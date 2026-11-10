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ΠΟΥ: Πάνω από 9 εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν ετησίως με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε εξωτερικούς χώρους αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την ανθρώπινη υγεία παγκοσμίως

Υγεία 10.11.2026, 08:55
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ΠΟΥ: Πάνω από 9 εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν ετησίως με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα
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Περισσότερους από 9 εκατομμύρια θανάτους ετησίως θα μπορούσε να αποτρέψει η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε εξωτερικούς χώρους αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την ανθρώπινη υγεία παγκοσμίως. Έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών και πνευμονικών παθήσεων, όπως η στεφανιαία νόσος, το εγκεφαλικό επεισόδιο, το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και η άνοια.

Πέρα από τις επιπτώσεις στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, οι συγκεκριμένες ασθένειες συνεπάγονται και σημαντικό οικονομικό κόστος, εξαιτίας των αυξημένων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και της απώλειας παραγωγικότητας.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα δυνητικά οφέλη για την υγεία και την οικονομία από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε 136 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, εστιάζοντας στα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) και το διοξείδιο του αζώτου (NO₂).

Για τις ανάγκες της μελέτης συνδύασαν αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον πληθυσμό και την κατάσταση της υγείας, με επιστημονικά στοιχεία για τη σύνδεση των συγκεκριμένων ρύπων με την εμφάνιση ασθενειών και τη θνησιμότητα. Μέσω υπολογιστικών μοντέλων εκτίμησαν πώς θα μεταβάλλονταν οι θάνατοι και τα νέα περιστατικά ασθενειών εάν οι συγκεντρώσεις των ρύπων περιορίζονταν στα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ.

Εκατομμύρια λιγότεροι θάνατοι

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Environment International», η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για τα PM2.5 θα μπορούσε να αποτρέψει ή να καθυστερήσει περίπου 9,4 εκατομμύρια θανάτους μέσα σε έναν χρόνο στις 136 χώρες που εξετάστηκαν.

Αντίστοιχα, η επίτευξη των συνιστώμενων ορίων για το διοξείδιο του αζώτου θα μπορούσε να αποτρέψει ή να καθυστερήσει περίπου 1,1 εκατομμύρια θανάτους. Ωστόσο, οι δύο εκτιμήσεις δεν μπορούν να αθροιστούν, καθώς υπάρχει πιθανότητα αλληλεπικάλυψης μεταξύ των θανάτων που θα αποτρέπονταν από τη μείωση των δύο ρύπων.

Σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία θα προέκυπταν ακόμη και από την επίτευξη των λιγότερο αυστηρών ενδιάμεσων στόχων του ΠΟΥ. Συγκεκριμένα, αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με περίπου 6,6 εκατομμύρια λιγότερους θανάτους που σχετίζονται με τα PM2.5 και 435.000 λιγότερους θανάτους που σχετίζονται με το NO₂.

Τα οφέλη, ωστόσο, δεν περιορίζονται στη μείωση της θνησιμότητας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, η επίτευξη των συνιστώμενων επιπέδων για τα PM2.5 θα μπορούσε να οδηγήσει, μέσα σε έναν χρόνο, σε 2,8 εκατομμύρια λιγότερα νέα περιστατικά χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, 1,1 εκατομμύρια λιγότερα περιστατικά άνοιας, 7,3 εκατομμύρια λιγότερα περιστατικά στεφανιαίας νόσου και 2,3 εκατομμύρια λιγότερα περιστατικά εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τα οικονομικά οφέλη από τον καθαρότερο αέρα

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα είχε και σημαντικές οικονομικές συνέπειες, καθώς η μείωση των ασθενειών θα περιόριζε τόσο τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη όσο και τις απώλειες παραγωγικότητας. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα χρειάζονταν λιγότερες ημέρες απουσίας εξαιτίας ασθενειών που μπορούν να προληφθούν.

Ενδεικτικά, η επίτευξη των συνιστώμενων επιπέδων PM2.5 θα μπορούσε να εξασφαλίσει ετήσια άμεση εξοικονόμηση ιατρικών δαπανών ύψους 11,8 δισ. δολαρίων για τη στεφανιαία νόσο, 5,9 δισ. δολαρίων για το εγκεφαλικό επεισόδιο και 8,6 δισ. δολαρίων για την άνοια.

Πηγή: in.gr

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