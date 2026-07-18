 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Οι εξαγωγές σε φέτα και ελαιόλαδο στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες - Τι νέο έρχεται στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Economy 18.07.2026, 14:16
Σχολιάστε
Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στους βασικούς πυλώνες της ελληνικής αγροτικής οικονομίας περιλαμβάνονται δύο από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, η φέτα και το ελαιόλαδο, στηρίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες.

Η συνολική αξία των εξαγωγών των δύο προϊόντων ξεπέρασε το 2025 τα 2,1 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη δυναμική που διαθέτουν η ποιότητα, η αυθεντικότητα και η ισχυρή ελληνική ταυτότητα στη διεθνή αγορά.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, «η φέτα και το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς δύο από τα πιο γνωστά ελληνικά προϊόντα. Πίσω τους βρίσκονται χιλιάδες παραγωγοί, αγροτικές οικογένειες, μεταποιητικές επιχειρήσεις και ολόκληρες τοπικές οικονομίες».

Πρόσθεσε δε ότι αμφότερα τα προϊόντα «αποτελούν μέρος της ταυτότητας της χώρας μας, αλλά και ισχυρά αναπτυξιακά και εξαγωγικά πλεονεκτήματα, τα οποία οφείλουμε να προστατεύουμε και να αξιοποιούμε ακόμη περισσότερο».

Φέτα: Ο «βασιλιάς» των ελληνικών τυριών

Η φέτα, βασικός πυλώνας της εγχώριας αιγοπροβατοτροφίας, αποτελεί το σημαντικότερο ελληνικό τυροκομικό προϊόν. Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 25 καταχωρισμένες ονομασίες τυριών, από τις οποίες οι 23 είναι ΠΟΠ και οι δύο ΠΓΕ, με τη φέτα ΠΟΠ να κατέχει τη μερίδα του λέοντος, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το 2025 η εγχώρια παραγωγή φέτας ανήλθε σε περίπου 152.700 τόνους, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 64% της καταγεγραμμένης παραγωγής τυριών της χώρας, χωρίς να συνυπολογίζονται τα τυριά τυρογάλακτος. Για την παρασκευή της χρησιμοποιήθηκε το 75% του πρόβειου και το 41% του γίδινου γάλακτος που παρήχθη στην Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά το 69% της εγχώριας παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος κατευθύνθηκε στη φέτα.

Η εξαγωγική της δραστηριότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς περίπου 105.000 τόνοι, δηλαδή το 69% της παραγωγής, κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό, με την αξία τους να αγγίζει τα 835 εκατομμύρια ευρώ. Με την επίδοση αυτή, η φέτα καλύπτει πλέον το 9% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων. Κορυφαία αγορά-στόχος παραμένει η Γερμανία, ενώ ακολουθούν η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τις πέντε αυτές χώρες να απορροφούν το 70% των εξαγωγών.

«Η επιτυχία της φέτας αποδεικνύει ότι ένα προϊόν με σταθερή ποιότητα, αυθεντικότητα και ισχυρή σύνδεση με τον τόπο παραγωγής του μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις πιο απαιτητικές αγορές. Η προστασία της φέτας είναι συγχρόνως προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, της ελληνικής γαλακτοπαραγωγής και της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στην περιφέρεια», υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πρωτοψάλτης.

Ελαιόλαδο: Το «υγρό χρυσάφι» της οικονομίας

Εξίσου ισχυρό είναι το αποτύπωμα της ελληνικής ελαιοκομίας, στην οποία δραστηριοποιούνται περίπου 700.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα.

Στον επίσημο κατάλογο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περιλαμβάνονται 33 καταχωρισμένες ελληνικές ονομασίες ελαιολάδων, εκ των οποίων 20 είναι ΠΟΠ και 13 ΠΓΕ, αποτυπώνοντας τον πλούτο των τοπικών ποικιλιών και των διαφορετικών ελαιοπαραγωγικών περιοχών της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το 2025, οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου ανήλθαν σε 1,31 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 12,4% των συνολικών εξαγωγών τροφίμων της χώρας. Για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο 2025-2026, η παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 235.000 τόνους, με τις εξαγωγές να εκτιμώνται στους 139.000 τόνους. Με βάση τον μέσο όρο της περιόδου 2022-2025, η Ελλάδα σταθεροποιείται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, πίσω από την Ισπανία, την Τουρκία και την Τυνησία.

«Το ελληνικό ελαιόλαδο διαθέτει εξαιρετικά ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να αυξήσουμε το ποσοστό που διατίθεται τυποποιημένο και επώνυμα, ώστε μεγαλύτερο μέρος της τελικής αξίας να επιστρέφει στον Έλληνα παραγωγό και στην ελληνική οικονομία. Δεν αρκεί να παράγουμε ένα εξαιρετικό προϊόν· πρέπει να το διαθέτουμε στις αγορές με την αξία και την ταυτότητα που πραγματικά του αναλογούν», επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας.

Ελαιοκομικό Μητρώο: Ψηφιακή απλούστευση χωρίς γραφειοκρατία

Κρίσιμο εργαλείο για την καλύτερη οργάνωση του κλάδου αποτελεί η επικαιροποίηση του Ελαιοκομικού Μητρώου, ώστε η Πολιτεία να διαθέτει πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα για τις εκμεταλλεύσεις, την παραγωγική βάση και τις ποσότητες που παράγονται.

Η υποχρεωτική υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου, με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει μετατεθεί για την ελαιοκομική περίοδο 2026-2027, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2026, ώστε να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές.

Παράλληλα, επιδιώκεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων με την ΑΑΔΕ και η αξιοποίηση των στοιχείων του ΟΣΔΕ, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι τα διαθέσιμα στοιχεία να αντλούνται ηλεκτρονικά και να αποφεύγονται η επανάληψη διαδικασιών, η ταλαιπωρία και το πρόσθετο κόστος για τους ελαιοπαραγωγούς.

«Το Ελαιοκομικό Μητρώο πρέπει να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο εργαλείο και όχι ως άλλη μία γραφειοκρατική επιβάρυνση. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα δεδομένα, ιχνηλασιμότητα και αποτελεσματικούς ελέγχους, αλλά με απλές διαδικασίες. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων είναι το κλειδί, ώστε η Πολιτεία να αξιοποιεί τα στοιχεία που ήδη διαθέτει και να μην ζητά από τον πολίτη να τα υποβάλλει ξανά», κατέληξε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ακίνητα: Παράταση φορο-bonus έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορο-bonus για ανακαινίσεις και το 2027 - Πώς θα κερδίσετε έως €16.000
Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο
ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα
Economy

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα
Ακίνητα: Ισχυρές αντοχές από την ελληνική αγορά – Ποιοι παράγοντες την ενισχύουν
Ακίνητα

Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το ελληνικό real estate
Ψηφιακό Κράτος: Πώς η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων εξοικονομεί 180 εκατ. ευρώ ετησίως
Economy

Η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων αρχείων του Δημοσίου εξοικονομεί 180 εκατ. ετησίως
Βουλή: Κατατίθεται προς επεξεργασία η σύμβαση παραχώρησης του αερολιμένα Καλαμάτας
Economy

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί, προς συζήτηση και ψήφιση, στη Βουλή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Χρηματιστήριο Άνθρακα: Η Κομισιόν δίνει περισσότερο χρόνο και χρήμα στη βιομηχανία για την πράσινη μετάβαση
Green

Η Ευρώπη χαλαρώνει τον κλοιό του άνθρακα για τη βιομηχανία

Η ΕΕ δίνει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις, κινητοποιεί 100 δισ. ευρώ για την απανθρακοποίησή τους - Στόχος η εξοικονόμηση 260 δισ. ευρώ ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων - Ο ρόλος της Ελλάδας

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Economy
Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο

Οι εξαγωγές σε φέτα και ελαιόλαδο στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες - Τι νέο έρχεται στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Αγρότες: Ανάγκη για περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες
AGRO

Ζητούνται περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας

Πώς θα έχουν οι αγρότες πρόσβαση σε μια αποτελεσματική εργαλειοθήκη προστασίας καλλιεργειών

Σχοινάς: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια
AGRO

Σχοινάς: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια

Οι αιτήσεις βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης, ανέφερε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ο Μ. Σχοινάς

Ελαιόλαδο: Η ισπανική αγορά μπαίνει σε νέα φάση
AGRO

Σε νέα φάση η αγορά ελαιολάδου

Η περίοδος αστάθειας για το ελαιόλαδο έχει «οριστικά» δώσει τη θέση της σε πιο σταθερές συνθήκες της αγοράς

Κρήτη: Στρατηγικός σχεδιασμούς του αμπελώνα, του κρασιού και της σταφίδας σουλτανίνας
AGRO

Στρατηγικός σχεδιασμούς του κρητικού αμπελώνα

Δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας στην Κρήτη

Κρασί: Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας
AGRO

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας

Σε κρίση το γερμανικό κρασί - Απαιτείται ριζικός μετασχηματισμός του γερμανικού αμπελοοινικού τομέα

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης λιπασμάτων
AGRO

Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης λιπασμάτων

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων

Latest News
Ακίνητα: Παράταση φορο-bonus έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορο-bonus για ανακαινίσεις και το 2027 - Πώς θα κερδίσετε έως €16.000

Σκέψεις για παράταση του μέτρου - Ποιες δαπάνες στα ακίνητα αφορά η έκπτωση

Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero

Τα μπρος πίσω στην ελληνική αγορά delivery από την Uber - Οι παίκτες και ο ανταγωνισμός  

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αναψυκτικά: Ψηλά στη ζήτηση η «ψυχροπολεμική» κόλα – Πού επενδύουν οι αντίζηλοι της Coca Cola
World

Γιατί η κομμουνιστική κόλα σημειώνει ακόμα επιτυχία

Εταιρείες και επιχειρηματίες από την Αργεντινή και τον Καναδά ως τη Νιγηρία επενδύουν σε τοπικά συστικά και δημιουργούν αναψυκτικά-εναλλακτικές στο δημοφιλές αναψυκτικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου

Ο κ. Μητσοτάκης, προέβη σε θριαμβολογίες για την έκθεση της ΕΕ για το κράτος Δικαίου, προσπερνώντας τις αναφορές για τις υποκλοπές και αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής αξιολόγησης για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της αντιπολίτευσης την οποία κατηγορεί για «έωλες κατηγορίες»

Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο

Οι εξαγωγές σε φέτα και ελαιόλαδο στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες - Τι νέο έρχεται στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Υβριδικά αυτοκίνητα: Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών ΙΧ

Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τα υβριδικά αυτοκίνητα - Ποιες κατηγορίες επηρεάζονται

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα
Economy

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα

Χιλιάδες δικαιούχοι αναμένουν την καταβολή των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των σχέσεων στον τουρισμό και στις ακαδημαϊκές ανταλλαγές

Ακίνητα: Ισχυρές αντοχές από την ελληνική αγορά – Ποιοι παράγοντες την ενισχύουν
Ακίνητα

Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το ελληνικό real estate

Οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς στα ακίνητα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Real Estate Services, Γιάννη Γκάνο

Macron, Merz Push to Revive Franco-German Defense Ties
English Edition

Macron, Merz Push to Revive Franco-German Defense Ties

France and Germany deepen military cooperation, with Berlin joining a French nuclear exercise for the first time as they move past the failed FCAS jet program

Ψηφιακό Κράτος: Πώς η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων εξοικονομεί 180 εκατ. ευρώ ετησίως
Economy

Η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων αρχείων του Δημοσίου εξοικονομεί 180 εκατ. ετησίως

Τι αποκαλύπτει μελέτη για το ψηφιακό κράτος

Ελληνικές τράπεζες: Η ακτινογραφία του συστήματος σε 20 αριθμούς
Τράπεζες

Η ακτινογραφία του τραπεζικού συστήματος σε 20 αριθμούς

Η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου υπερβαίνει πλέον τα 50 δισ. ευρώ, όταν στα χρόνια της κρίσης είχε υποχωρήσει κάτω από το 1 δισ. ευρώ

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ
Κόσμος

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ

Ο Ζοζέφ Αούν θα συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στον Λίβανο και τρόπους να εδραιωθεί η κατάπαυση πυρός

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου – 7 «ναι» και ένα λευκό – Τι μήνυμα έστειλε
Πολιτική

Νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

Αμέσως μετά την εκλογή της ως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου τόνισε ότι «ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση»

Greece Extends Deadlines for Home Energy Upgrade Schemes
English Edition

Greece Extends Deadlines for Home Energy Upgrade Schemes

Eligible beneficiaries of several government-backed home renovation and energy efficiency programs will now have until November 30, 2026, to complete approved projects under revised funding arrangements.

Voucher παιδικών σταθμών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Κοινωνία

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher παιδικών σταθμών

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies