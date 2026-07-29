Ασφάλιστρα υγείας: Στο 37,1% οι αυξήσεις «φωτιά» μέσα σε 3 χρόνια

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Οι ανατιμήσεις στα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας συνεχίζονται, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να δείχνουν ότι ο σωρευτικός δείκτης αναπροσαρμογής έχει αυξηθεί κατά 37,1% από το 2021 μέχρι και το 2024, όταν συνυπολογίζεται η επίδραση της ηλικίας των ασφαλισμένων. Ακόμη και χωρίς την ηλικιακή επίδραση, η συνολική αύξηση του δείκτη φτάνει το 18,5% την τριετία, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική άνοδο του κόστους νοσηλείας και των αποζημιώσεων που καλούνται να καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στις μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας η σωρευτική αύξηση φτάνει το 40,29%.

Για το 2024, ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) διαμορφώθηκε στο 6,24% με την επίδραση της ηλικίας, ενώ χωρίς τον συγκεκριμένο παράγοντα η αύξηση περιορίστηκε στο 1,25%. Η μεγάλη απόκλιση επιβεβαιώνει ότι η γήρανση του ασφαλισμένου πληθυσμού αποτελεί τον βασικό μοχλό των αναπροσαρμογών στα ασφάλιστρα υγείας.

Ο ΕΔΑ αποτυπώνει τη μέση ετήσια μεταβολή του καθαρού κόστους κάλυψης στις μακροχρόνιες και στις ετησίως ανανεούμενες ατομικές συμβάσεις ασφάλισης υγείας. Για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η συχνότητα των ζημιών, το μέσο κόστος νοσηλείας και η έκθεση στον ασφαλιστικό κίνδυνο.

Ασφάλιστρα υγείας: Υψηλότερη αύξηση στις μακροχρόνιες συμβάσεις

Στις μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, ο δείκτης αναπροσαρμογής αυξήθηκε κατά 7,23% με την επίδραση της ηλικίας και κατά 1,76% χωρίς αυτήν. Αντίστοιχα, στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις η αύξηση διαμορφώθηκε σε 5,36% και 0,79%, αντίστοιχα.

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε τα στοιχεία των ετών 2022 και 2023, καθώς ενσωματώθηκαν δεδομένα ασφαλισμένων μίας ασφαλιστικής εταιρείας που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά λόγω τεχνικού προβλήματος. Ωστόσο, οι τιμές του δείκτη για το 2024 παραμένουν αμετάβλητες.

Αποζημιώσεις άνω των 483 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι συνολικές αποζημιώσεις στις μακροχρόνιες συμβάσεις αυξήθηκαν στα 229 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ανήλθαν στα 254,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν ή σχημάτισαν προβλέψεις για αποζημιώσεις άνω των 483 εκατ. ευρώ μέσα στο 2024.

Στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις, το μέσο κόστος ζημιάς αυξήθηκε στα 4.938 ευρώ από 4.563 ευρώ το 2023, ενώ το καθαρό κόστος κάλυψης ανήλθε στα 950,88 ευρώ. Αντίθετα, στα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα το μέσο κόστος ζημιάς υποχώρησε οριακά στα 3.578 ευρώ, όμως η συχνότητα των ζημιών αυξήθηκε στο 10,04%, οδηγώντας το καθαρό κόστος κάλυψης στα 359,21 ευρώ