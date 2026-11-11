ΥπΑΑΤ: Η ελληνική Φέτα ΠΟΠ αποκτά επίσημη προστασία και στη Μαλαισία

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Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνείς αγορές αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισής της ως Γεωγραφικής Ένδειξης στις αρμόδιες αρχές διανοητικής ιδιοκτησίας της Μαλαισίας. Η φέτα, που έχει αναγνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αποκτά πλέον επίσημη προστασία και στην αγορά της Μαλαισίας, επισημαίνει το ΥπΑΑΤ.

Η καταχώριση δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026 από την αρμόδια αρχή της Μαλαισίας (Intellectual Property Corporation of Malaysia – MyIPO), όπως γνωστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ελληνικές αρχές.

Η προστασία της Φέτας ΠΟΠ στις αγορές τρίτων χωρών έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική κτηνοτροφία και τυροκομία

Με την εξέλιξη αυτή, η ονομασία «Φέτα» αποκτά επίσημη νομική προστασία και στην αγορά της Μαλαισίας, ενισχύοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της και διασφαλίζοντας την ταυτότητα ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα.

Η προστασία στις αγορές τρίτων χωρών

Η προστασία της Φέτας ΠΟΠ στις αγορές τρίτων χωρών έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική κτηνοτροφία και τυροκομία, καθώς όπως αναφέρει το ΥπΑΑΤ, συμβάλλει στη διαφύλαξη της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, στην προστασία των παραγωγών και των επιχειρήσεων που τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Παράλληλα, δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την εμπορική παρουσία της αυθεντικής ελληνικής φέτας στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς κατοχύρωσης των ελληνικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Η εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια προστασίας των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων σε τρίτες χώρες, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Πρωτοψάλτης: «Προστασία ενός εμβληματικού ελληνικού προϊόντος με ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα»

«Η επίσημη καταχώριση της Φέτας ΠΟΠ στη Μαλαισία είναι μια θετική εξέλιξη για την προστασία ενός εμβληματικού ελληνικού προϊόντος με ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα. Η φέτα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παραγωγικής ταυτότητας και σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους και τις τυροκομικές μας επιχειρήσεις», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

«Η προστασία της ονομασίας της πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι ουσιαστική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας, την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Στόχος μας είναι τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα να αποκτούν ολοένα ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές, με σεβασμό στην προέλευσή τους και στην προσπάθεια των ανθρώπων που τα παράγουν».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραμένει προσηλωμένο στην προστασία και ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, στη διαφύλαξη της αυθεντικότητάς τους και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα», τονίζει.