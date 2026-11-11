Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη

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Εάν δεν υπήρχαν η Βουλγαρία και η Λιθουανία η χώρα μας θα ήταν στην πρώτη θέση μέσα στην Ευρώπη ως προς τον πληθωρισμό. Κοινώς θα είχε καταφέρει επιτέλους να πετύχει μια πρωτιά στην Ευρώπη, αλλά απολύτως αρνητική. Με τον πληθωρισμό να είναι επισήμως στο 5,7%, τον Νοέμβριο, δηλαδή πάνω και από την εκτίμηση της Eurostat που ήταν 5,6%, η χώρα μας υπολείπεται μόνο της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας.

Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, όπως αυτό της ακρίβειας, που αποτυπώνεται στον μέσο όρο του 4% για την Ευρωζώνη, και που αντιμετωπίζεται ως μια πραγματική κρίση κόστους ζωής και θεωρείται ότι συμβάλλει και την έκρηξη της κοινωνικής δυσαρέσκειας που βλέπουμε, στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο έντονο.

Και δεν είναι μόνο η γενική αύξηση του πληθωρισμού αλλά και οι αυξήσεις σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες στα οποία κατευθύνεται πολύ μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ιδίως των πιο λαϊκών. Αρκεί να δούμε ότι σε ετήσια βάση η αύξηση του κόστους στέγασης (ενοίκια, λογαριασμοί κ.λπ.) είναι 15,1% και του κόστους των μεταφορών 13,8%. Αρκεί επίσης να δούμε ότι εάν πάρουμε ως έτος βάσης το 2020, η συνολική αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον έχει οδηγήσει από το 100 στο 129,18, όμως στη στέγαση η αντίστοιχη αθροιστική αύξηση είναι από το 100 στο 145,37, στις μεταφορές από το 100 στο 140,1 και στη διατροφή από το 100 στο 137,84.

Οι αριθμοί αυτοί και οι στατιστικές στην καθημερινότητα των ανθρώπων μεταφράζονται σε λογαριασμούς που μένουν απλήρωτοι, σε αποταμιεύσεις που εξαντλούνται, σε αγωνία για το ποιες δαπάνες πρέπει να καλυφθούν και ποιες όχι, σε περιορισμό των ημερών διακοπών, σε καθυστέρηση αναγκαίων επισκευών στο σπίτι για να καλυφθεί το κόστος των φροντιστηρίων. Μεταφράζεται σε μισθούς που ακόμη και όταν αυξάνονται ονομαστικά, η αγοραστική τους δύναμη μένει στάσιμη ή ακόμη και υποχωρεί, στον εγκλωβισμό σε κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, σε διαρκή ανασφάλεια.

Δεν πρόκειται για φυσικά φαινόμενα. Ούτε οφείλονται στο ότι η Ελλάδα δεν έχει πετρελαιοπηγές, γιατί αυτό ισχύει και για άλλες χώρες. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό, δηλαδή μεγαλύτερη ακρίβεια, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: της άρνησής του να συζητήσει τη μείωση των έμμεσων φόρων και πρωτίστως των ειδικών φόρων κατανάλωσης, της άρνησης να μπει πλαφόν σε ορισμένες τιμές, και βεβαίως της απροθυμίας να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην ενέργεια. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να στηρίξει τα υπερκέρδη συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μεταφέροντας το κόστος στις πλάτες των νοικοκυριών και την ίδια στιγμή έχει προνομιμοποιήσει τα μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα αντί για την κοινωνική συνοχή και την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών, της δημόσιας υγείας και παιδείας. Όλα αυτά, όμως, εξηγούν τη σημερινή δύσκολη κατάσταση των νοικοκυριών και την οργή που εκφράζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Την ίδια ώρα αποδεικνύεται ότι όλα τα μέτρα και οι εξαγγελίες που έχει κάνει η κυβέρνηση, όλες οι ανακοινώσεις, οι «διαρροές», τα πολυδιαφημισμένα «μέτρα ανακούφισης» που έχουν κατ’ επανάληψη ανακοινώσει τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο επίσημος δελφίνος Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι πάρα πολύ κοντά στον ορισμό της «τρύπας στο νερό» ως προς την καταπολέμηση της ακρίβειας.

Όλα αυτά εξηγούν το πραγματικό πεδίο πάνω στο οποίο ξεδιπλώνεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση και πάνω στο οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές. Οι εκλογές δεν θα γίνουν πάνω στη βάση του ποιος θα εκπροσωπήσει το «Κέντρο», ούτε στη βάση του για ποιον λένε περισσότερα καλά λόγια οι «αγορές», αλλά στη βάση του εάν θα σταματήσει ο οικονομικός και κοινωνικός κατήφορος στον οποίο βρίσκεται η πλειοψηφία της κοινωνίας. Πράγμα που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθούν στο τέλος να πληρώσουν τον πολιτικό λογαριασμό.

Πηγή: in.gr