 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(14) "Healthy Living"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Healthcare Industry"
    [1]=>
    string(9) "Nutrition"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Health & Fitness"
}

Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division

Ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει από την 1η Ιουλίου το Möller’s στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division, διευρύνοντας την παρουσία του στην αγορά βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής

Business 02.07.2026, 17:04
Σχολιάστε
Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από την 1η Ιουλίου, το Möller’s αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου του Health & Care Division του Ομίλου Σαράντη.

Η κίνηση ενισχύει την παρουσία του ομίλου σε μια κατηγορία, εκείνη των Βιταμινών και Συμπληρωμάτων, που καταγράφει αυξανόμενο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά. Η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη, καθώς συνδέεται με την πρόληψη, την υγεία και την καθημερινή ευεξία των καταναλωτών.

Όμιλος Σαράντη: Η διαδρομή του Möller’s από το 1854 έως σήμερα

Με περισσότερα από 170 χρόνια εξειδίκευσης στα Ωμέγα-3, νορβηγική προέλευση και παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, το Möller’s αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα brands Ωμέγα-3.

Η ιστορία του ξεκινά το 1854, όταν ο φαρμακοποιός και εφευρέτης Peter Möller ανέπτυξε μία πρωτοποριακή μέθοδο εξαγωγής μουρουνέλαιου με ατμό, χωρίς χημικούς διαλύτες, θέτοντας τις βάσεις για μία μάρκα που παραμένει μέχρι σήμερα συνώνυμη της ποιότητας, της επιστημονικής συνέπειας και της εξειδίκευσης.

Όμιλος Σαράντη

Στην Ελλάδα, το Möller’s έχει κατακτήσει ισχυρή θέση στην αγορά, αποτελώντας το No1 brand Ωμέγα-3, σύμφωνα με στοιχεία της  IQVIA, ενώ διακρίνεται για την εμπιστοσύνη που έχει χτίσει με τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες υγείας.

Μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική 360°, ο Όμιλος Σαράντη στοχεύει να αναδείξει ακόμη περισσότερο την αξία, την ιστορία και την εξειδίκευση του Möller’s, φέρνοντάς το πιο κοντά στους σύγχρονους καταναλωτές, στις οικογένειες και στους επαγγελματίες υγείας.

Η σειρά των προϊόντων

Τα προϊόντα Möller’s έχουν έναν κοινό πυρήνα, τα Ωμέγα-3 EPA και DHA, ενώ με τις διαφορετικές μορφές και συνθέσεις απαντούν σε διαφορετικές ανάγκες και ηλικίες.

Το κωδικολόγιο περιλαμβάνει τα Möller’s Total & Total Plus, το Möller’s Forte, το Möller’s Cardio, τα Möller’s Ζελεδάκια Ψαράκια για παιδιά άνω των 3 ετών, καθώς και το κλασικό Möller’s Μουρουνέλαιο. Τα προϊόντα συνδυάζουν, ανάλογα με τη σύνθεσή τους, Ωμέγα-3 με επιλεγμένες βιταμίνες και μέταλλα, υποστηρίζοντας λειτουργίες όπως η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και της όρασης, καθώς και η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Παράλληλα, το Möller’s διατηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας και καθαρότητας, με πιστοποιήσεις και ελέγχους που αφορούν, μεταξύ άλλων, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και PCBs, καθώς και πιστοποιημένη βιώσιμη αλιεία.

Το αρχικό μουρουνέλαιο προέρχεται από αρκτικό γάδο που αλιεύεται σε καθαρά αρκτικά ύδατα και μεταφέρεται στο εργοστάσιο σε λιγότερο από 24 ώρες από την αλίευση, με στόχο τη μέγιστη φρεσκάδα και την αποφυγή οξείδωσης.

Η Σοφία Αθανασοπούλου, Health & Care Business Unit Director του Ομίλου Σαράντη, δήλωσε: «Η ένταξη του Möller’s στο portfolio του Health & Care Division αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τον Όμιλο Σαράντη. Υποδεχόμαστε ένα brand με μοναδική ιστορία, σημαντική κληρονομιά και ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές που έχει χτίσει την αξία του πάνω στην εξειδίκευση, την ποιότητα και τη συνέπεια. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του Möller’s και να το αναδείξουμε ως έναν καθημερινό σύμμαχο υγείας και ευεξίας για όλη την οικογένεια».

Η Φανή Λιοπύρη, Senior Brand Manager H&C του Ομίλου Σαράντη, σημείωσε: «Το νέο κεφάλαιο του Möller’s στην Ελλάδα που ξεκινά με τον Όμιλο Σαράντη, μας δίνει την ευκαιρία να επαναφέρουμε το Möller’s στο επίκεντρο της κατηγορίας των Βιταμινών και Συμπληρωμάτων. Μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική 360°, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση του Möller’s, επενδύοντας σε μία πιο σύγχρονη επικοινωνία, σε ισχυρότερη παρουσία στο φαρμακείο και σε ουσιαστική ενημέρωση τόσο των καταναλωτών, όσο και των επαγγελματιών υγείας. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε το Möller’s με τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από την υγιή μακροζωία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τον σημαντικό ρόλο των Ωμέγα-3 για όλους μας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Business

Το Möller’s περνά στον Όμιλο Σαράντη
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρό 2025 για την ΑΒΑΞ με άνοδο σε τζίρο, EBITDA και κέρδη
Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο
Business

Mediterra: Τι εικόνα δείχνουν οι νέες οικ. καταστάσεις για το 2025
Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής
Business

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

Πρότυπο για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens η IPO της Attica Stores

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν
Τράπεζες

Σε τροχιά νέου ρεκόρ οι καταθέσεις - Πόσο απέχουν από το 2009

Τραπεζικά στελέχη δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού στις καταθέσεις μέχρι και το 2028

Αγης Μάρκου
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ακίνητα

Ποια ακίνητα «σπάνε» τα κοντέρ - Οι top περιοχές

Αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας

Ντίνος Σιωμόπουλος
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Business

SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Goldman Sachs: Στις 2.600 μονάδες ο στόχος για τον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Markets

Goldman: Στις 2.600 μονάδες βάζει τoν στόχο για τον Γενικό Δείκτη

Η Goldman Sachs εξακολουθεί να συγκαταλέγει την Ελλάδα στις αγορές που παρουσιάζουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Business
Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Business

Το Möller’s περνά στον Όμιλο Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει από την 1η Ιουλίου το Möller’s στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division, διευρύνοντας την παρουσία του στην αγορά βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής

Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο
Business

Mediterra: Τι εικόνα δείχνουν οι νέες οικ. καταστάσεις για το 2025

Σημαντική υποχώρηση κερδών αλλά και ζημιές κατέγραψε η Mediterra στην αναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2025

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals

Τα ορόσημα των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην προεδρία της European Metals

ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής

Χορηγός ο ΗΡΩΝ στο Attica Roots Festival, τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo

 Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Business

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Η ΔΕΗ προχωρά σε ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Πλαίσιο Computers: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Η Πλαίσιο Computers ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά

Latest News
Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Business

Το Möller’s περνά στον Όμιλο Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει από την 1η Ιουλίου το Möller’s στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division, διευρύνοντας την παρουσία του στην αγορά βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής

Wall Street: Ήπια άνοδος στους δείκτες – Ανάμικτα μηνύματα από την αγορά εργασίας
Wall Street

Ανακάμπτει η Wall Street, μικτά τα μηνύματα από την αγορά εργασίας

Θετική εξέλιξη το ενδιαφέρον για ημιαγωγούς - Πώς κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street - Σημαντικά λιγότερες οι νέες θέσεις εργασίας

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρό 2025 για την ΑΒΑΞ με άνοδο σε τζίρο, EBITDA και κέρδη

Ο κύκλος εργασιών της ΑΒΑΞ αυξήθηκε κατά 47% στα 958 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA έφτασαν τα 121 εκατ. ευρώ - Πρόταση για μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 40% σε σχέση με πέρυσι

Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ
Τεχνολογία

Τελεσίδικη ήττα Google από ΕΕ - Θα πληρώσει το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε το πρόστιμο ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ που επιβλήθηκε στη Google για μονοπωλιακές πρακτικές

Δημήτρης Σταμούλης
Καββαδάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων
AGRO

Καββαδάς: Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και στήριξη των αλιέων

Ο Αθ. Καββαδάς στον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο «Το Αιγαίο»

ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο

Μικρή υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας

Witside και Qlik ανέδειξαν τη νέα εποχή του επιχειρηματικού AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μέλλον της AI περνά από τα δεδομένα και την ανθρώπινη κρίση

Η εκδήλωση της Witside ανέδειξε ότι η πραγματική αξία της τεχνητής νοημοσύνης προκύπτει από την ποιότητα των δεδομένων και τη σωστή διακυβέρνησή τους

Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο
Business

Mediterra: Τι εικόνα δείχνουν οι νέες οικ. καταστάσεις για το 2025

Σημαντική υποχώρηση κερδών αλλά και ζημιές κατέγραψε η Mediterra στην αναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2025

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Economy

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

Στόχος τη κυβέρνησης είναι μια πιο δίκαιη αγορά και η προστασία του καταναλωτή, είπε ο Τακης Θεοδωρικάκος μιλώντας επί του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη

FAO: «Έξυπνη γεωργία» για την στήριξη των αγροτών
AGRO

FAO: «Έξυπνη γεωργία» για την στήριξη των αγροτών

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του αύριο - Ο FAO διοργανώνει το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για την «έξυπνη γεωργία»

Ρωσία: Η απογοήτευση για τα καύσιμα εντείνεται, η κρίση οξύνεται
World

Ράλι τιμών στα ρωσικά καύσιμα, εντείνονται τα πλήγματα του Κιέβου

Οι επιθέσεις με ουκρανικά drones πλήττουν την παραγωγή καυσίμων στη Ρωσία

Εθνική Τράπεζα: Φόροι, κατανάλωση και συμμόρφωση έφεραν ιστορικά πλεονάσματα
Macro

Ισχυρά έσοδα και συγκράτηση δαπανών «έχτισαν» τα πλεονάσματα

Η Εθνική Τράπεζα αποδίδει την επίδοση σε ισχυρότερα έσοδα από ΦΠΑ, εισοδήματα και επιχειρήσεις, αλλά και στη συγκράτηση των δαπανών

Ευρώ: Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε
Economy

Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε

Οι οδηγίες της ΕΚΤ για τον έλεγχο των χαρτονομισμάτων ευρώ

Ελληνική οικονομία: Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής;
Economy

Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής για την ελληνική οικονομία;

Το οικονομικό επιτελείο στρέφει πλέον την προσοχή του στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στα δημόσια έσοδα και στις επενδύσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΥΠΑ: Την Παρασκευή ξεκινούν οι αιτήσεις για 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς
Κοινωνία

Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ΔΥΠΑ

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου
Economy

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου

Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών βρήκαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies