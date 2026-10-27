Τράπεζα Χανίων: Κάθε μήνα ένας τυχερός κερδίζει 1.300 ευρώ για αγορές σε σούπερ μάρκετ

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Στη νέα πανελλαδική προωθητική ενέργεια της ΔΙΑΣ με κεντρικό μήνυμα «Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS», συμμετέχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάθε μήνα δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300€, πραγματοποιώντας τις καθημερινές τους αγορές με IRIS Payments.

Η ενέργεια ξεκινά στις 26 Οκτωβρίου 2026, έχει αρχική διάρκεια τριών μηνών και υλοποιείται από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με τις Τράπεζες που συμμετέχουν. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, κάθε συμμετέχουσα τράπεζα θα αναδεικνύει μέσω μηνιαίας κλήρωσης έναν τυχερό νικητή, ο οποίος θα κερδίζει δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ συνολικής αξίας 1.300€.

Διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η διαδικασία είναι απλή. Κάθε φορά που ένας πελάτης πραγματοποιεί αγορά σε φυσικό κατάστημα και επιλέγει να πληρώσει μέσω IRIS Payments στο POS, εξασφαλίζει μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Για την ολοκλήρωση της πληρωμής, αρκεί να επιλέξει το IRIS Payments ως τρόπο πληρωμής στο ταμείο και να σαρώσει, μέσω της εφαρμογής ChaniaBank mobile app, τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη του POS.

Κάθε συναλλαγή μέσω IRIS Payments αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αυξάνουν τις πιθανότητες να κερδίσουν, όσο συχνότερα χρησιμοποιούν την υπηρεσία για τις αγορές τους.

Εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές

Το IRIS Payments αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική λύση άμεσων πληρωμών, που έχει αναπτυχθεί από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Μέσω της υπηρεσίας, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή mobile banking της Τράπεζάς τους, χωρίς να απαιτείται η χρήση μετρητών ή κάρτας.

Με τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στηρίζει την περαιτέρω διάδοση των σύγχρονων ψηφιακών πληρωμών και ενθαρρύνει την αξιοποίηση του IRIS Payments στις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών στο φυσικό εμπόριο.

Η συμμετοχή στις κληρώσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας που βρίσκονται αναρτημένοι στο site της Τράπεζας.