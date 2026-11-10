 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

Αυτό που θα μετρήσει και αυτό από το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Πολιτική 10.11.2026, 12:53
Σχολιάστε
Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τρία γεγονότα ως αδιαμφισβήτητα, σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Συγκεκριμένα, όπως είπε, πρώτον, οι αδειοδοτούσες χώρες για την ηλεκτρική διασύνδεση είναι δύο: η Ελλάδα και η Κύπρος. Το γεγονός ότι οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια από την Ελλάδα και την Κύπρο αποτελεί ένα πολύ σαφές μήνυμα.

Δεύτερον, η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX και ακολούθησε η Τουρκία με αντί-NAVTEX. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Αν όλα πήγαιναν σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις δεν θα εξέδιδαν αντί-NAVTEX.

Τρίτον η Ελλάδα δεν κάνει εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Ενισχύει σταθερά τη θέση της και στο επίπεδο των συμμαχιών και στο επίπεδο της άμυνας και ευρύτερα στρατηγικών κινήσεων. Αυτό που θα μετρήσει και αυτό από το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο.

YouTube thumbnail

«Καλό είναι», πρόσθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Σκάι, «να μην αυτοθυματοποιούμαστε και να θεωρούμε ότι η Ελλάδα ηττάται. Δεν ξέρω πως ηττάται την ώρα που έχει κάνει 2 φορές συμφωνία με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία. Έχει πάρει τα Rafale και έχει εξασφαλίσει τα F-35 τα οποία ζητά και η Τουρκία αλλά δεν το έχει κατορθώσει. Έχει ολοκληρώσει και κατέθεσε στην ΕΕ τον χωροταξικό σχεδιασμό. Παρέλαβε πρόσφατα τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος». Έχουμε τη Chevron νότια της Κρήτης και τον Απρίλιο θα μπει αμερικανικό γεωτρύπανο δυτικά της Κέρκυρας.

Κάποιοι στην αντιπολίτευση βλέπουν παντού ήττες. Πρόσφατα, με το Σινά, δήθεν ηττήθηκε η Ελλάδα, και βγήκε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Ιερά Σύνοδος και τοποθετήθηκαν. Το ίδιο έγινε με τα κειμήλια που πήραμε από τη Βουλγαρία. Πάλι υποτίθεται ήταν ήττα της Ελλάδας και πάλι βγήκε η Εκκλησία και χαιρέτισε αυτή την κίνηση. Καθένας δικαιούται να λέει αυτά που νομίζει. Αλλά όλοι κρινόμαστε και πρέπει να μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα. Η χώρα θα προχωρήσει αυτό το ευρωπαϊκό project σε συνεργασία με τις Βρυξέλες και τους εταίρους μας οι οποίοι, υπενθυμίζω, ομοφώνως στάθηκαν δίπλα μας στην υπόθεση του άκυρου τουρκο-λιβυκού μνημονίου».

Για τον Τσίπρα

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα για τη διαφθορά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να συνεννοηθεί πρώτα με τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Κοντονή. «Ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είπε ότι, για την αναθεώρηση των Ποινικών Κωδίκων, για την οποία κράτησε τη Βουλή ανοιχτή, ενώ είχε προαναγγείλει ότι θα την κλείσει λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, υπήρχαν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, όπου έγιναν συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις».

«Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να παραδίδει μαθήματα ηθικής όταν συμπεριφέρθηκε σε όλους τους Έλληνες πολίτες, πρωτίστως στους ψηφοφόρους του, με τον υποτιμητικό τρόπο που τους συμπεριφέρθηκε ο κ. Τσίπρας. Ο οποίος ξεκάθαρα έδωσε ψευδέστατες υποσχέσεις λέγοντας ότι θα ακυρώσει τα μνημόνια με έναν νόμο και με ένα άρθρο. Αυτό είναι ηθική στην πολιτική; Να λες ψεύδη συνεχώς;», διερωτήθηκε. «Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Τσίπρας δεν είναι καινούργιος στην πολιτική. Έχει μια διαδρομή και η διαδρομή αυτή έχει κριθεί από τους Έλληνες πολίτες. Και κρίθηκε ακόμα περισσότερο το 2023, που βρέθηκε από το 32% στο 17,5%, και κρίνεται και τώρα, μετά το rebranding, που ενώ λέει όλα αυτά, αντί να πάει έστω στο ποσοστό με το οποίο έφυγε το 2023, είναι πολύ παρακάτω».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε πως υπάρχει συνεχής προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας.

«Από τη βία στα γήπεδα και το καινούργιο καθεστώς που έχει δημιουργηθεί, μέχρι την προσπάθεια που κάναμε στις παραλίες, όπου υπήρχαν οι «φουσκωτοί» στη Ρόδο, όταν εγώ ήμουν αρμόδιος υπουργός. Αυτά που έγιναν με τις κατεδαφίσεις νυχτερινών κέντρων σε νησιά και αυτά που θα γίνουν με τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο. Τον νόμο για τη φοροδιαφυγή, πάλι εγώ ήμουν υπουργός, με 11 διαφορετικές παρεμβάσεις που οδήγησαν το κράτος να εισπράττει από το 2024, μέχρι και το 2027, 9,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Λόγω των παρεμβάσεων αυτών, που ξεκινούσαν από τις 490.000 επιχειρήσεις των οποίων τα POS συνδέθηκαν με τις ταμειακές μηχανές και έφταναν μέχρι τα μέτρα που πήραμε για τα βενζινάδικα. Και σε αυτά πρέπει να προσθέσετε τις προσπάθειες που έχουν γίνει από το ελληνικό FBI, σχεδόν 300 διαφορετικές εξιχνιάσεις υποθέσεων και κυκλωμάτων, και όλα αυτά που ήρθαν τις τελευταίες μέρες στην επιφάνεια, είτε από το FBI είτε από την ΑΑΔΕ».

Για τον συντελεστή δόμησης

Τέλος, για το θέμα της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Ήρθαμε σε επαφή αμέσως κεντρικά, και εγώ προσωπικά, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τον υπουργό, την υφυπουργό και τον γενικό γραμματέα. Την Παρασκευή το βράδυ εκδόθηκε μια ανακοίνωση από τον γενικό γραμματέα Αστικού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που ξεκαθαρίζει τα πράγματα σε σχέση με τη βούληση της κυβέρνησης. Η ανακοίνωση λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εδώ έχουμε μια διαβούλευση για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή. Και το δεύτερο και κυριότερο, το οποίο νομίζω λήγει τη συζήτηση σε σχέση με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, είναι ότι σε καμία περίπτωση η βούληση της κυβέρνησης δεν είναι να υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο. Δηλαδή δεν θα γίνει μεταφορά από τον Δήμο Αθηναίων, παραδείγματος χάριν, στον Δήμο Ψυχικού ή στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Bloggers, AI και email: Πώς αναζητούν προσφορές οι διαφορετικές γενιές
Τεχνολογία

Bloggers, AI και email: Πώς αναζητούν προσφορές οι διαφορετικές γενιές
ΕΕ: Οι γυναίκες αποτελούσαν το 41% των επιστημόνων και μηχανικών το 2025 – Η εικόνα της Ελλάδας
World

ΕΕ: Στο 41% αντιστοιχούσαν οι γυναίκες επιστήμονες το 2025 - Τι έδειξε η Ελλάδα
Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα
Τηλεπικοινωνίες

Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει στο ΧΑ η Helleniq Energy

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Από τη Nike στην ena athletics: Με τι παπούτσια τρέχουν οι Έλληνες;
Business

Από τη Nike στην ena athletics: Με τι παπούτσια τρέχουν οι Έλληνες;

Tο τρέξιμο, με 55,7%, εξελίσσεται σε μια δημοφιλή δραστηριότητα - Γιατί οι δρομείς επιλέγουν Nike, Adidas, Asics, Hoka, Ena Athletics

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου
Κόσμος

Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου

Από την Wall Street της Σαγκάης στα προηγμένα τσιπ της Nvidia η Άλις Χουάνγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο κατασκοπείας

Τζούλη Καλημέρη
Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI

Μήνυμα από τους Γάλλους της Nexans για την επανεκκίνηση των ερευνών του GSI - Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο απόπλους του Abeille Marengo

Χρήστος Κολώνας
HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ στη Ρουμανία έως το 2030
Business

HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. στη Ρουμανία έως το 2030

Στο 60% των επενδύσεων του ομίλου έως το 2030 η Ρουμανία – Στόχος 1 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης, με το πράσινο χαρτοφυλάκιο να καλύπτει ενεργειακά 1 εκατ. νοικοκυριά.

Μάχη Τράτσα
JOIST: Τζίρος 9 εκατ. ευρώ το 2026 και σχέδιο επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό
Startups

JOIST: Από τη Λάρισα στις Βρυξέλλες με τζίρο 9 εκατ. ευρώ

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης του JOINT για τα οικονομικά μεγέθη, το δίκτυο μικρότερων κόμβων και το εγχείρημα του European Tech Embassy στις Βρυξέλλες

Γιώργος Πολύζος
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»

Το παρασκήνιο της κίνησης της Μόσχας να κατάσχει τις ρωσικές θυγατρικές της JTI - Ποιος είναι ο μυστηριώδης διαχειριστής των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Πολιτική
GSI: Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για τον GSI

Η Τουρκία έλαβε την ενημέρωση με μία ρηματική διακοίνωση, που αποτελεί το συνήθη τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών και δεν επιφέρει αποτελέσματα ως προς τη νομιμοποίηση των αιτιάσεων της. ενώ η αναχώρηση του πλοίου αναμένεται να βάλει οριστικό τέλος στα όποια σενάρια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υδρογονάνθρακες: Υποβλήθηκαν 3 προσφορές για τον διαγωνισμό σεισμικών ερευνών
Φυσικό αέριο

Υποβλήθηκαν 3 προσφορές για τον διαγωνισμό σεισμικών ερευνών

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ηλεκτρικό ρεύμα: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά από τα κυμαινόμενα σε σταθερά τιμολόγια
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε τροπολογία για τα τιμολόγια ρεύματος - Τι προβλέπει

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα τιμολόγια στα σταθερά. «Δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI

Μήνυμα από τους Γάλλους της Nexans για την επανεκκίνηση των ερευνών του GSI - Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο απόπλους του Abeille Marengo

Χρήστος Κολώνας
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, μέσω της Κω στη συνέχεια θα διασυνδεθούν απευθείας στην υψηλή τάση η Ρόδος και η Κάρπαθος

Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI
Ηλεκτρισμός

Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI

Τελευταίες προετοιμασίες στο γαλλικό σκάφος πριν τον απόπλου για τις θαλάσσιες έρευνες του GSI - Οι εργασίες στα πρώτα ναυτικά μίλια - Η άφιξη στην Κάρπαθο

Χρήστος Κολώνας
GSI: Αποπλέει το «Abeille Marengo» – Η Γαλλία και η παρέμβαση των ΗΠΑ
Ενέργεια

GSI: Αποπλέει το «Abeille Marengo» – Η Γαλλία και η παρέμβαση των ΗΠΑ

Πληροφορίες, αναφέρουν ότι υπήρξε παρέμβαση των ΗΠΑ για το καλώδιο – «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογείται ένσταση ή αντίρρηση από καμία πλευρά», φέρονται να διεμήνυσαν

Latest News
Bloggers, AI και email: Πώς αναζητούν προσφορές οι διαφορετικές γενιές
Τεχνολογία

Bloggers, AI και email: Πώς αναζητούν προσφορές οι διαφορετικές γενιές

Η Gen Z και οι Millennials βασίζονται περισσότερο στις προτάσεις που βρίσκουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από δημιουργούς περιεχομένου

ΕΕ: Οι γυναίκες αποτελούσαν το 41% των επιστημόνων και μηχανικών το 2025 – Η εικόνα της Ελλάδας
World

ΕΕ: Στο 41% αντιστοιχούσαν οι γυναίκες επιστήμονες το 2025 - Τι έδειξε η Ελλάδα

Σε δέκα περιφέρειες της ΕΕ οι γυναίκες αντιπροσώπευσαν περισσότερο από το μισό του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών το 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα
Τηλεπικοινωνίες

Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα

Κινητή, σταθερή και ψηφιακά έργα του Δημοσίου ενισχύουν την ελληνική δραστηριότητα - Στα 21,9 δισ. ο τζίρος του ομίλου στο α' εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027

Γιώργος Πολύζος
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει στο ΧΑ η Helleniq Energy

Σε ανοδική τροχιά παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Allwyn: Εξαγοράζει το 30% της IWG έναντι 107 εκατ. ευρώ
Business

Διπλό επενδυτικό «χτύπημα» από την Allwyn - Τα νέα deals

H Allwyn προχώρησε και στη σύναψη συμφωνιών με την Kambi Group plc για την εσωτερική ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για να διαμορφώσουν εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής

ΕΕ: Ημέρες Αγροδιατροφής 2026 – Πώς θα ενισχυθεί η γεωργία
AGRO

Ημέρες Αγροδιατροφής της ΕΕ – Πώς θα ενισχυθεί η γεωργία

Πώς οι πολιτικές της ΕΕ και η ΚΑΠ)μπορούν να βοηθήσουν τον αγροδιατροφικό τομέα να διαχειριστεί τις προκλήσεις

Anthropic: Ορίζει εύρος τιμής 70 έως 78 δολαρίων για την επερχόμενη IPO
World

Anthropic: Στα 70 έως 78 δολ. το εύρος τιμής για την ΙΡΟ

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές στην επερχόμενη αρχική δημόσια προσφορά

Όμιλος AKTOR: Χορηγός στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία
Εταιρική ευθύνη

Όμιλος AKTOR: Χορηγός στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία

Ο Όμιλος AKTOR θα υποστηρίξει τη διοργάνωση διεθνών και εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΟΑ

Βιομηχανική παραγωγή: Οριακή αύξηση 0,6% τον Σεπτέμβριο
Βιομηχανία

Οριακή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο

Ποιοι κλάδοι είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωη του δείκτη για τη βιομηχανική παραγωγή

Schneider Electric: Στρατηγική συνεργασία με NVIDIA και HPE για την επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Schneider Electric: Στρατηγική συνεργασία με NVIDIA και HPE - Στο επίκεντρο η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Schneider Electric, η NVIDIA και η HPE οραματίζονται να φέρουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις βιομηχανικές λειτουργίες

GSI: Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για τον GSI

Η Τουρκία έλαβε την ενημέρωση με μία ρηματική διακοίνωση, που αποτελεί το συνήθη τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών και δεν επιφέρει αποτελέσματα ως προς τη νομιμοποίηση των αιτιάσεων της. ενώ η αναχώρηση του πλοίου αναμένεται να βάλει οριστικό τέλος στα όποια σενάρια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γουόλερ (Fed): Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο
World

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Ο Γουόλερ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός θα καθορίσει αν θα στηρίξει την αύξηση κατά 25 ή 50 μ.β.

Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
Πολιτική

Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

Αυτό που θα μετρήσει και αυτό από το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies