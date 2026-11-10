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Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα

Κινητή, σταθερή και ψηφιακά έργα του Δημοσίου ενισχύουν την ελληνική δραστηριότητα - Στα 21,9 δισ. ο τζίρος του ομίλου στο α' εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027

Τηλεπικοινωνίες 10.11.2026, 15:17
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Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, διεύρυνση της πελατειακής βάσης συμβολαίων κινητής και επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G καταγράφει η Vodafone Ελλάδας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος αναβαθμίζει τις προβλέψεις του για τη λειτουργική κερδοφορία και τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η ελληνική δραστηριότητα ενισχύεται τόσο από τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας όσο και από την υλοποίηση ψηφιακών έργων για τον δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, τα έσοδα από υπηρεσίες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 286 εκατ. ευρώ, έναντι 247 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου, με θετική συμβολή από την κινητή και τη σταθερή τηλεφωνία. Παράλληλα, η παράδοση έργων του Δημοσίου έδωσε ώθηση στις ψηφιακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα ανάπτυξης πέρα από τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Συμβόλαια κινητής και αυξημένη χρήση δεδομένων

Στην κινητή τηλεφωνία, η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από την πελατειακή βάση συμβολαίων, η οποία έφτασε τις 3.958.000 συνδέσεις, καθώς και από την αύξηση του μέσου εσόδου ανά χρήστη (ARPU), στα 11,8 ευρώ. Η πελατειακή βάση της σταθερής παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η κίνηση δεδομένων κινητής συνέχισε επίσης να αυξάνεται, φτάνοντας τα 283.871 TB. Η εταιρεία συνδέει την εξέλιξη αυτή με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις για την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου της. Σύμφωνα με την Vodafone, οι τελευταίες μετρήσεις της umlaut ανέδειξαν τη Vodafone ως το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση από το 2023 στη συνολική εμπειρία, καθώς και στις επιμέρους επιδόσεις φωνής, δεδομένων και crowdsourcing.

Στις υποδομές σταθερής, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone ξεπερνά πλέον τα 650.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, το δίκτυο 5G καλύπτει το 96,9% του πληθυσμού, με παρουσία σε 249 πόλεις και 72 νησιά.

Ανάπτυξη εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας στον όμιλο

Σε επίπεδο ομίλου, τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2027 αυξήθηκαν κατά 11,4%, στα 21,9 δισ. ευρώ, από 19,6 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η άνοδος προήλθε από την ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες και την ενοποίηση των Safaricom, VodafoneThree και Telekom Romania, ενώ οι δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές περιόρισαν μέρος της αύξησης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε 18,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,8% σε δημοσιευμένη βάση και κατά 5,8% σε οργανική βάση, με ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Το προσαρμοσμένο EBITDAaL διαμορφώθηκε στα 6,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε δημοσιευμένη και 6,4% σε οργανική βάση. Το αντίστοιχο περιθώριο έφτασε το 29,5%, με οργανική βελτίωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η δραστηριότητα προς εταιρικούς πελάτες. Τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες του Vodafone Business αυξήθηκαν κατά 5,8% στο εξάμηνο, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο ο ρυθμός ανόδου έφτασε το 6,6%, επίδοση που ο όμιλος χαρακτηρίζει την υψηλότερη μέχρι σήμερα. Καθοριστικό ρόλο είχαν η διψήφια ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη και η βελτίωση στις βασικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Η Γερμανία παραμένει στο επίκεντρο

Η εικόνα ανά αγορά εξακολουθεί να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Στη Γερμανία, τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,4%, καθώς η ανάπτυξη στη χονδρική, στη σταθερή και στις ψηφιακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις αντιστάθμισε την υποχώρηση της τηλεόρασης και τις πιέσεις στην κινητή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,9%, ενώ στην Αφρική έφτασε το 13,4%, με ανάπτυξη τόσο στη συνδεσιμότητα όσο και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου, Margherita Della Valle, αναγνώρισε ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο απλοποίησης της δομής των δραστηριοτήτων και βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις επιδόσεις των ψηφιακών υπηρεσιών και στην παροχή έξυπνων και ασφαλών λύσεων προς επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Λογιστικές ζημίες, αλλά υψηλότερες προβλέψεις

Παρά τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης, ο όμιλος εμφάνισε ζημία 3,6 δισ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,1 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ζημία οφείλεται σε λογιστικές επιβαρύνσεις χωρίς εκροή μετρητών, μεταξύ των οποίων απομείωση αξίας στη Γερμανία, κυρίως λόγω δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια, και απομείωση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επιβαρύνσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από λογιστικό κέρδος που συνδέεται με τη συναλλαγή για τη Safaricom.

Η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για το σύνολο του οικονομικού έτους 2027, τοποθετώντας το προσαρμοσμένο EBITDAaL μεταξύ 13,2 και 13,4 δισ. ευρώ και τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 2,8 και 3 δισ. ευρώ. Η Della Valle ανέφερε ότι ο όμιλος αναμένει οργανική αύξηση των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών άνω του 20%, ως αφετηρία μιας πολυετούς πορείας διψήφιας ανάπτυξής τους. Το προμέρισμα αυξήθηκε κατά 2,5%, στα 2,306 ευρωλεπτά ανά μετοχή.

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