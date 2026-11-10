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Bally’s Intralot: Στα 830,3 εκατ. τα έσοδα στο εννεάμηνο

Το Προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου Bally's Intralot ανήλθε στα €273,6 εκατ. το 9μηνο - Ενισχυμένη ρευστότητα στα €472,4 εκατ.

Business 10.11.2026, 09:46
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Bally’s Intralot: Στα 830,3 εκατ. τα έσοδα στο εννεάμηνο
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Στα €830,3 εκατ. διαμορφώθηκαν τα έσοδα του Ομίλου της Bally’s Intralot το εννάμηνο του 2026, έναντι €263,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση των προκαταρκτικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου ανήλθε στα €273,6 εκατ. (εννεάμηνο 2025: €90,1 εκατ.), με το περιθώριο στο 33,0%, αντανακλώντας την ενοποίηση της BII από την 8η  Οκτωβρίου 2025. Η BII συνεισέφερε έσοδα ύψους €579,2 εκατ. και €195,6 εκατ. Προσαρμοσμένου EBITDA, με περιθώριο 33,8%.

Δείτε την ανακοίνωση της Bally’s Intralot

Τα έσοδα της BII αυξήθηκαν κατά 10,9% σε σχέση με πέρυσι σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα έσοδα του online τομέα αυξήθηκαν κατά 11,4% σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, χάρη στην οργανική ανάπτυξη και την ευρεία βάση παικτών. Η Ισπανία κατέγραψε επίσης έσοδα-ρεκόρ, υποστηριζόμενη από τη μεγαλύτερη βάση ενεργών παικτών.

Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, είχε συνολική επίπτωση περίπου €68 εκατ. στο Προσαρμοσμένο EBITDA του εννεαμήνου, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν κατά το ήμισυ μέσω της αύξησης των εσόδων, της αποδοτικότερης αξιοποίησης των δαπανών marketing και της ορθής διαχείρισης του κόστους. Εξαιρουμένης της επίπτωσης αυτής, το Προσαρμοσμένο EBITDA της BII θα είχε αυξηθεί κατά 14,4% σε σχέση με πέρυσι.

Σε συγκρίσιμη βάση με πέρυσι, εξαιρουμένης της BII, τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Intralot ανήλθαν σε €251,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2026, έναντι €263,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2025, μειωμένα κατά 4,9% σε αναφερόμενη βάση και κατά 3,4% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το Προσαρμοσμένο EBITDA των υφιστάμενων δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε €78,1 εκατ., έναντι €90,1 εκατ. πέρυσι, μειωμένο κατά 13,4% σε αναφερόμενη βάση και κατά 11,9% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, με το περιθώριο στο 31,1% έναντι 34,2%.

Τα έσοδα του τομέα B2B

Τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του τομέα B2B ανήλθαν σε €191,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2026, έναντι €207,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8,1% σε αναφερόμενη βάση και 6,2% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι ΗΠΑ, η μεγαλύτερη αγορά του τομέα, αποτέλεσαν τον βασικό παράγοντα της μείωσης, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 11,0% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, στα €119,6 εκατ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη χαμηλότερη επίδοση των δραστηριοτήτων του Lottery, καθώς η αντίστοιχη περίοδος πέρυσι είχε ενισχυθεί από jackpot-ρεκόρ, καθώς και τις μειωμένες πωλήσεις εξοπλισμού.

Εκτός ΗΠΑ, τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του B2B τομέα αυξήθηκαν κατά 3,6% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €58,4 εκατ. (εννεάμηνο 2025: €70,8 εκατ.), μειωμένο κατά 17,5% σε αναφερόμενη βάση και κατά 15,6% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, με το περιθώριο στο 30,6% έναντι 34,1%.

Εσοδα B2C

Τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του τομέα B2C της Intralot αυξήθηκαν κατά 7,1% στα €60,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2026 (εννεάμηνο 2025: €56,1 εκατ.), με το Προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 1,8% στα €19,7 εκατ. (εννεάμηνο 2025: €19,3 εκατ.). Η Αργεντινή συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 21,1% στα €14,3 εκατ. και το Προσαρμοσμένο EBITDA κατά 8,5% στα €3,3 εκατ.

Η Bilyoner ξεπέρασε την τουρκική αγορά, καθώς τα ποσά στοιχηματισμού αυξήθηκαν κατά 28,4% σε τοπικό νόμισμα, σημαντικά υψηλότερα από την ανάπτυξη κατά 17,8% της αγοράς διαδικτυακού Αθλητικού Στοιχηματισμού, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Σε τοπικό νόμισμα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20,6% και το Προσαρμοσμένο EBITDA κατά 21,5%. Σε όρους ευρώ, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% στα €45,8 εκατ. και το Προσαρμοσμένο EBITDA κατά 0,6% στα €16,4 εκατ., καθώς η υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά 18,2% (σε μέσους όρους) επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα κατά τη μετατροπή τους σε ευρώ.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Τρίτου Τριμήνου

Η ανοδική πορεία των εσόδων συνεχίστηκε το Γ’ τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα του Ομίλου να αυξάνονται κατά 3,6%, ή €10,1 εκατ., σε τριμηνιαία βάση, στα €286,1 εκατ. (Β’ τρίμηνο 2026: €276,1 εκατ.). Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τη διεθνή διαδικτυακή δραστηριότητα, με τα έσοδα της BII να αυξάνονται κατά 4,0%, ή €7,8 εκατ., στα €201,6 εκατ.

Σε σχέση με πέρυσι, τα έσοδα του online τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 12,2% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, με το ρυθμό να επιταχύνεται από 11,6% το Β’ τρίμηνο, παρά τη μειωμένη επένδυση σε marketing, ενώ τα έσοδα του online τομέα στην Ισπανία ανήλθαν σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, στα €13,3 εκατ., αυξημένα κατά 18,9%. Τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Intralot αυξήθηκαν κατά 2,7% σε τριμηνιαία βάση, στα €84,5 εκατ., χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη στην Τουρκία, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25,8%, ή €3,3 εκατ., καθώς και στην Αργεντινή, με αύξηση €0,9 εκατ. Οι επιδόσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τον τομέα B2B, όπου τα έσοδα υποχώρησαν κατά 3,0%, ή €2,0 εκατ., με τις ΗΠΑ να παραμένουν σε γενικές γραμμές σε σταθερά επίπεδα.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα €88,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2026, από €84,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2026, με το περιθώριο να βελτιώνεται στο 31,1% από 30,6%. Το Προσαρμοσμένο EBITDA της BII αυξήθηκε στα €62,8 εκατ., από €60,1 εκατ. Σε σχέση με πέρυσι, η αύξηση του φόρου είχε συνολική επίπτωση περίπου €34 εκατ. κατά το τρίμηνο, αντίστοιχη με εκείνη του Β’ τριμήνου, από την οποία περίπου το 55% αντισταθμίστηκε μέσω της αύξησης των εσόδων, της αποδοτικότερης αξιοποίησης των δαπανών marketing και της ορθής διαχείρισης του κόστους. Το Προσαρμοσμένο EBITDA των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Intralot αυξήθηκε κατά 6,3% σε τριμηνιαία βάση, στα €26,0 εκατ., με το περιθώριο στο 30,8% έναντι 29,8% το Β’ τρίμηνο του 2026, με την ανάπτυξη να προέρχεται από τη Bilyoner και την Αργεντινή.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε €1.629,9 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά σταθερός σε σύγκριση με €1.618,9 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026 (31 Δεκεμβρίου 2025: €1.493,9 εκατ.). Η μεταβολή σε σχέση με το τέλος της χρήσης 2025 αντανακλά κυρίως την επένδυση ύψους €85,0 εκατ. για τη 15ετή ανανέωση της άδειας εποπτείας στη Βικτώρια της Αυστραλίας, η οποία ανατέθηκε τον Απρίλιο του 2026.

Τον Ιούλιο του 2026, ο Όμιλος υπέγραψε με θεσμικούς δανειστές τριετή σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας, συνολικού ύψους £261,8 εκατ. (περίπου €306 εκατ.), η οποία θα αντληθεί σε δύο δόσεις. Οι διευκολύνσεις εντάσσονται στην υφιστάμενη διάρθρωση του εξασφαλισμένου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου και θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και σκοπούς κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εξαγορών του Ομίλου και της αναχρηματοδότησης λοιπών οφειλών. Η πρώτη δόση, ύψους £157,1 εκατ. (€183,2 εκατ.), αντλήθηκε τον Ιούλιο του 2026 και μέρος των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026 για την πλήρη αποπληρωμή των €65,0 εκατ. που είχαν αντληθεί από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή. Κατά συνέπεια, ο Συνολικός Δανεισμός ανήλθε σε €1.942,3 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2025: €1.740,6 εκατ.).

Η ρευστότητα ενισχύθηκε στα €472,4 εκατ., από €287,3 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα ύψους €312,4 εκατ. (περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) και το σύνολο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους €160,0 εκατ., η οποία παραμένει αδιάθετη. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος βρίσκεται σε ισχυρή θέση για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του και την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξής του. Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης, σε pro forma βάση, διαμορφώθηκε στο 4,33x.

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Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
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