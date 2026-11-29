Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του ot.gr στην Google
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι 120 υποψήφιοι και υποψήφιες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) σε 45 νομούς/περιφερειακές ενότητες της χώρας, σηματοδοτώντας την εκλογική ετοιμότητα αλλά και τη δυναμική παρουσία του κόμματος σε πανελλαδικό επίπεδο.
Όλα τα ονόματα:
Ανατολική Αττική
- Γεωργακούλιας Νικόλαος του Βασιλείου
- Δήμου Αθηνά του Δημητρίου
- Καμπόλης Οδυσσεύς του Γεωργίου
- Καραγεωργοπούλου Έλενα του Γεωργίου
- Καραμέρος Γεώργιος του Παναγιώτη
- Πάτρας Αθανάσιος του Ηλία
- Γεώργιος Παύλου του Αθανασίου
- Χρήστος Πετράκος του Νικολάου
- Πέτρος Φιλίππου του Ιωάννου
Δυτική Αττική
- Αργυρόπουλος Αργύριος του Διονυσίου
- Κολοβέντζου Σοφία του Μιχαήλ
- Τσουκαλάς Γεώργιος του Κώνσταντίνου
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
- Βέρρη Ευαγγελία του Βασιλείου
- Μίλτος Ζαμπάρας του Γεωργίου
- Γρηγόριος Θεοδωράκης του Νικολάου
- Ειρήνη Τσιμπλή του Δημητρίου
Νομός Αργολίδας
- Ιφιγένεια Παπαδημητρίου του Μιχαήλ
- Παπαδημόπουλος Δήμος του Γεωργίου
- Σκούρτη Βιβή
Νομός Αρκαδίας
- Γκιουσάκης Γιάννης
- Δημήτριος Κολοστούμπης του Γεωργίου.
- Μπουρνά Βανέσσα
- Χρήστος Στάϊκος του Δημητρίου
Νομός Άρτας
- Άλκης Παπαχρηστάκης
- Βασίλης Τσίρκας
Νομός Αχαΐας
- Περικλής Νασόπουλος του Αθανασίου
- Ανδρέας Αντ. Παναγιωτόπουλος
- Γεωργία Παπανίκου του Χρήστου
- Γεώργιος Παππάς του Ευστρατίου
- Μαρίνος Σκανδάμης του Μιχαήλ
- Μαρία Στέφου του Ηλία
Νομός Βοιωτίας
- Αγγελόπουλος Γεώργιος του Δημητράκη
- Αλέξανδρος Δέδες
- Ρέντζου Εύα
Νομός Γρεβενών
- Παπαζήσης Γιάννης
Νομός Δράμας
- Αβραμίδης Κώστας
- Ηλιόπουλος Στέργιος
Νομός Δωδεκανήσων
- Καραγιάννη Χρύσα του Σάββα
- Φουτούλης Νίκος του Στέργου
Νομός Έβρου
- Μαλτέζος Μενέλαος του Φωτεινού
- Μπέρδου Κατερίνα
Νομός Εύβοιας
- Ανέστης Νικόλαος
- Κεδίκογλου Συμεών
- Τζαφέρος Παναγιώτης
Νομός Ηλείας
- Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος του Χρήστου
- Μπουλμπασάκος Γεώργιος του Νικολάου
- Παπαηλίου Σωτήριος του Κωνσταντίνου
Νομός Ημαθίας
- Τσιάπλας Αθανάσιος
Νομός Ηρακλείου
- Ζάχαρης Ευάγγελος του Α.
- Ζαχαριουδάκης Γεώργιος του Ιωάννη
- Καρούτσου Φαίδρα του Γεωργίου
- Μακράκης Γεώργιος του Νικολάου
- Μαμουλάκης Χαράλαμπος
- Τζιαν Αντρέα Πάολο Γκαραντσίνι του Τζιανφράνκο
Νομός Θεσπρωτίας
- Παναγιώτα Αγγέλη
- Παντελής Κυπριανός του Σπυρίδωνος
Νομός Ιωαννίνων
- Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
- Μαρία Κατσουλίδη
- Θεοχάρης Λιούρης του Χρήστου
- Ιωάννης Στέφος του Θεοδώρου
Νομός Καβάλας
- Καρασαββόγλου Αναστάσιος του Γεωργίου
- Λυμπεράκης Δημήτριος
Νομός Καρδίτσας
- Γιάννελος Κώστας του Κλεομένη
- Μιχαλάκης Νικόλαος του Ηλία Ιατρός Καρδιολόγος
- Ντούρβα Παρασκευή (Βιβή)
Νομός Καστοριάς
- Μόσχος Χρίστος του Δημητρίου
Νομός Κερκύρας
- Παυλίδης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου
- Ράλλης Νίκος
Νομός Κεφαλληνίας
- Κασσιανός Γεώργιος του Σπυρογεράσιμου
Νομός Κιλκίς
- Γραμματικόπουλος Αθανάσιος
- Τερζής Νίκος
- Τονικίδης Παύλος
- Ψαρρά Σοφία
Νομός Κοζάνης
- Βατάλης Σωκράτης του Αργυρίου
- Καρυπίδης Θεόδωρος
- Τσιότσιος Βασίλειος του Αργυρίου
Νομός Κορινθίας
- Ψυχογιός Γιώργος
Νομός Κυκλάδων
- Δοκιμάκης Κωνσταντίνος
- Νικόλαος Πρωτονοτάριος του Αντωνίου
Νομός Λακωνίας
- Σοφία Δουμάνη του Πασχάλη
- Παναγιώτης – Δημήτριος Κούρος
Νομός Λάρισας
- Ευάγγελος Αποστόλου του Θωμά
- Καλογιάννης Απόστολος
- Βασίλειος Κόκκαλης του Κωνσταντίνου
- Πέκας Απόστολος
Νομός Λέσβου
- Παζιάνου Ανθή
- Χαϊδεμένος Θεοκλής του Γεωργίου
Νομός Μαγνησίας
- Κουντούρη Φανή
- Λαμπρινίδης – Στάχτος Παναγιώτης (Πάνος)
Νομός Μεσσηνίας
- Γεωργόπουλος Ευθύμιος (Θύμιος) του Ιωάννη
- Λυμπεροπούλου Δήμητρα του Αντωνίου
- Μάκαρης Εμμανουήλ Λεονάρδος του Ιωάννη
Νομός Ξάνθης
- Βουγιουκλή Αικατερίνη του Γρηγορίου
- Μποζόγλου Ερκάν του Φαχρή
Νομός Πέλλας
- Δάντση Παρασκευή
- Δόντσης Νικόλαος του Σωτηρίου
- Παπαδόπουλος Γιώργος του Ιορδάνη
- Τσίμας Αλέξανδρος
Νομός Πιερίας
- Γκούνας Αθανάσιος του Σωτηρίου
- Ελευθεριάδου Σημέλα
Νομός Πρέβεζας
- Τσίγγου Αικατερίνη του Ευθυμίου
Νομός Σάμου
- Ευστρατουδάκης Ανδρέας του Ευστρατίου
Νομός Σερρών
- Καρπουχτσής Κώστας
- Μαρίγκου Ζωή του Δημητρίου
- Τρούπη Μαρία του Ιωάννη
Νομός Τρικάλων
- Μπαλατσούκας Γιώργος
- Τσουκαρέλης Σωτήρης
- Χάϊδος Γιάννης
Νομός Φθιώτιδας
- Λιανός Γεώργιος
- Αθανάσιος Λουκόπουλος του Χρήστου
Νομός Φλώρινας
- Φιλιππίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου
Νομός Φωκίδας
- Σάββας Γιαννόσπυρος του Λεωνίδα
- Μαστροπέρρου Λουκία του Εμμανουήλ
Νομός Χαλκιδικής
- Κυργιαφίνη Μιχαηλία του Δημητρίου
- Σαριγγέλου Ασημίνα του Στυλιανού
- Δημήτριος Φωτακίδης
Νομός Χανίων
- Καζάσης Φώτιος του Γεωργίου
- Πετράκης Γεώργιος του Στυλιανού
- Σταθάκης Θεόδωρος του Θεοδώρου
Νομός Χίου
- Σαρρής Γεώργιος του Παντελή