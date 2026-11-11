Aldi: Κύμα απολύσεων στη βρετανική θυγατρική – Η πίεση από ανταγωνιστές και ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης

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Σε περικοπές εκατοντάδων θέσεων εργασίας στα κεντρικά της γραφεία προχωρά η βρετανική θυγατρική της Aldi, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας προσπάθειας περιορισμού του κόστους στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ χαμηλού κόστους.

Η εταιρεία λιανικής βρίσκεται σε διαβούλευση με την ομάδα τεχνολογίας για την κατάργηση έως και 150 θέσεων εργασίας, έπειτα από 103 απολύσεις στο τμήμα οικονομικών και διοικητικής υποστήριξης νωρίτερα φέτος, καθώς και σχεδόν 20 επιπλέον απολύσεις μεταξύ των διευθυντών προμηθειών.

Μάλιστα, ένας από τους εργαζόμενους που επηρεάζονται χαρακτήρισε τις περικοπές «μυωπικές» και δήλωσε ότι δείχνουν πως «η ανώτατη διοίκηση έχει χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα», όπως ανέφερε στον Guardian.

Πάντως οι θέσεις εργασίας στα καταστήματα δεν έχουν επηρεαστεί, αν και η Aldi ανέφερε ότι μείωσε ελαφρώς τον αριθμό των περιφερειακών διευθυντών, επηρεάζοντας ορισμένες υψηλά αμειβόμενες θέσεις.

Εξωτερικοί συνεργάτες, AI και αναδιάρθρωση

Ο γερμανικών συμφερόντων όμιλος μειώνει το προσωπικό στις κατά τόπους εθνικές δραστηριότητες, καθώς συγκεντρώνει περισσότερες λειτουργίες σε κεντρικό επίπεδο.

Η Aldi αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες λειτουργίες των τμημάτων οικονομικών, προμηθειών και διοικητικής υποστήριξης στην Ινδία, μεταξύ άλλων χωρών, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Genpact, μια εταιρεία που βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγές ανέφεραν ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει διαβούλευση για απολύσεις στο τμήμα μισθοδοσίας. Η εταιρεία μείωσε επίσης πρόσφατα τις ώρες καθαριότητας για τους εργαζόμενους μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας στα κεντρικά της γραφεία στο Άθερστοουν του Γουόρικσαϊρ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι «στην Aldi, η υπόσχεσή μας προς τους πελάτες είναι ότι θα προσφέρουμε πάντα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Σε όλες τις διεθνείς δραστηριότητές μας, επανεξετάζουμε διαρκώς κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, ώστε να διασφαλίζουμε ότι λειτουργούμε απλά, αποδοτικά και αξιοποιούμε την παγκόσμια κλίμακά μας για να τηρούμε αυτή την υπόσχεση. Ως εκ τούτου, προχωρούμε σε ορισμένες αναπροσαρμογές στον τρόπο διάρθρωσης τμημάτων της βρετανικής μας δραστηριότητας. Όλες οι αλλαγές εισάγονται σταδιακά και κατόπιν περιόδου διαβούλευσης. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι δύσκολο για τους εμπλεκόμενους, γι’ αυτό και ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας όσο το δυνατόν νωρίτερα, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη σε όλους όσοι επηρεάζονται».

Η εταιρεία ανέφερε ότι επένδυσε 300 εκατ. λίρες στη μείωση των τιμών σε 900 προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος.

Γιατί η Aldi βάζει «κόφτη» σε θέσεις εργασίας

Τι φέρνει τις ανωτέρω περικοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο; Φαίνεται ότι η Aldi δυσκολεύεται να διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξής της.

Οι πωλήσεις της αλυσίδας στην εν λόγω χώρα αυξήθηκαν μόλις κατά 0,4% το 12μηνο έως την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία κλαδικά στοιχεία της Worldpanel by Numerator, με το μερίδιο αγοράς της Aldi να υποχωρεί κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση, αναφέρει ο Guardian.

Η υποχώρηση αυτή σημειώθηκε καθώς η μέση τιμή μονάδας στην Aldi μειώθηκε κατά 0,1%, καθιστώντας την Aldi τη μοναδική αλυσίδα λιανικής που μείωσε τις συνολικές της τιμές κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

Ανταγωνισμός από σούπερ μάρκετ

Η εταιρεία λιανικής αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από τα «παραδοσιακά» σούπερ μάρκετ, αρκετά από τα οποία πλέον την ανταγωνίζονται ευθέως στις τιμές βασικών ειδών, προσφέροντας παράλληλα πολύ ευρύτερη γκάμα άλλων προϊόντων.

Σερί απολύσεων – Η αυτοματοποίηση στο προσκήνιο

Ενδεικτικά, η Morrisons προχώρησε σε περικοπές εκατοντάδων θέσεων στα κεντρικά της γραφεία την άνοιξη, λίγο αφότου η Sainsbury’s κατάργησε 300 θέσεις στα κεντρικά γραφεία αναδιαρθρώνοντας την ομάδα τεχνολογίας της και το δίκτυο διανομών της Argos, ενώ η Tesco απέλυσε αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των αρτοποιείων της.

Το καλοκαίρι, η Asda ανακοίνωσε ότι έως και 1.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς εισήγαγε μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης στις δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας