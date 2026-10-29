Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco

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Την παρουσία του στις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Ιταλίας ενισχύει ο όμιλος Grimaldi, με τη δρομολόγηση τεσσάρων σύγχρονων υβριδικών πλοίων ro-ro, αυξάνοντας σημαντικά τη μεταφορική του ικανότητα στον συγκεκριμένο εμπορικό διάδρομο. Με την πρόσφατη προσθήκη του Eco Adriatica στη γραμμή Τεργέστη–Μπάρι–Πάτρα–Αμπαρλί–Γκεμλίκ, η συνολική μεταφορική ικανότητα ξεπερνά πλέον τις 4.000 μονάδες τροχοφόρου φορτίου την εβδομάδα και τις 200.000 ετησίως.

Το Eco Adriatica προστέθηκε στα αδελφά πλοία Eco Salerno, Eco Mediterranea και Eco Malta, που ήδη εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες συνδέσεις. Τα τέσσερα πλοία ανήκουν στην κλάση Grimaldi Green 5th Generation (GG5G) και διαθέτουν το καθένα μεταφορική ικανότητα 7.800 γραμμικών μέτρων, που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 520 τρέιλερ.

Η ενίσχυση των δρομολογίων αναβαθμίζει και τον ρόλο της Πάτρας, η οποία αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό στη σύνδεση των τουρκικών λιμανιών με την Ιταλία και την ευρωπαϊκή αγορά, διευκολύνοντας τις εμπορευματικές ροές στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο όμιλος Grimaldi

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024. Έκτοτε επεκτείνει σταδιακά τις υπηρεσίες του, προσθέτοντας λιμάνια προσέγγισης και αυξάνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα, ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση.

Παράλληλα, επενδύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών. Σύμφωνα με τον όμιλο, τα πλοία Eco επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών CO₂ κατά 50% ανά μεταφερόμενη μονάδα φορτίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά ro-ro.

Το Eco Adriatica διαθέτει συστοιχίες μπαταριών λιθίου, οι οποίες επιτρέπουν λειτουργία με μηδενικές εκπομπές CO₂ κατά την παραμονή στα λιμάνια. Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται εν πλω μέσω γεννητριών και φωτοβολταϊκών πάνελ επιφάνειας 350 τετραγωνικών μέτρων.

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων συνδέσεων εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης του δικτύου «Θαλάσσιων Αυτοκινητοδρόμων» (Motorways of the Sea), που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Την ενίσχυση του δικτύου του στη Μεσόγειο θα παρουσιάσει ο όμιλος Grimaldi στη διεθνή έκθεση logistics και μεταφορών Logitrans, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.