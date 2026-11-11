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Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία

Η παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου σε εκδήλωση για το «Το νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα του 2030»

Πολιτική 11.11.2026, 20:25
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Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία
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«Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας αποτελεί εθνική ανάγκη», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε εκδήλωση της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας και της ΔΕΕΠ Νοτίου Τομέα, στο Παλαιό Φάληρο, με θέμα «Το νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα του 2030».

«Είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας, αλλά και εθνικής ισχύος και ασφάλειας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, σε ένα διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικών ανατροπών, πολέμων, ενεργειακής αβεβαιότητας και έντονου ανταγωνισμού.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως η Ελλάδα από το 2019, με την πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού, έκανε σημαντικά βήματα μπροστά.

Ανέκτησε τη διεθνή αξιοπιστία της, διασφάλισε την οικονομική και πολιτική σταθερότητα και μείωσε την ανεργία από το 18% σε κάτω από το 7,5%, με τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας.

«Εξακόσιες χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Εξακόσιες χιλιάδες επιπλέον μισθοί μπήκαν στα ελληνικά σπίτια» είπε, επισημαίνοντας πως αυτή είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική.

Μιλώντας για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας, υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν πάνω από 60.000 νέες θέσεις εργασίας, με μισθούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της οικονομίας.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη φαρμακοβιομηχανία, με τις 51 παραγωγικές μονάδες και επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ την τελευταία εξαετία, στη βιομηχανία τροφίμων, με κύκλο εργασιών άνω των 26 δισ. ευρώ και περισσότερες από 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας, στη βιομηχανία αλουμινίου, με εξαγωγικό πλεόνασμα που φτάνει το 1 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς και στην ανασυγκρότηση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και τη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτή είναι η παραγωγική Ελλάδα στην πράξη.

Και αυτές τις δυνατότητες θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, «στον οποίο δώσαμε προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις, στη βιομηχανία, στην καινοτομία και στην ελληνική περιφέρεια».

Όπως είπε, σήμερα υλοποιούνται πάνω από 1.000 επενδυτικά σχέδια σε ολόκληρη τη χώρα, ύψους άνω των 3,3 δισ. ευρώ, με ενισχύσεις που ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, που δημιουργούν πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Και κάναμε κάτι ακόμη, που φαίνεται απλό αλλά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Μια επιχείρηση περίμενε δύο και τρία χρόνια για να μάθει αν θα εγκριθεί το επενδυτικό της σχέδιο. Σήμερα η αξιολόγηση γίνεται μέσα σε 90 ημέρες. Το είπαμε και το κάναμε πράξη», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαδικασία ανάκτησης των ενισχύσεων από παλαιότερα επενδυτικά σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Ήδη, έχουν επιστρέψει στα δημόσια ταμεία 150 εκατομμύρια ευρώ από 191 επενδυτικά σχέδια που ανακλήθηκαν.

«Συνεχίζουμε τον έλεγχο φάκελο-φάκελο. Ελέγχουμε 572 επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 και ήδη για 141 από αυτές προχωρά η διαδικασία απένταξής τους για να πάρουμε πίσω ακόμη 320 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Και θέλουμε να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν αξία για τον τόπο μας και νέες θέσεις εργασίας», επεσήμανε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο καθεστώς των Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης, τονίζοντας πως για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ειδικό καθεστώς με 150 εκατομμύρια ευρώ για τις παραμεθόριες περιοχές.

«Η μεγαλύτερη ασφάλεια για τα σύνορά μας είναι οι καλές δουλειές για τους νέους ανθρώπους στις παραμεθόριες περιοχές και οι σύγχρονες υποδομές», τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν πραγματικές ευκαιρίες ώστε οι νέοι να μπορούν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Συνδέοντας την ανάπτυξη της περιφέρειας με την εθνική ασφάλεια, το δημογραφικό πρόβλημα και τις πιέσεις στο κόστος ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα την Αττική, υπογράμμισε ότι «χωρίς παραγωγική οικονομία με ισχυρή περιφέρεια, δεν υπάρχει ισχυρή Ελλάδα, ούτε ισχυρές Ένοπλες

Δυνάμεις, που αποτελούν εγγύηση της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας».

Όπως επισήμανε, η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία πραγματικής προοπτικής για τους νέους ανθρώπους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε τονίζοντας πως έως το τέλος του έτους προκηρύσσονται τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, για την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παράλληλα, σημείωσε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατομμυρίων ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, «αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», για τη βελτίωση των υποδομών τους, τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους και την ανανέωση των επαγγελματικών τους οχημάτων.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στην ολοκλήρωση του προγράμματος για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της χώρας με πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου, με καλύτερες αμοιβές, και να επιστρέψουν στην Ελλάδα περισσότεροι νέοι επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης.

Ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027, ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε στη σημασία της ενότητας της παράταξης και σημείωσε ότι οι πολίτες θα κρίνουν τα αποτελέσματα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και τις προτάσεις της για το μέλλον της χώρας. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε:

«Βλέπω ότι στην αντιπολίτευση τσακώνονται για το ποιος θα είναι δεύτερος. Δεν βλέπω καμία αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Από τη μια έχουμε την εγγύηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και ενός δημιουργικού έργου από τη δική μας παράταξη και από την άλλη όσους λένε ότι η λύση για τη χώρα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης».

«Οι εκλογές δεν είναι μια πειραματική διαδικασία. Αφορούν το μέλλον της χώρας μας. Η κάλπη είναι μία. Δεν πρέπει να υπάρχει η αίσθηση σε κανέναν “ας ψηφίσουμε κάτι σήμερα και αύριο θα ξαναψηφίσουμε”», πρόσθεσε.

«Το ζητούμενο είναι η πρόοδος να έχει ακόμη πιο ουσιαστικό αντίκρισμα στη ζωή και το εισόδημα κάθε ελληνικής οικογένειας», τόνισε, καταλήγοντας: «Αυτή είναι η ισχυρή και ασφαλής Ελλάδα του 2030: πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο δίκαιη».

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