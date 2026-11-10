Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σύσταση για αγορά (buy) και τιμή στόχο στα 7,50 ευρώ δίνει για την IDEAL Holdings η Eurobank Equities, καθώς όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι πρόσφατες κινήσεις του ομίλου, με τη μερική ρευστοποίηση της επένδυσης στην Attica και την εξαγορά του υπόλοιπου 25% της Kymora από την OHA έναντι 119 εκατ. ευρώ, ενισχύουν την οικονομική συμμετοχή της IDEAL στις θυγατρικές της και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη απόδοση της αξίας του χαρτοφυλακίου στους μετόχους της.

Ειδικότερα, η εισαγωγή της Attica στο χρηματιστήριο τον Ιούλιο του 2026 απελευθέρωσε περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ ρευστότητας σε επίπεδο Kymora, της εταιρείας συμμετοχών που ελέγχει τις Byte, Attica και Μπάρμπα Στάθης, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική θέση της IDEAL, χωρίς να χαθεί ο έλεγχος της Attica. Παράλληλα, η εξαγορά του ποσοστού της OHA ανεβάζει την έμμεση συμμετοχή της IDEAL στο 100% των Byte και Μπάρμπα Στάθης και στο 70,1% της Attica. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η νέα μετοχική δομή επιτρέπει στους μετόχους της IDEAL να καρπωθούν μεγαλύτερο μέρος των κερδών και των ταμειακών ροών των επιχειρήσεων, με το πλήρες όφελος να αποτυπώνεται από το 2027.

Ανάπτυξη EBITDA με ετήσιο ρυθμό 10% έως το 2030

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι το συγκρίσιμο EBITDAaL του χαρτοφυλακίου θα αυξηθεί από 58 εκατ. ευρώ το 2025 σε περίπου 92 εκατ. ευρώ το 2030, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10%. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί από 11,3% σε περίπου 12,5%.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αναμένεται να διαδραματίσει ο κλάδος τροφίμων, με προβλεπόμενη ετήσια αύξηση EBITDA περίπου 13% την περίοδο 2025-2028, καθώς οι επενδύσεις σε παραγωγική δυναμικότητα και οι λειτουργικές βελτιώσεις θα ενισχύσουν την κερδοφορία. Ακολουθεί ο τομέας της πληροφορικής με εκτιμώμενη ανάπτυξη 10%, με βασικούς μοχλούς την κυβερνοασφάλεια, τις υπηρεσίες ψηφιακής εμπιστοσύνης και τη βελτίωση του μείγματος υπηρεσιών.

Για την Attica προβλέπεται αύξηση EBITDA κατά περίπου 8%, με την παραγωγικότητα των καταστημάτων και την επιλεκτική επέκταση του δικτύου να στηρίζουν την ανάπτυξη, παρά την ήπια πίεση στα περιθώρια κέρδους που ενσωματώνουν οι εκτιμήσεις.

Ισχυρές ταμειακές ροές και περιθώρια για διανομές

Παρά το σημαντικό κόστος της εξαγοράς του ποσοστού της OHA, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η παραγωγή ταμειακών ροών από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου θα επιτρέψει στην IDEAL να διατηρήσει περιθώρια για επιλεκτικές επενδύσεις και διανομές προς τους μετόχους. Το καθαρό χρέος στο τέλος του 2026 εκτιμάται στα περίπου 123 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε περίπου δύο φορές το προσαρμοσμένο EBITDAaL.

Ωστόσο, οι αναλυτές προβλέπουν σωρευτικές λειτουργικές ταμειακές ροές άνω των 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2027-2030, οι οποίες υπερκαλύπτουν τις εκτιμώμενες επενδύσεις των 107 εκατ. ευρώ. Με βάση το μοντέλο τους, αυτό αφήνει περιθώριο για επαναλαμβανόμενες διανομές περίπου 20 εκατ. ευρώ ετησίως, που αντιστοιχούν σε μερισματική απόδοση της τάξης του 6%, καθώς και για σταδιακή αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού προς το επίπεδο της μίας φοράς το EBITDAaL έως το 2030, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες εξαγορές.

Το City Link και ο καταλύτης της νομικής διευθέτησης

Στους παράγοντες που εξακολουθούν να επιβαρύνουν την αποτίμηση, η Eurobank Equities ξεχωρίζει τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της PICAR και του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για τη βασική σύμβαση μίσθωσης του City Link. Η εκκρεμότητα δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από το εμβληματικό ακίνητο της Attica και έχει επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για την IDEAL.

Από την εισαγωγή της Attica στο χρηματιστήριο τον Ιούλιο, οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει περίπου 12%, ποσοστό αντίστοιχο με την πτώση της IDEAL, παρά τις θετικές επιδόσεις της λιανικής δραστηριότητας. Οι αναλυτές δεν παίρνουν θέση ως προς την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, εκτιμούν όμως ότι μια διευθέτηση που θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ορατότητα για τη λειτουργία του City Link θα μπορούσε να απομακρύνει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας και να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάκαμψης των δύο μετοχών.

Τιμή-στόχος 7,50 ευρώ

Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, την αυξημένη οικονομική συμμετοχή της IDEAL στις θυγατρικές και τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Eurobank Equities αναπροσαρμόζει το μοντέλο αποτίμησής της, εφαρμόζοντας τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών ανά δραστηριότητα και τη μέθοδο άθροισης των επιμέρους αξιών (SOTP).

Από την ανάλυση προκύπτει εύλογη αξία περίπου 7,50 ευρώ ανά μετοχή, αφού προηγηθεί έκπτωση 10% λόγω της δομής της εταιρείας συμμετοχών. Έτσι, οι αναλυτές επαναφέρουν την κάλυψη της IDEAL Holdings με σύσταση «Buy».