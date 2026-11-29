Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική Δεξιοτήτων 2027–2030

Στόχος της ΔΥΠΑ είναι κάθε πρόγραμμα να απαντά σε μία πραγματική ανάγκη και να ανοίγει τον δρόμο για εργασία