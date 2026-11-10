Όμιλος Σαράντη: Στα 453,7 εκατ. οι πωλήσεις το 9μηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση πωλήσεων κατά 1,2% παρουσίασε το 9μηνο του 2026 ο Όμιλος Σαράντη και ανήλθαν σε 453,7 εκατ. ευρώ έναντι 448,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, το προσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό στα €67,8εκ. έναντι €68,0εκ. το εννεάμηνο 2025, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 14,9% (έναντι 15,2% το εννεάμηνο 2025).

Το προσαρμοσμένο EBIT διαμορφώθηκε σε €49,9εκ., έναντι €51,7εκ. το εννεάμηνο 2025, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT να διαμορφώνεται σε 11,0% (έναντι 11,5% το εννεάμηνο 2025).

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Όμιλος διέθετε €120,0εκ. σε δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης (€200,0εκ. στις 10 Νοεμβρίου 2026), για τη στήριξη μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης.

Ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και τις επακόλουθες πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών, της ενέργειας και των μεταφορών.

Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται περαιτέρω από τις επιμέρους λειτουργικές και πολιτικές πιέσεις στις αγορές της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν την απόδοση του Ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προοπτικές του Ομίλου για το σύνολο του έτους 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

Οι πωλήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα €610εκ., αυξημένες κατά 1,7% έναντι του 2025

Το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται στα €91εκ., αυξημένο κατά 2,2% έναντι του 2025

Το προσαρμοσμένο EBIT αναμένεται στα €67εκ., σταθερό έναντι του 2025

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε: «Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, συνεχίσαμε να υλοποιούμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες σε ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς. Η εστίασή μας στις κατηγορίες προτεραιότητας, στα HERO brands και στη στρατηγική διαχείριση του χαρτοφυλακίου υποστήριξε την ανάπτυξη των πωλήσεων και ένα βελτιωμένο μείγμα εσόδων, ενώ η λειτουργική αριστεία και η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους μάς επέτρεψαν να διατηρήσουμε υγιή επίπεδα κερδοφορίας.

Παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Όμιλος επέδειξε ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα.

Παράλληλα, συνεχίσαμε να επενδύουμε στη μελλοντική ανάπτυξη μέσω της επέκτασης του Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, της συνεχιζόμενης εφαρμογής του SAP S/4HANA και στοχευμένων επενδύσεων στην παραγωγή, τον αυτοματισμό και τις δυνατότητες ανακύκλωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργική μας αποδοτικότητα.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι προτεραιότητές μας παραμένουν αμετάβλητες: πειθαρχημένη εκτέλεση της στρατηγικής μας, κερδοφόρα ανάπτυξη και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Με έναν υγιή ισολογισμό, ισχυρή ρευστότητα και μια αφοσιωμένη ομάδα, παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητα του Ομίλου να αξιοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες και να δημιουργήσει βιώσιμη αξία για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»