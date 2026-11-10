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Netcompany: Επένδυση 325 εκατ. κορωνών στην εταιρεία πίσω από τον υπερυπολογιστή Gefion

Η Netcompany Αποκτά το 23,7% της DCAI, συμμετέχοντας σε νέα χρηματοδότηση 500 εκατ. δανικών κορωνών για την ενίσχυση των υποδομών AI της Δανίας

Business 10.11.2026, 21:15
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Netcompany: Επένδυση 325 εκατ. κορωνών στην εταιρεία πίσω από τον υπερυπολογιστή Gefion
Newsroom

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Η Danish Centre for AI Innovation (DCAI), η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τον Gefion, τον υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης της Δανίας, διευρύνει τη μετοχική της σύνθεση, με τη Netcompany να εντάσσεται στους υφιστάμενους μετόχους, EIFO και Novo Nordisk Foundation.

Οι τρεις εταίροι επενδύουν από κοινού επιπλέον 500 εκατ. δανικές κορώνες στην DCAI, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης της Δανίας και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε λύσεις AI για επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα.

Η Netcompany συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της DCAI με 325 εκατ. δανικές κορώνες, με βάση αποτίμηση προ αύξησης κεφαλαίου ύψους 875 εκατ. δανικών κορωνών. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η μετοχική σύνθεση της DCAI θα διαμορφωθεί ως εξής: 52,6% στη Novo Nordisk Foundation, 23,7% στην EIFO και 23,7% στη Netcompany.

Στόχος των τριών εταίρων είναι να στηρίξουν από κοινού μια εθνική πλατφόρμα AI, υπό δανική κυριαρχία, διευκολύνοντας την ευρύτερη υιοθέτηση προηγμένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους δημόσιους οργανισμούς, στους κλάδους που λειτουργούν υπό αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Η συνεργασία συνδυάζει τις προηγμένες υποδομές AI της DCAI με την εμπειρία της Netcompany στην ανάπτυξη και λειτουργία ορισμένων από τα πιο σύνθετα ψηφιακά συστήματα της Ευρώπης, τα οποία είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της κοινωνίας.

Η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλείς υποδομές AI, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ευρωπαϊκών χωρών, τόσο στη Δανία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δημιουργεί σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμων υποδομών και δυνατοτήτων.

«Η πραγματική αξία του Gefion δεν θα κριθεί μόνο από την υπολογιστική του ισχύ, αλλά κυρίως από όσα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν η Δανία και η Ευρώπη με τη βοήθειά του. Μαζί με τη Novo Nordisk Foundation και την EIFO, θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογική βάση και να τη μετατρέψουμε σε μια εθνική AI υποδομή, που θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις, ερευνητές και δημόσιους οργανισμούς να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης με ασφάλεια, υπευθυνότητα και σε μεγάλη κλίμακα. Στόχος είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της Δανίας και της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα περιοριστούμε απλώς στη συμμετοχή μας στην ΑΙ επανάσταση, αλλά θα συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωσή της», δήλωσε ο Αντρέ Ρογκατσέφσκι, CEO Netcompany.

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