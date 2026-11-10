Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η διοίκησή της έχει αναθέσει στην PwC το συμβουλευτικό συντονισμό της σχετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ενδιαφέρον είναι σημαντικό, «καθώς αρκετοί επενδυτικοί φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών επένδυσης στην τράπεζα».

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην PWC.

Ουδείς περιορισμός υπάρχει σχετικά με το τελικό ποσοστό της συμμετοχής τους.

Στη συνέχεια, με τη συμβουλευτική υποστήριξη της PwC, θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων, με γνώμονα τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τη στρατηγική τους προσέγγιση και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της τράπεζας.

Η επιλογή του στρατηγικού επενδυτή και οι όροι συμμετοχής του θα προκύψουν από την εν λόγω διαδικασία.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Χανίων, η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή αποτελεί βασικό άξονα του ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού της.

Αυτό περιλαμβάνει την κεφαλαιακή της ενίσχυση, την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για δυναμική πιστωτική επέκταση.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το τελικό ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των παράλληλων ενεργειών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Προτεραιότητα η ανάπτυξη

Η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει ότι μετά την απόκτηση πανελλαδικής άδειας λειτουργίας, προχωρά στη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για τη νέα φάση ανάπτυξής της.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Χανίων, κ. Μιχάλης Μαρακάκης, δήλωσε ότι «στόχος μας είναι να προσελκύσουμε επενδυτές – συνεργάτες που πιστεύουν στις δυνατότητες και στις προοπτικές της τράπεζας».

Κατά τον ίδιο, «επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ισχυρής τράπεζας, με πανελλαδική παρουσία, δυναμική ανάπτυξη και ουσιαστική συμβολή στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας».

Στο πλαίσιο αυτό, με τη συμβουλευτική υποστήριξη της PwC και την προώθηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών της, η Τράπεζα Χανίων επιδιώκει να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την επιτάχυνση του επιχειρησιακού της μετασχηματισμού.