολοκλήρωση του έργου της πόντισης υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων οφείλουν να προχωρήσουν αποκλειστικά με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και μόνο με τις διαδικασίες που αυτό περιγράφει» καταλήγει η δήλωση.

Αίτημα αδείας η ρηματική διακοίνωση λέει η ΕΛ.Α.Σ

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το καλώδιο, υποστηρίζοντας ότι η ««ενημέρωση» υπό απειλή συνιστά αίτημα άδειας».

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ. η ρηματική διακοίνωση «αποτελεί απαράδεκτη εξέλιξη η οποία ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα».

Όπως αναφέρει η ΕΛ.Α.Σ. «οποιαδήποτε μορφή “ενημέρωσης” -και μάλιστα γραπτής- της Τουρκίας υπό την απειλή επεισοδίου και με το καλώδιο παγωμένο εδώ και δύο χρόνια με στρατιωτικά μέσα, ερμηνεύεται επί της ουσίας ως αίτημα άδειας από την Τουρκία και ήδη παρουσιάζεται έτσι από τα τουρκικά ΜΜΕ.

Άλλωστε μόλις προχθές το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από πλευράς αδειοδότησης, για το καλώδιο ή όποια προφανώς “διευθετήθηκε” όπως μας ενημέρωσε χθες (Σάββατο 7/11) ο Τούρκος ΥΠΕΞ με τη φράση «όλα καλά».

Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα, το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί για να κατοχυρώσει τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της και σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Απαντήσεις ζητά το ΚΚΕ

Έντονη ήταν και η αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο σε σχόλιο του τονίζει ότι «οι πληροφορίες ότι η Γαλλία απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για τις εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου συνιστά πολύ σοβαρή εξέλιξη, καθώς η ενέργεια αυτή έχει χαρακτήρα ενημέρωσης, που δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα ως παράκτιο κράτος».

Καλεί δε την κυβέρνηση να απαντήσει «αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες κι αν έχει υπάρξει οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση της Τουρκίας».

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ καταλήγοντας, «σε κάθε περίπτωση όλα αυτά παραπέμπουν σε παζάρι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, από τη μία υπηρετεί τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων, από την άλλη βυθίζει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στους ενεργειακούς πολέμους κι ανταγωνισμούς».

Νέα Αριστερά: Κόλαφος η ρηματική διακοίνωση για τους λεονταρισμούς της κυβέρνησης

«Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία για το καλώδιο αποτελεί κόλαφο για τους λεονταρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά.

Όπως επισημαίνει «για μήνες παρακολουθούμε ένα κακοστημένο θεατρικό στο Αιγαίο με επίκεντρο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά κάθε λίγο και λιγάκι σε παραστάσεις επικοινωνιακών λεονταρισμών, ενώ η Τουρκία εντείνει τις διεκδικήσεις της, εκμεταλλευόμενη την απραξία της Αθήνας.

Εν τελεί γίναμε μάρτυρες μιας ακόμα πράξης αυτού του θεάματος. Η Γαλλία ανέλαβε την ενημέρωση της Τουρκίας για τις διαδικασίες πόντισης του καλωδίου, ώστε να μην φανεί πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ζητά την άδεια της Τουρκίας. Με μεσάζουσα τη Γαλλία ο πρωθυπουργός επιχειρεί να κρύψει ουσιαστικά από το εκλογικό του ακροατήριο την επικίνδυνη τακτική απραξίας».

«Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει με θάρρος σε διπλωματικές κινήσεις, που θα επιλύσουν δια παντός τις διαφορές μας με την Τουρκία, ζητά από μεσάζοντες -μια τις ΗΠΑ, μια τη Γαλλία- να βγάλουν το δικό της φίδι από την τρύπα» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Με την ανακοίνωση να καταλήγει σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, ενεργητική και που θα την επαναφέρει στο ρόλο του θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου. Οι θεατρινισμοί, η λεονταρισμοί και η στάση του πρόθυμου συμμάχου μόνο κινδύνους μπορεί να φέρει για την χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή μας».

Η ανακοίνωση της ΝΙΚΗΣ

Την ίδια στιγμή η ΝΙΚΗ σε ανακοίνωση της για την ανάρτηση Μητσοτάκη σημειώνει ότι «η αναφορά στην επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου και τη σχετική NAVTEX, ήταν μάλλον αχρείαστη. Ούτως ή άλλως δεν πρόσθεσε τίποτα, δεν εμπεριείχε μήνυμα προς την Άγκυρα, δεν τόνιζε την αποφασιστικότητα της χώρας μας να προχωρήσει παρά τις απειλές».

Και ζητά από την κυβέρνηση να «ξεκαθαρίσει πρώτα αν έχει «ενημερωθεί» από κάποιον -Αθήνα, Παρίσι ή εταιρεία- η Τουρκία, ας μαζέψει τα στελέχη του, όπως τον κ. Συρίγο, που σπέρνουν ηττοπάθεια, και μετά εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά την εθνική υπόθεση».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Στην κυριακάτικη ανάρτηση του στο FB ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης σημειώνει πως «Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες. Είναι σημαντικό να είναι απολύτως κατανοητό ότι έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

Η Αθήνα βλέπει επιβεβαίωσή της στις τουρκικές ανακοινώσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως για την ελληνική διπλωματία, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, άμα τη έκδοση της NAVTEX για τις έρευνες βυθού του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», στην οποία αναφέρεται πως «η διαδικασία για τη λήψη της απαιτούμενης από τη χώρα μας (σσ την Τουρκία) συγκατάθεσης, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του διεθνούς θαλάσσιου δικαίου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», καθώς και η τουρκική αντί – NAVTEX, στην οποία σημειώνεται πως «οι τουρκικές αρχές δεν έχουν χορηγήσει άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται στο αναφερόμενο μήνυμα, που εξεδόθη από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό», αποτελούν επιβεβαίωση της Αθήνας πως μία είναι η χώρα που μπορεί να αδειοδοτήσει το έργο και αυτή είναι η Ελλάδα.

Με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ να είναι άλλωστε και η ανακοίνωση του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση για το ποιος θα κάνει την ανακοίνωση του έργου στην Τουρκία έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που ο Χακάν Φιντάν, απαντώντας στα «ΝΕΑ» είχε δηλώσει πως η Τουρκία δεν αντιτίθεται στο έργο, απλώς θέλει «γραπτή ενημέρωση». Πιο συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση των ΝΕΩΝ, ο Φιντάν είχε υποστηρίξει πως «εμείς δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις. […] Αυτό που ζητάμε είναι, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να μας αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, στην οποία να αναφέρει: “Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες”. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί το status quo, ούτε να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο με εντελώς λανθασμένο τρόπο, το οποίο θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και για τις δύο πλευρές. Ας μην επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο status quo. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις. Είμαστε θετικοί», σίγουρα δεν θα την εκδώσει η Ελλάδα.

Γεραπετρίτης: Μόνη αρμόδια να αδειοδοτήσει το έργο η Ελλάδα

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, (ΑΝΤ1) την Τετάρτη ερωτηθείς σχετικά για το καλώδιο επέμεινε πως «δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια, ούτε πρόκειται να ενημερώσουμε την Τουρκία».

Σημείωνε ακόμα πως «η εταιρεία δεν πρόκειται να ζητήσει οποιαδήποτε άδεια. Είναι σαφής η κατανόηση ότι η αδειοδοτούσα χώρα είναι αποκλειστικά και μόνο η Ελλάδα».

Άφηνε ωστόσο ένα περιθώριο λέγοντας πως «το αν θα υπάρξει άτυπη ενημέρωση σχετικά με το ότι θα βγει ένα πλοίο για να κάνει την έρευνα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι υπερβολικό, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια και προφανώς δεν αλλοιώνει τους συσχετισμούς σε σχέση με την αδειοδότηση».

Για να ξεκαθαρίσει πως «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, η οποία αδειοδοτεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν πρόκειται να υπάρξει απεμπόληση από αυτό με κανέναν απολύτως τρόπο».

Η Τουρκία δεν έχει συμφέρον να ανεβάσει τους τόνους

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σημείωναν πως «η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Την ίδια στιγμή αρμόδιες πηγές διαβάζουν τις δηλώσεις της Άγκυρας, ως μία διάθεση – σε αυτή τη φάση τουλάχιστον – να αφήσει το έργο να εξελιχθεί ομαλά, ενώ τονίζουν πως αυτό δεν έχει να κάνει αμιγώς με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά συνδέεται και με το διεθνές περιβάλλον.

Η Τουρκία όπως έλεγαν δεν θέλει αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί απέναντι σε ένα έργο με ευρωπαϊκή σφραγίδα, ούτε να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Την ίδια στιγμή η αλλαγή πολιτικού σκηνικού στο Ισραήλ και η ενδεχόμενη είσοδος των αραβικών κομμάτων σε κυβερνητικό σχηματισμό, επίσης αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την Άγκυρα να δυναμιτίσει το έργο σε αυτή τη φάση, καθώς ο ρόλος που η Τουρκία θέλει να παίξει στα διεθνή διπλωματικά τραπέζια, δεν της επιτρέπουν να κλιμακώσει την ένταση.

Ακόμα και η ενόχληση που φάνηκε στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, δεν ενοχλεί την Ελλάδα, που εκτιμά και τις εσωτερικές ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν, ενώ χαρακτηρίζει τόσο την ανακοίνωση όσο και τη NAVTEX «αναμενόμενες» και σε πλαίσιο που εκφράζει μεν τις πάγιες τουρκικές θέσεις, ωστόσο δεν ανεβάζει τους τόνους, δείχνοντας ότι θα επιχειρήσει κάτι περισσότερο επί του πεδίου.

Στην Τουρκία δεν υπάρχει ένας πυλώνας εξουσίας

Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές στο in, αυτή τη στιγμή ο Φιντάν δείχνει να αναλαμβάνει αυτός ηγετικό ρόλο στο θέμα του καλωδίου και οι δηλώσεις του να είναι «αυτές που θα έπρεπε να είναι».

Την ίδια στιγμή η Αθήνα αναγνωρίζει πως στην Τουρκία δεν υπάρχει μόνο ένας πυλώνας εξουσίας, βάζοντας δίπλα στο Υπουργείο Εξωτερικών το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που κρατά μία πιο σκληρή γραμμή.

Και τηρούν μία στάση αναμονής. Με την Αθήνα να παραμένει έτοιμη για όλα τα σενάρια.

Ωστόσο όπως τόνιζαν στο in διπλωματικές πηγές είναι ανάγκη να βρεθεί ένα modus vivendi Αθήνας – Άγκυρας ώστε να υπάρχει συνεννόηση για τα στοιχειώδη και να μην απειλούμαστε με ένταση σε κάθε ευκαιρία.

Σε κάθε περίπτωση οι ίδιες πηγές σημείωναν την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης του θέματος ώστε να μην υπάρξει εκτροχιασμός, καθώς οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές και το κλίμα στα ΜΜΕ, πολεμικό. Έστω και αν οι δηλώσεις των αξιωματούχων εμφανίζονται να προσπαθούν για το αντίθετο και οι δίαυλοι επικοινωνίας δείχνουν να λειτουργούν.

Το γαλλικό πλοίο πάντως – πλην απροόπτου – φαίνεται να ετοιμάζεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου την Δευτέρα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό να συνεχίσει τις εργασίες του από εκεί που τις σταμάτησε το 2024.

Πηγή: in.gr