Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF): Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ICEYE

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Την πρώτη του επένδυση ανακοίνωσε την Τετάρτη το HIIF, το επενδυτικό όχημα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για επενδύσεις στη νέα οικονομία, καθώς απέκτησε προνομιούχες μετοχές ύψους €35 εκατ. στην ICEYE, την παγκόσμια ηγέτιδα στην κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα. Η συμφωνία υπεγράφη στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και η επένδυση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2026.

Η Ελλάδα, από απλός χρήστης υπηρεσιών διαστημικής τεχνολογίας, καθίσταται μέτοχος, αποκτώντας αυτονομία σε έναν τομέα κρίσιμο για την άμυνα, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία όχι μόνο της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης

Η επένδυση του HIIF υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρωτογενούς γύρου χρηματοδότησης, Series F της ICEYE, συνολικού ύψους €485 εκατ., στον οποίο συμμετείχαν σημαντικοί θεσμικοί και διεθνείς επενδυτές, όπως η General Atlantic, η EQT μέσω του Scaleup Europe Fund της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και μεταξύ άλλων τα κρατικά επενδυτικά ταμεία Qatar Investment Authority, Solidium (Φινλανδία) και Tesi (Φινλανδία). Σημειώνεται ότι μεταξύ των υφιστάμενων επενδυτών της ICEYE περιλαμβάνονται ήδη κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές όπως BlackRock, General Catalyst, Draper, Seraphim Capital, DNX Ventures, και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία Bpifrance (Γαλλία) και BGK (Πολωνία). Συνυπολογίζοντας και τη δευτερογενή διάθεση μετοχών, το συνολικό ύψος του γύρου Series F υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Η πρώτη επένδυση του HIIF

Η πρώτη επένδυση του HIIF ανακοινώθηκε σήμερα, Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, στην έδρα του, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, κ. Γιάννη Παπαχρήστου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του HIIF, κ. Γεωργίου Κοφινάκου, του Διευθύνοντος Συμβούλου του HIIF, κ. Στέλιου Φράγκου, του CEO και συνιδρυτή της ICEYE, κ. Rafal Modrzewski και του CEO της ICEYE Hellas, κ. Βασίλη Χαλουλάκου.

Η ICEYE βλέπει την Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σχεδιάζει τη δημιουργία παραγωγικής μονάδας στη χώρα με ολοκληρωμένες δυνατότητες σε όλο το φάσμα συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων (AIT), καθώς και στην κατασκευή υποσυστημάτων. Η μονάδα αυτή θα αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυτού του είδους στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τις υψηλής τεχνολογίας, βιομηχανικές και εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. Η νέα μονάδα παραγωγής στην χώρα αναμένεται να παράγει έως 150 δορυφόρους ετησίως και να δημιουργήσει πάνω από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, υπό καθεστώς πλήρους λειτουργίας, επενδύοντας στην Έρευνα & Ανάπτυξη.

Για τους πολίτες, η τεχνολογία της ICEYE κάνει τη διαφορά στην πράξη: οι δορυφόροι SAR βλέπουν μέσα από σύννεφα, καπνό και σκοτάδι, ημέρα και νύχτα, υποστηρίζοντας την άμυνα και την ασφάλεια, την επιτήρηση των θαλασσών και των συνόρων. Παράλληλα συμβάλλει στην προστασία των πολιτών μέσα από την υποστήριξη της έγκαιρης αντιμετώπισης πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων φυσικών φαινομένων καθώς και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Δηλώσεις

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Με το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» θέσαμε ένα σαφή στόχο: η Ελλάδα να αποκτήσει δικές της δυνατότητες στο διάστημα και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους ανθρώπους της. Η επένδυση του HIIF στην ICEYE δίνει συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια, με μια νέα μονάδα παραγωγής δορυφόρων και προοπτική δημιουργίας περισσότερων από 250 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας έως το 2028. Θέλουμε οι Έλληνες επιστήμονες να μπορούν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν διαστημική τεχνολογία στη χώρα τους. Παράλληλα, προχωράμε στους νέους διαγωνισμούς του «HELLAS-SPACE 2.0». Έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για οπτικούς και θερμικούς δορυφόρους ελληνικής ιδιοκτησίας, για την επιτήρηση θαλασσών και συνόρων, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τον εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς, ακόμη και τη νύχτα. Έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, στόχος είναι να ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί για μικροδορυφόρους εντοπισμού ραδιοσημάτων, που θα βοηθούν και στον εντοπισμό σκαφών χωρίς σήμα αναγνώρισης, για συστήματα παρακολούθησης κινδύνων στο διάστημα, καθώς και για τεχνολογίες εξυπηρέτησης δορυφόρων σε τροχιά. Το διάστημα δεν είναι πλέον μια μακρινή υπόθεση για την Ελλάδα. Είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε, με δικές μας υποδομές, με την τεχνογνωσία και τις ιδέες των ανθρώπων μας. Έχουμε κάθε λόγο να κοιτάμε ψηλά και να δίνουμε στη νέα γενιά τη δυνατότητα να φτάσει ακόμη ψηλότερα, ξεκινώντας από εδώ, από την Ελλάδα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του HIIF, κ. Στέλιος Φράγκος, ανέφερε για τη σημασία της επένδυσης: «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή όπως και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ανακοινώνουμε την πρώτη επένδυση του HIIF, σηματοδοτώντας την έναρξη της επενδυτικής του δραστηριότητας. Η επένδυσή μας στην ICEYE αποτελεί στρατηγική επιλογή με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία, καθώς συνδέεται με την άμεση ενίσχυση της εθνικής βιομηχανίας, τη δημιουργία νέων σημαντικών δυνατοτήτων παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, την ανάπτυξη θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η δημιουργία μεγάλης κλίμακας μονάδας παραγωγής δορυφόρων εντός της Ελλάδας ενισχύει ουσιαστικά το εθνικό διαστημικό οικοσύστημα και δημιουργεί έμπρακτες προϋποθέσεις για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και υψηλής τεχνογνωσίας μέσω της σύμπραξης με αναγνωρισμένους θεσμικούς επενδυτές παγκόσμιας εμβέλειας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, τόνισε: «Οι επενδύσεις στη Νέα Οικονομία αποτελούν βασική προτεραιότητα μας, στο πλαίσιο της διευρυμένης αποστολής μας για δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Με το Hellenic Innovation & Infrastructure Fund, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στη μετάβαση από έναν διαχειριστή συμμετοχών σε έναν ενεργό επενδυτή, κατευθύνοντας κεφάλαια σε τομείς στρατηγικής σημασίας σε επενδύσεις που συμβάλλουν στη συγκράτηση στη χώρα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στην προσέλκυση στελεχών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα».

Ο CEO και συνιδρυτής της ICEYE, κ. Rafal Modrzewski, δήλωσε: «Η επένδυση του HIIF σηματοδοτεί μια νέα σχέση με την Ελλάδα. Η χώρα που μας εμπιστεύτηκε μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων γίνεται επενδυτής μας και εμείς επενδύουμε στην Ελλάδα. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η ομάδα μας στην Αθήνα απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να κατασκευάζει δορυφόρους παγκόσμιου επιπέδου. Τώρα χτίζουμε εδώ μια μονάδα παραγωγής που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα κρατήσει την τεχνογνωσία στη χώρα και θα βοηθήσει την Ευρώπη να βλέπει με τα δικά της μάτια. Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση για την εμπιστοσύνη τους».

Ο CEO της ICEYE Hellas, κ. Βασίλης Χαλουλάκος, ανέφερε: «Η ανάπτυξή μας στην Ελλάδα στηρίζεται στην ομάδα της ICEYE στην Αθήνα, που αποτελείται από ανθρώπους που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η επιτυχία στηρίζεται σε απτά αποτελέσματα, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και δέσμευση στους στόχους τόσο της εταιρείας όσο και των στρατηγικών μας εταίρων. Και δεν αφορά μόνο στην ICEYE: συνεργαζόμαστε ήδη με σειρά ελληνικών οργανισμών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος. Για πολλούς Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δουλεύουν στην αιχμή της διαστημικής τεχνολογίας χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από τη χώρα. Για όλους εμάς στην ICEYE Hellas σημαίνει υπερηφάνεια, γιατί καθημερινά δημιουργούμε αξία για τη χώρα μας και την Ευρώπη. Για τους πολίτες, σημαίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ασφάλεια».