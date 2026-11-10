HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις άνω του 1,0 δισ. ευρώ στη Ρουμανία σε πάρκα και μονάδες αποθήκευσης

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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασής της πραγματοποιεί η HELLENiQ ENERGY, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά της Ρουμανίας, με προγραμματισμένες επενδύσεις που ανέρχονται σε 1,0 δισ. ευρώ ως το 2030.

Το επενδυτικό πλάνο της HELLENiQ ENERGY

Το επενδυτικό πλάνο της HELLENiQ ENERGY για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης στην Ρουμανία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σε εκδήλωση στο Βουκουρέστι, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη δραστηριοποίησης της θυγατρικής της, HELLENiQ Renewables Romania.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών της Ρουμανίας, μέλη της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, θεσμικοί φορείς, συνεργάτες και εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης και στελέχη της διοίκησης της HELLENiQ ENERGY.

Εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ρουμανίας

‘Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ρουμανία γίνεται πλέον η δεύτερη, μετά την Ελλάδα, σημαντικότερη αγορά δραστηριότητας της HELLENiQ ENERGY στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποκτώντας πιο κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της για την περαιτέρω επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη.

Μέσω της HELLENiQ Renewables Romania, η HELLENiQ ENERGY αναπτύσσει στη χώρα ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών, αιολικών και έργων αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος άνω των 800 MW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης, που βρίσκεται σε λειτουργία, κατασκευή και προχωρημένη ανάπτυξη.

Οι επενδύσεις ενισχύουν την ασφάλεια και ευελιξία του εθνικού και ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος, συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση της Ρουμανίας.

Με την δυναμική ενίσχυση της παρουσία της στην αγορά της Ρουμανίας, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της για ανάπτυξη και ισχυρή περιφερειακή παρουσία.

Ανδρέας Σιάμισιης: Στρατηγική προτεραιότητα η ενεργειακή μετάβαση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε σχετικά: «Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά στις ΑΠΕ για την HELLENiQ ENERGY και άξονα των μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξής μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η δέσμευσή μας για επενδύσεις άνω του €1 δισ. έως το 2030 και το κτίσιμο χαρτοφυλακίου με πάρκα ΑΠΕ και έργα αποθήκευσης BESS εως και 1.3 GW, αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της χώρας, αλλά και τη στρατηγική μας επιλογή να αξιοποιήσουμε τις ισχυρές μας επιδόσεις επενδύοντας σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας για το αύριο και αυξάνοντας την εξωστρέφεια του Ομίλου μας. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το στρατηγικό μας σχέδιο Vision 2025, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, προχωρούμε ήδη στον επόμενο κύκλο ανάπτυξής μας, με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση να συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τους κεντρικούς άξονες ανάπτυξης ταυτόχρονα με το κλάδο των υδρογονανθράκων.

Για τη HELLENiQ ENERGY η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, αλλά και σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης, καθώς στηρίζεται στον ρεαλισμό, τη συνέπεια και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Με αυτήν την προσέγγιση μετατρέπουμε τις στρατηγικές μας επιλογές σε συγκεκριμένες επενδύσεις και έργα. Με την ίδια φιλοσοφία επενδύουμε και στη Ρουμανία, με στόχο να συμβάλουμε στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της χώρας, δημιουργώντας παράλληλα διαχρονική αξία για την οικονομία, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες».

Natalia Intotero: Ουσιαστικά βήματα προς ένα καθαρότερο περιβάλλον

Η Natalia Intotero, υπουργός Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών της Ρουμανίας, τόνισε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την HELLENiQ ENERGY για αυτό το σημαντικό ορόσημο και για τη σθεναρή δέσμευσή της να επενδύσει στη Ρουμανία, με ένα επενδυτικό πρόγραμμα που αναμένεται να ξεπεράσει το €1 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν απλώς οικονομικές ευκαιρίες, αλλά ουσιαστικά βήματα προς ένα καθαρότερο περιβάλλον, μια πιο βιώσιμη οικονομία και ένα καλύτερο μέλλον για την επόμενη γενιά».

Από τον στρατηγικό σχεδιασμό σε λειτουργικά έργα

Η HELLENiQ Renewables έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρή επιχειρησιακή βάση στη Ρουμανία, με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ σε λειτουργία, υπό κατασκευή και σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης που υπερβαίνει τα 800 MW ισχύος ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποθήκευση ενέργειας, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η HELLENiQ Renewables αναπτύσσει συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS) σε συνδυασμό με έργα ΑΠΕ και αλλά και ανεξάρτητα, συνολικής ισχύος άνω των 500 MW και χωρητικότητας 1.500 MWh, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Παράλληλα, προχωρά στην ανάπτυξη νέων έργων, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της τόσο γεωγραφικά όσο και τεχνολογικά.

Το χαρτοφυλάκιο της HELLENiQ Renewables Romania περιλαμβάνει:

Τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα σε λειτουργία, με συνολική ισχύ 211 MW, στις περιοχές Teleorman, Giurgiu, Olt και Dolj. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 155.000 νοικοκυριών.

Αιολικό πάρκο ισχύος 96 MW στην περιοχή Galați, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 150.000 νοικοκυριών.

Πρόσθετα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης σε ανάπτυξη συνολικής ισχύος άνω των 500 MW.

Γιώργος Αλεξόπουλος: Αξιολογούμε νέες ευκαιρίες

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, τόνισε σχετικά: «Η Ρουμανία αποτελεί, μετά την Ελλάδα, τη σημαντικότερη αγορά για την ανάπτυξή μας στον τομέα των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας. Αναπτύσσουμε σε πρώτη φάση ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων, ισχύος άνω των 0,8 GW ΑΠΕ και 0,5 GW αποθήκευσης, το οποίο δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω επέκταση και ενισχύει την παρουσία του Ομίλου σε μια αγορά με σημαντικές προοπτικές.

Έως το 2030, με 1 GW ΑΠΕ και 0,5 GW αποθήκευσης σε λειτουργία, η Ρουμανία θα αποτελεί το 40% της συνολικής μας εγκατεστημένης ισχύος. Επενδύουμε σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο καθαρής ενέργειας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς ηλεκτρισμού, που ενισχύει την ανθεκτικότητα, την ευελιξία και την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος της Ρουμανίας ενώ συνεχίζουμε να αξιολογούμε νέες ευκαιρίες και στρατηγικές συνεργασίες».

Αναπτυξιακή στρατηγική στην ΝΑ Ευρώπη

Η ανάπτυξη στη Ρουμανία αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY ως ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός Όμιλος με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας και διευρυμένο διεθνές αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Vision 2035+, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η αποθήκευση διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, με στόχο την ανάπτυξη ενός ισορροπημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου που θα συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες και αγορές.

Η HELLENiQ ENERGY διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης άνω των 6 GW, με περισσότερα από 800 MW ήδη σε λειτουργία σε 5 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατίας της Β. Μακεδονίας), ενώ στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ άνω των 2 GW έως το 2030, με συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση, άνω των 2 δισ. ευρώ