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Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

Αυτό που θα μετρήσει και αυτό από το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Πολιτική 10.11.2026, 12:53
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Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
Newsroom

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Τρία γεγονότα ως αδιαμφισβήτητα, σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Συγκεκριμένα, όπως είπε, πρώτον, οι αδειοδοτούσες χώρες για την ηλεκτρική διασύνδεση είναι δύο: η Ελλάδα και η Κύπρος. Το γεγονός ότι οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια από την Ελλάδα και την Κύπρο αποτελεί ένα πολύ σαφές μήνυμα.

Δεύτερον, η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX και ακολούθησε η Τουρκία με αντί-NAVTEX. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Αν όλα πήγαιναν σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις δεν θα εξέδιδαν αντί-NAVTEX.

Τρίτον η Ελλάδα δεν κάνει εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Ενισχύει σταθερά τη θέση της και στο επίπεδο των συμμαχιών και στο επίπεδο της άμυνας και ευρύτερα στρατηγικών κινήσεων. Αυτό που θα μετρήσει και αυτό από το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο.

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«Καλό είναι», πρόσθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Σκάι, «να μην αυτοθυματοποιούμαστε και να θεωρούμε ότι η Ελλάδα ηττάται. Δεν ξέρω πως ηττάται την ώρα που έχει κάνει 2 φορές συμφωνία με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία. Έχει πάρει τα Rafale και έχει εξασφαλίσει τα F-35 τα οποία ζητά και η Τουρκία αλλά δεν το έχει κατορθώσει. Έχει ολοκληρώσει και κατέθεσε στην ΕΕ τον χωροταξικό σχεδιασμό. Παρέλαβε πρόσφατα τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος». Έχουμε τη Chevron νότια της Κρήτης και τον Απρίλιο θα μπει αμερικανικό γεωτρύπανο δυτικά της Κέρκυρας.

Κάποιοι στην αντιπολίτευση βλέπουν παντού ήττες. Πρόσφατα, με το Σινά, δήθεν ηττήθηκε η Ελλάδα, και βγήκε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Ιερά Σύνοδος και τοποθετήθηκαν. Το ίδιο έγινε με τα κειμήλια που πήραμε από τη Βουλγαρία. Πάλι υποτίθεται ήταν ήττα της Ελλάδας και πάλι βγήκε η Εκκλησία και χαιρέτισε αυτή την κίνηση. Καθένας δικαιούται να λέει αυτά που νομίζει. Αλλά όλοι κρινόμαστε και πρέπει να μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα. Η χώρα θα προχωρήσει αυτό το ευρωπαϊκό project σε συνεργασία με τις Βρυξέλες και τους εταίρους μας οι οποίοι, υπενθυμίζω, ομοφώνως στάθηκαν δίπλα μας στην υπόθεση του άκυρου τουρκο-λιβυκού μνημονίου».

Για τον Τσίπρα

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα για τη διαφθορά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να συνεννοηθεί πρώτα με τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Κοντονή. «Ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είπε ότι, για την αναθεώρηση των Ποινικών Κωδίκων, για την οποία κράτησε τη Βουλή ανοιχτή, ενώ είχε προαναγγείλει ότι θα την κλείσει λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, υπήρχαν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, όπου έγιναν συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις».

«Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να παραδίδει μαθήματα ηθικής όταν συμπεριφέρθηκε σε όλους τους Έλληνες πολίτες, πρωτίστως στους ψηφοφόρους του, με τον υποτιμητικό τρόπο που τους συμπεριφέρθηκε ο κ. Τσίπρας. Ο οποίος ξεκάθαρα έδωσε ψευδέστατες υποσχέσεις λέγοντας ότι θα ακυρώσει τα μνημόνια με έναν νόμο και με ένα άρθρο. Αυτό είναι ηθική στην πολιτική; Να λες ψεύδη συνεχώς;», διερωτήθηκε. «Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Τσίπρας δεν είναι καινούργιος στην πολιτική. Έχει μια διαδρομή και η διαδρομή αυτή έχει κριθεί από τους Έλληνες πολίτες. Και κρίθηκε ακόμα περισσότερο το 2023, που βρέθηκε από το 32% στο 17,5%, και κρίνεται και τώρα, μετά το rebranding, που ενώ λέει όλα αυτά, αντί να πάει έστω στο ποσοστό με το οποίο έφυγε το 2023, είναι πολύ παρακάτω».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε πως υπάρχει συνεχής προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας.

«Από τη βία στα γήπεδα και το καινούργιο καθεστώς που έχει δημιουργηθεί, μέχρι την προσπάθεια που κάναμε στις παραλίες, όπου υπήρχαν οι «φουσκωτοί» στη Ρόδο, όταν εγώ ήμουν αρμόδιος υπουργός. Αυτά που έγιναν με τις κατεδαφίσεις νυχτερινών κέντρων σε νησιά και αυτά που θα γίνουν με τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο. Τον νόμο για τη φοροδιαφυγή, πάλι εγώ ήμουν υπουργός, με 11 διαφορετικές παρεμβάσεις που οδήγησαν το κράτος να εισπράττει από το 2024, μέχρι και το 2027, 9,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Λόγω των παρεμβάσεων αυτών, που ξεκινούσαν από τις 490.000 επιχειρήσεις των οποίων τα POS συνδέθηκαν με τις ταμειακές μηχανές και έφταναν μέχρι τα μέτρα που πήραμε για τα βενζινάδικα. Και σε αυτά πρέπει να προσθέσετε τις προσπάθειες που έχουν γίνει από το ελληνικό FBI, σχεδόν 300 διαφορετικές εξιχνιάσεις υποθέσεων και κυκλωμάτων, και όλα αυτά που ήρθαν τις τελευταίες μέρες στην επιφάνεια, είτε από το FBI είτε από την ΑΑΔΕ».

Για τον συντελεστή δόμησης

Τέλος, για το θέμα της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Ήρθαμε σε επαφή αμέσως κεντρικά, και εγώ προσωπικά, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τον υπουργό, την υφυπουργό και τον γενικό γραμματέα. Την Παρασκευή το βράδυ εκδόθηκε μια ανακοίνωση από τον γενικό γραμματέα Αστικού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που ξεκαθαρίζει τα πράγματα σε σχέση με τη βούληση της κυβέρνησης. Η ανακοίνωση λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εδώ έχουμε μια διαβούλευση για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή. Και το δεύτερο και κυριότερο, το οποίο νομίζω λήγει τη συζήτηση σε σχέση με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, είναι ότι σε καμία περίπτωση η βούληση της κυβέρνησης δεν είναι να υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο. Δηλαδή δεν θα γίνει μεταφορά από τον Δήμο Αθηναίων, παραδείγματος χάριν, στον Δήμο Ψυχικού ή στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού».

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