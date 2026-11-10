Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη

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Στη στρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης ως ψηφιακού λιμένα και κόμβου καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ανάγκη θωράκισης των ερευνητικών και κρίσιμων υποδομών της χώρας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης (Έρευνας και Καινοτομίας), Σταύρος Καλαφάτης, κατά τον χαιρετισμό του στο «Security & Cyber Resilience Forum» που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (AHK Griechenland), στη Θεσσαλονίκη.

Καλαφάτης: Κόμβος καινοτομίας η Θεσσαλονίκη

«Σε διάστημα λίγων μόλις ημερών, η πόλη μας αποδεικνύει γιατί έχει εξελιχθεί στο αδιαμφισβήτητο Ψηφιακό Λιμάνι και Κόμβο Καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Όπως επεσήμανε, μετά τις συνομιλίες στη Σόφια για τον Κάθετο Διάδρομο, η σημερινή παρουσία της γερμανικής επιχειρηματικής αποστολής εστιάζει στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης κυριαρχίας: την κυβερνοανθεκτικότητα και την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Ιστορικό ρεκόρ στις επενδύσεις R&D

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υλοποιεί μια συγκροτημένη στρατηγική ενσωμάτωσης των αναδυόμενων τεχνολογιών στον πυρήνα του εθνικού παραγωγικού μοντέλου. Οι εθνικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ανήλθαν στο ιστορικό ρεκόρ των 3,66 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατατάσσοντας τη χώρα στην 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δημόσια ερευνητική ένταση.

«Δεν δαπανούμε απλώς πόρους· χτίζουμε στρατηγικές υποδομές. Από τον Υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ και το AI Pharos Factory, μέχρι τον πυρήνα Τεχνητής Νοημοσύνης στο ΕΚΕΤΑ και την ανάπτυξη του ThessINTEC, εξοπλίζουμε το επιστημονικό και τεχνολογικό μας οικοσύστημα για να πρωταγωνιστήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κυβερνοανθεκτικότητα

Παράλληλα, ο κ. Καλαφάτης επανέλαβε ότι η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν πυλώνα Εθνικής Ισχύος και τον πυρήνα ενός «Νέου Πατριωτισμού της Ευθύνης», ο οποίος εκ σχεδιασμού είναι ταυτόχρονα ελληνικός και ευρωπαϊκός. «Όσο πιο γρήγορα ψηφιοποιούμαστε, τόσο πιο κρίσιμη γίνεται η κυβερνοανθεκτικότητα. Ό,τι χτίζουμε με την επιστημονική μας αριστεία, έχουμε καθήκον να το προστατεύσουμε», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μια μεμονωμένη τεχνική λειτουργία υποστήριξης IT, αλλά καταλύτη για την οικονομική σταθερότητα, την επενδυτική εμπιστοσύνη και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Απέναντι στις αυτοματοποιημένες και σύνθετες απειλές που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα λιανικής, τα ενεργειακά δίκτυα, τα λιμάνια και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα της χώρας οφείλει να είναι εξίσου προηγμένη, ενσωματωμένη εκ σχεδιασμού (embedded by design) και αυστηρά ευθυγραμμισμένη με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ΤΝ (EU AI Act) και την οδηγία NIS2.

Ελληνογερμανικές συνέργειες και B2B συνεργασίες

Αναφερόμενος στη διμερή συνεργασία με τη Γερμανία, ο κ. Καλαφάτης σημείωσε ότι το γερμανικό πρότυπο “IT Security made in Europe” συναντά το ραγδαία αναπτυσσόμενο ελληνικό οικοσύστημα υψηλής τεχνολογίας.

«Δεν επιζητούμε παθητικές εισαγωγές τεχνολογίας, αλλά ενεργές B2B και ερευνητικές συνεργασίες (R&D partnerships) που ενισχύουν την ακεραιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και θωρακίζουν τα κοινά ψηφιακά μας σύνορα», κατέληξε, συγχαίροντας τη διοίκηση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (AHK Griechenland) και εκφράζοντας την ευχή το Φόρουμ να αποτελέσει αλτήρα για απτές βιομηχανικές και τεχνολογικές συνέργειες.