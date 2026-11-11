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ΕΕ: Επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές – Ο ρόλος των γυναικών

Οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση λιγότερου από το 20% της αγροτικής γης της ΕΕ

AGRO 11.11.2026, 13:39
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ΕΕ: Επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές – Ο ρόλος των γυναικών
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θεματική Ομάδα με θέμα «Ανάδειξη της Ηγεσίας και της Επιχειρηματικότητας στις Αγροτικές Περιοχές: Ο Ρόλος των Γυναικών» στην ΕΕ απευθύνει το EU CAP Network.

Η Θεματική Ομάδα θα συγκεντρώσει εκπροσώπους φορέων, αγρότισσες, επιχειρηματίες, ερευνητές, συμβούλους, στελέχη δικτύων και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Οι γυναίκες συχνά υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2027, στις Βρυξέλλες και η δεύτερη στις 18-19 Μαΐου 2027.

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες καλούνται να συμβάλουν ενεργά στις εργασίες της ομάδας και να συμμετάσχουν και στις δύο συναντήσεις της Θεματικής Ομάδας, οι οποίες θα εξετάσουν προκλήσεις, ευκαιρίες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας και επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο.

Ο ρόλος των γυναικών στην ΕΕ

Οι γυναίκες συχνά υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων (ΟΟΣΑ, 2025). Είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση λιγότερου από το 20% της αγροτικής γης της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2026).

Οι γυναίκες έχουν επίσης χαμηλότερη πίστη στις επιχειρηματικές τους ικανότητες από τους άνδρες, παρόλο που φτάνουν σε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους άνδρες ομολόγους τους (EISMEA, 2026). Αυτό υποδηλώνει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για γυναικεία ηγεσία και επιχειρηματικότητα, το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει τις ευκαιρίες για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας στις αγροτικές περιοχές.

Ενώ η αγροτική ηγεσία και η επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές αφορούν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, αυτή η Ομάδα Θεμάτων θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν ειδικά τις γυναίκες, παρέχοντας μια πλατφόρμα συζήτησης τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, ώστε να προτείνουν εξατομικευμένες λύσεις που θα ενισχύσουν την αγροτική ισότητα.

Συνεπώς, αυτή η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει πώς να ενισχυθεί η ηγεσία και η επιχειρηματικότητα των γυναικών της υπαίθρου και ποιες δράσεις απαιτούνται για να επιτευχθεί αυτό. Αυτό θα περιλαμβάνει ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες βάσης, καθώς και σχετικά με το πώς η ΚΓΠ και άλλα σχετικά πλαίσια πολιτικής μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό και ευνοϊκό περιβάλλον για την χωρίς αποκλεισμούς αγροτική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον μελλοντικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕ).

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