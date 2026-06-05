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Bally’s Intralot: Η αρχιτεκτονική του deal με την Evoke

Η συναλλαγή αποτελεί καθοριστικό βήμα στον μετασχηματισμό της Bally’s Intralot σε έναν διεθνή όμιλο gaming, λοταριών και τεχνολογίας

Business 05.06.2026, 10:11
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Bally’s Intralot: Η αρχιτεκτονική του deal με την Evoke
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Με στόχο τη δημιουργία ενός κορυφαίου παγκόσμιου ομίλου gaming και λοταριών, με ηγετική θέση στο iGaming και το online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Bally’s Intralot υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Evoke.

Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης και ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση, συνδυάζοντας εμβληματικά διεθνή brands με κορυφαία τεχνολογία, όπως επισημαίνει η εταιρεία.

Πρόκειται για μια εξαγορά μετασχηματιστικού χαρακτήρα για την ελληνική εισηγμένη εταιρεία.

Η συναλλαγή συνδυάζει την αποδεδειγμένη ιδιόκτητη τεχνολογία της Bally’s Intralot, την πλατφόρμα Vitruvian, το τεχνολογικά προσανατολισμένο λειτουργικό της μοντέλο και το ιστορικό πειθαρχημένων συγχωνεύσεων και εξαγορών, με τα διεθνώς αναγνωρισμένα brands της evoke, την ευρεία πελατειακή της βάση και την ισχυρή παρουσία της σε ρυθμιζόμενες αγορές gaming.

Ποια είναι η ΕVOKE

Η Evoke plc είναι μία από τις κορυφαίες διεθνείς εταιρείες στον κλάδο του gaming και του online στοιχηματισμού, με βάση τα έσοδα, τα οποία κατά το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν σε περίπου €2,1 δισ. και διαθέτει χαρτοφυλάκιο διεθνώς αναγνωρισμένων brands, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα:

  • William Hill
  • William Hill Vegas
  • 888casino
  • 888sport
  • 888poker
  • Mr Green
  • ro

Βασικά Στοιχεία

  • Καθαρά έσοδα 2025: περίπου €2,1 δισ. (Gaming: 68%, Sports Betting: 32%)
  • Προσαρμοσμένο EBITDA 2025: περίπου €416 εκατ.
  • Παρουσία σε βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας και της Δανίας
  • Περίπου το 96% των εσόδων προέρχεται από ρυθμιζόμενες ή φορολογούμενες αγορές
  • Ισχυρό δίκτυο φυσικών σημείων λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του δικτύου της William Hill
  • Περισσότεροι από 1,7 εκατ. μέσοι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες το 2025
  • Κορυφαίος πάροχος gaming και στοιχηματισμού με ισχυρή παρουσία τόσο στα ψηφιακά όσο και στα επίγεια δίκτυα

Η συναλλαγή για την Bally’s Intralot

Η συναλλαγή αποτελεί καθοριστικό βήμα στον μετασχηματισμό της Bally’s Intralot σε έναν διεθνή όμιλο gaming, λοταριών και τεχνολογίας, σε διαφοροποιημένο διεθνή ηγέτη με σημαντικό μέγεθος στους κλάδους του gaming και των λοταριών.

Ο ενοποιημένος Όμιλος θα δραστηριοποιείται σε βασικές τοπικά ρυθμιζόμενες αγορές, ενισχύοντας σημαντικά το μέγεθος και τη θέση του στις μεγαλύτερες και πλέον ελκυστικές αγορές gaming της Ευρώπης.

Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Bally’s Intralot στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας τον Νο2 πάροχο iGaming και τον Νο4 πάροχο online αθλητικού στοιχηματισμού στη χώρα.

Η συνδυασμένη δραστηριότητα θα επωφεληθεί από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται σε casino, sports betting, bingo και poker, αξιοποιώντας τα κορυφαία brands της evoke και τη σημαντική πελατειακή της βάση.

Εμβληματικά brands μαζί με κορυφαίες τεχνολογίες

Η συναλλαγή ενώνει κορυφαία brands όπως η William Hill και η 888 με τις προηγμένες δυνατότητες της Bally’s Intralot σε τεχνολογία και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας Vitruvian.

Ο νέος Όμιλος θα είναι σε θέση να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα προσέλκυσης νέων πελατών, να ενισχύσει την δέσμευση των παικτών και να αυξήσει τη συνολική αξία κύκλου ζωής των πελατών (customer lifetime value).

Δημιουργεί συνέργειες

Η Bally’s Intralot έχει εντοπίσει ετήσιες συνέργειες και εξοικονομήσεις κόστους και επενδυτικών δαπανών (capex) ύψους άνω των £180 εκατ. (€210 εκατ.), οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι συνέργειες αυτές αναμένεται να προέλθουν κυρίως από:

  • Βελτιστοποίηση δαπανών marketing
  • Λειτουργική αποδοτικότητα
  • Υποδομές ΙΤ

Η συναλλαγή αναμένεται να ξεκλειδώσει μια ιδιαίτερα υλοποιήσιμη δυναμική συνεργειών, που θα οδηγήσει σε δημιουργία αξίας και κερδών.

Η συναλλαγή

Βασικοί Όροι

  • Προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc από τη Bally’s Intralot μέσω ανταλλαγής μετοχών, με εναλλακτική δυνατότητα καταβολής μετρητών έως ποσοστού 50% του συνολικού ανταλλάγματος
  • Προσφερόμενο τίμημα 52,0 πένες ανά μετοχή της evoke.
  • Η συναλλαγή αποτιμά την evoke σε περίπου £243 εκατ. σε όρους αξίας ιδίων κεφαλαίων (equity value) και περίπου £2,2 δισ. σε όρους αξίας επιχείρησης (enterprise value).
  • Η συναλλαγή υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σχέδιο αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της evoke που λήγει το 2028, με νέα πενταετούς διάρκειας και διατήρηση του υπόλοιπου δανεισμού ως έχει, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η πρότασης της Bally’s Intralot λύνει το άμεσο χρηματοοικονιμό πρόβλημα της evoke καθώς υποστηρίζεται από οικονομικούς κολοσσούς όπως η TPG η Oakhill και η Oaktree καθώς και από ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Deutsche Bank και την Jefferies.
  • H Bally’s Intralot δεν εγγυάται τα δάνεια της evoke και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την υπάρχουσα κεφαλαιακή της δομή.
  • Το προσφερόμενο τίμημα αντιπροσωπεύει premium περίπου 138% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της evoke στις 9 Δεκεμβρίου 2025 (21,9 πένες), την ημέρα πριν από την ανακοίνωση της στρατηγικής της ανασκόπησης.
  • Αντιπροσωπεύει επίσης premium περίπου 77% έναντι της σταθμισμένης βάσει όγκου μέσης τιμής μετοχής για το τρίμηνο που έληξε στις 17 Απριλίου 2026.
  • Οι μέτοχοι της evoke αναμένεται να λάβουν νεοεκδοθείσες μετοχές της Bally’s Intralot S.A., εισηγμένες στο Euronext Athens / Χρηματιστήριο Αθηνών με το σύμβολο «BYLOT», με ενδεικτική σχέση ανταλλαγής 0,537 βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot €1,12.
  • Η προτεινόμενη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.
  • Το εγχείρημα αποτελεί σημαντική συναλλαγή και για το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς τουλαχιστον το 50% των μετοχών της evoke θα ανταλλαγούν με μετοχές της Bally’s Intralot.

Η δομή της συναλλαγής επιτρέπει στους μετόχους της evoke να συμμετάσχουν στα μακροπρόθεσμα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη του νέου Ομίλου, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα επιλογής μετρητών για όσους μετόχους επιθυμούν να λάβουν άμεση αξία.

Η νέα εταιρεία

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα δημιουργηθεί ένας κορυφαίος διεθνής όμιλος gaming και λοταριών, με τεχνολογία αιχμής και χαρτοφυλάκιο εμβληματικών brands.

Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σχεδόν τριπλασιασμό των εσόδων του Ομίλου, δημιουργώντας έναν οργανισμό με pro forma καθαρά έσοδα περίπου €3,2 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA που, με την πλήρη υλοποίηση των συνεργειών, αναμένεται να υπερβεί το €1 δισ.

Ο Νέος Όμιλος με μια ματιά

  • Pro forma καθαρά έσοδα 2025: περίπου €3,2 δισ.
  • Pro forma προσαρμοσμένο EBITDA 2025 (προ συνεργειών): περίπου €856 εκατ.
  • Pro forma περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 2025: περίπου 27%
  • Pro forma προσαρμοσμένο περιθώριο μετατροπής λειτουργικών ταμειακών ροών σε ελεύθερες ταμειακές ροές: περίπου 79%
  • Αναμενόμενες ετήσιες συνέργειες κόστους και capex άνω των €210 εκατ.
  • Παρουσία σε έξι βασικές αγορές
  • Χαρτοφυλάκιο έντεκα brands
  • Αναμενόμενη Νο2 θέση στο iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αναμενόμενη Νο4 θέση στο online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Συνολική δυνητική αγορά (TAM) περίπου €36 δισ.

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