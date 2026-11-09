Νορβηγία: Το επενδυτικό ταμείο υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι υπερτιμημένες

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Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επιθυμεί να επιταχύνει τις επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές παρεμποδίζονται από το κόστος.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας έκανε την είσοδό του στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας την περασμένη εβδομάδα, καταβάλλοντας 300 εκατομμύρια δολάρια για το 10% της Aypa Power LLC

Η Norges Bank Investment Management (ΝΒΙΜ) επένδυσε περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρυσι. Φέτος το ποσό αυτό απέχει πολύ από το αντίστοιχο, καθώς έχουν επενδυθεί μόλις «λίγο πάνω από 2 δισ. ευρώ» νέων κεφαλαίων σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τον Harald von Heyden, παγκόσμιο επικεφαλής του τομέα ενέργειας και υποδομών.

«Δεν οφείλεται σε έλλειψη προσπάθειας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη στο Όσλο. «Θέλουμε να επενδύσουμε περισσότερο, αλλά αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες».

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο έκανε την είσοδό του στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας την περασμένη εβδομάδα, καταβάλλοντας 300 εκατομμύρια δολάρια για το 10% της Aypa Power LLC, μιας βορειοαμερικανικής πλατφόρμας αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες. Πέρυσι, το NBIM συμφώνησε να επενδύσει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Tennet Germany, την πρώτη της επένδυση σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η Ευρώπη αναβαθμίζει τα δίκτυα που είχαν κατασκευαστεί για ένα πιο κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

Ελκυστικές επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας

Ο Heyden ανέφερε ότι οι μπαταρίες μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, αλλά προειδοποίησε ότι τα κέρδη ενδέχεται να συρρικνωθούν καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα αποθήκευσης στις επιμέρους αγορές.

Μακροπρόθεσμα, αναμένει ότι ο συνδυασμός αιολικής, ηλιακής ενέργειας και μπαταριών θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία για την εξασφάλιση πιο σταθερής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. «Όταν εντοπίζουμε αυτά τα έργα όπου όλα ταιριάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το Lego και έχει μεγάλη πλάκα», είπε.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας — το μεγαλύτερο στον κόσμο — έχει εντολή να επενδύει έως και το 2% της αξίας του σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μη εισηγμένες υποδομές. Το χαρτοφυλάκιο μη εισηγμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτιμήθηκε σε 114 δισεκατομμύρια κορώνες (12,1 δισεκατομμύρια δολάρια) στα τέλη Σεπτεμβρίου, ή περίπου το 0,5% του συνολικού κρατικού επενδυτικού ταμείου. Αν συμπεριλάβουμε τις δεσμευμένες επενδύσεις μέχρι το 2030, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 1%, ανέφερε ο Heyden.

Οι επενδύσεις αυτές απέδωσαν 7,5% το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 1,8% την προηγούμενη τριμηνιαία περίοδο. Άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων είχαν χειρότερη απόδοση: οι μετοχές απέδωσαν 0,5%, τα μη εισηγμένα ακίνητα ελαφρώς λιγότερο, ενώ τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος είχαν αρνητική συνεισφορά.

Στο πλαίσιο του στόχου για αύξηση των επενδύσεων, η NBIM προσλαμβάνει ένα ακόμη άτομο στην ομάδα των τριών ατόμων που διαχειρίζονται επί του παρόντος τα έργα στη Βόρεια Αμερική, ανέφερε ο Heyden.

Ο Heyden θεωρεί την αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς η ηλεκτροκίνηση των μεταφορών, της θέρμανσης και της βιομηχανίας συμπληρώνεται πλέον από την ταχεία επέκταση των κέντρων δεδομένων που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκρηξη δαπανών για τα κέντρα δεδομένων αυξάνει επίσης τη ζήτηση για νέα έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), οι οποίες μπορούν να προσφέρουν προβλέψιμα έσοδα σε έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ανέφερε.