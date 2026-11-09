 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Νορβηγία: Το επενδυτικό ταμείο υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι υπερτιμημένες

Οι μπαταρίες μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, εκτιμούν στο επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας

World 09.11.2026, 10:28
Σχολιάστε
Νορβηγία: Το επενδυτικό ταμείο υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι υπερτιμημένες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επιθυμεί να επιταχύνει τις επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές παρεμποδίζονται από το κόστος.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας έκανε την είσοδό του στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας την περασμένη εβδομάδα, καταβάλλοντας 300 εκατομμύρια δολάρια για το 10% της Aypa Power LLC

Η Norges Bank Investment Management (ΝΒΙΜ) επένδυσε περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρυσι. Φέτος το ποσό αυτό απέχει πολύ από το αντίστοιχο, καθώς έχουν επενδυθεί μόλις «λίγο πάνω από 2 δισ. ευρώ» νέων κεφαλαίων σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τον Harald von Heyden, παγκόσμιο επικεφαλής του τομέα ενέργειας και υποδομών.

«Δεν οφείλεται σε έλλειψη προσπάθειας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη στο Όσλο. «Θέλουμε να επενδύσουμε περισσότερο, αλλά αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες».

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο έκανε την είσοδό του στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας την περασμένη εβδομάδα, καταβάλλοντας 300 εκατομμύρια δολάρια για το 10% της Aypa Power LLC, μιας βορειοαμερικανικής πλατφόρμας αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες. Πέρυσι, το NBIM συμφώνησε να επενδύσει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Tennet Germany, την πρώτη της επένδυση σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η Ευρώπη αναβαθμίζει τα δίκτυα που είχαν κατασκευαστεί για ένα πιο κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

Ελκυστικές επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας

Ο Heyden ανέφερε ότι οι μπαταρίες μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, αλλά προειδοποίησε ότι τα κέρδη ενδέχεται να συρρικνωθούν καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα αποθήκευσης στις επιμέρους αγορές.

Μακροπρόθεσμα, αναμένει ότι ο συνδυασμός αιολικής, ηλιακής ενέργειας και μπαταριών θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία για την εξασφάλιση πιο σταθερής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. «Όταν εντοπίζουμε αυτά τα έργα όπου όλα ταιριάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το Lego και έχει μεγάλη πλάκα», είπε.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας — το μεγαλύτερο στον κόσμο — έχει εντολή να επενδύει έως και το 2% της αξίας του σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μη εισηγμένες υποδομές. Το χαρτοφυλάκιο μη εισηγμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτιμήθηκε σε 114 δισεκατομμύρια κορώνες (12,1 δισεκατομμύρια δολάρια) στα τέλη Σεπτεμβρίου, ή περίπου το 0,5% του συνολικού κρατικού επενδυτικού ταμείου. Αν συμπεριλάβουμε τις δεσμευμένες επενδύσεις μέχρι το 2030, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 1%, ανέφερε ο Heyden.

Οι επενδύσεις αυτές απέδωσαν 7,5% το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 1,8% την προηγούμενη τριμηνιαία περίοδο. Άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων είχαν χειρότερη απόδοση: οι μετοχές απέδωσαν 0,5%, τα μη εισηγμένα ακίνητα ελαφρώς λιγότερο, ενώ τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος είχαν αρνητική συνεισφορά.

Στο πλαίσιο του στόχου για αύξηση των επενδύσεων, η NBIM προσλαμβάνει ένα ακόμη άτομο στην ομάδα των τριών ατόμων που διαχειρίζονται επί του παρόντος τα έργα στη Βόρεια Αμερική, ανέφερε ο Heyden.

Ο Heyden θεωρεί την αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς η ηλεκτροκίνηση των μεταφορών, της θέρμανσης και της βιομηχανίας συμπληρώνεται πλέον από την ταχεία επέκταση των κέντρων δεδομένων που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκρηξη δαπανών για τα κέντρα δεδομένων αυξάνει επίσης τη ζήτηση για νέα έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), οι οποίες μπορούν να προσφέρουν προβλέψιμα έσοδα σε έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ανέφερε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες – «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους»
World

Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες
Νορβηγία: Το επενδυτικό ταμείο υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι υπερτιμημένες
World

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Υπερτιμημένες οι επενδύσεις στις ΑΠΕ
Γερμανία: Οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο
World

Πάνω από τις προσδοκίες η αύξηση των εξαγωγών στη Γερμανία
UniCredit: Κέρδη ρεκόρ το τρίτο τρίμηνο – Πιο κοντά στην απόκτηση της Commerzbank
World

UniCredit: Με κέρδη ρεκόρ καλπάζει για την απόκτηση της Commerzbank
Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση
World

Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Xeneta: Πτώση 30% στους ναύλους spot των εμπορευματοκιβωτίων το 2027
Ποντοπόρος

Έρχεται βουτιά στους ναύλους των containers - Ο ρόλος του Σουέζ

Η Xeneta προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2,5% έως 4% το 2027

Λάμπρος Καραγεώργος
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από World
Νορβηγία: Το επενδυτικό ταμείο υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι υπερτιμημένες
World

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Υπερτιμημένες οι επενδύσεις στις ΑΠΕ

Οι μπαταρίες μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, εκτιμούν στο επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας

Κλιματική αλλαγή: Γιατί εκδηλώνονται έντονες χειμερινές κακοκαιρίες, ενώ το κλίμα θερμαίνεται
Green

Κλιματική αλλαγή: Γιατί εκδηλώνονται έντονες χειμερινές κακοκαιρίες, ενώ το κλίμα θερμαίνεται

Οι επιστήμονες του Meteo εξηγούν πώς γίνεται ο πλανήτης να θερμαίνεται, αλλά παρ’ όλα αυτά να εκδηλώνονται καιρικά συστήματα με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Γέμισαν τα φράγματα – Ανάσα στα αποθέματα νερού της Κρήτης
Green

Γέμισαν τα φράγματα – Ανάσα στα αποθέματα νερού της Κρήτης

Ανάσα από τις βροχοπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας του Οκτωβρίου

Κατερίνα Ροββά
Άζωτο: Τι προτείνει Ιάπωνας επιστήμονας
Green

Άζωτο: Η αόρατη απειλή για το κλίμα και την υγεία

Ο Κεντάρο Χαγιάσι, καθηγητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Ανθρωπότητα και τη Φύση, ηγείται έρευνας σχετικά με τον κύκλο του αζώτου και τη βιώσιμη διαχείριση προϊόντων που περιέχουν άζωτο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Καθαρή ενέργεια

Παπασταύρου: Καθαρή μετάβαση με συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

Βιομηχανία: Γιατί το πράσινο ρεύμα δεν γίνεται φθηνότερο – Οι στρεβλώσεις και το κόστος των 756 εκατ. ευρώ
Ηλεκτρισμός

Γιατί το φθηνό πράσινο ρεύμα δεν φτάνει στη βιομηχανία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το ενεργειακό κόστος σημαντικό εμπόδιο σε ποσοστό 72%, έναντι 37% στην ΕΕ. Οι περικοπές πράσινης παραγωγής, η ανεπαρκής αποθήκευση, οι μεγάλες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά και η επιβάρυνση των 756 εκατ. ευρώ

Μάχη Τράτσα
ΥΠΕΝ: Τον Επίτροπο για το κλίμα υποδέχεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου
Green

Στην Αθήνα ο Επίτροπος για το Κλίμα, Γουόπκ Χέκστρα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα ενημερώσει μέλη της Βουλής των Ελλήνων για θέματα του χαρτοφυλακίου του - Επίσκεψη και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ)

Latest News
Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία
Τράπεζες

Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία

Η στρατηγική της Aegean Baltic Bank παρουσιάστηκε σε εκδήλωση, παρουσία του βασικού της μετόχου Tέλη Μυστακίδη

Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά
Economy

Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά

Τα αεροπορικά καύσιμα και το διεθνές εμπόριο στήριξαν τα αποτελέσματα του 2025 – Υποχώρηση πωλήσεων, αύξηση επενδύσεων και συνεχιζόμενη συρρίκνωση του δικτύου πρατηρίων καταγράφει το ΙΟΒΕ

ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»
Economy

ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»

Μηνυτήρια αναφορά του Διοικητή της ΑΑΔΕ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

ΕΕ: Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για την προώθηση αγροτικών προϊόντων
AGRO

Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για προώθηση αγροτικών προϊόντων

Ποιες εκστρατείες επιλέχθηκαν από την ΕΕ για χρηματοδότηση - Νέες ευκαιρίες για τα αγροτικά προϊόντα

Παπασταύρου για GSI: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για θαλάσσια έρευνα είναι η Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

Παπασταύρου για GSI: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για θαλάσσια έρευνα είναι η Ελλάδα

Τι είπε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου για το εάν υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά των ΗΠΑ προς την Τουρκία

Coca-Cola HBC: Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο για τη δέσμευση των assets της εταιρείας στη Ρωσία
Business

Πεσκόφ: Άγνοια για το ρωσικό φλερτ με τα assets της Coca-Cola HBC

Εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν έχει κατατεθεί επίσημη έκκληση από τη σιβηρική ζυθοποιία στον Βλαντίμιρ Πούτιν για δέσμευση των assets της Coca-Cola HBC

UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Βλέπει» έσοδα +18% και EBITDA +40% στο γ΄ τρίμηνο – Στα 55 ευρώ η τιμή-στόχος
Business

UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 55 ευρώ την τιμή-στόχο

Διατηρεί τη σύσταση «Buy» η UBS για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βλέπει σημαντική αύξηση εσόδων και EBITDA

Γιουάν: Γιατί οι κινεζικές τράπεζες αυξάνουν τους τόκους στις δολαριακές καταθέσεις
Συνάλλαγμα

Γιατί οι κινεζικές τράπεζες αυξάνουν τους τόκους στις δολαριακές καταθέσεις

Τα επιτόκια μπορεί να ξεπερνούν το 4% - Μείωση επιτοκίων σε καταθέσεις σε γιουάν

Τζούλη Καλημέρη
Netcompany: Συνεργασία με Thales σε AI και άμυνα στην Ευρώπη
Business

Συνεργασία Thales και Netcompany σε AI και άμυνα στην Ευρώπη

Netcompany και Thales έχουν εντοπίσει έξι κλάδους προτεραιότητας για τις κοινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες

Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ το 2025
Μεταφορές

Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ το 2025

Νέα εποχή αξιοποίησης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας για τη Hellenic Rail Estate

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 πήρε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Markets

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 πήρε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε

EFG Asset Management: Οι 10 τάσεις που θα διαμορφώσουν τις αγορές το 2027
Economy

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες για τους επενδυτές το 2027

Η EFG εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί το 2027 κοντά στο 3,5%, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες – «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους»
World

Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι ευρωπαϊκές συνέργειες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το Eurogroup

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,29% στις 2.586,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,4 εκατ. τεμάχια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Έως 13/11 η απογραφή αιγοπροβάτων για προκαταβολή των «αυτόχθονων φυλών»
AGRO

Έως 13/11 η απογραφή αιγοπροβάτων για προκαταβολή των «αυτόχθονων φυλών»

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, δεν θα μπορέσουν να λάβουν την προκαταβολή της ενίσχυσης

METLEΝ-Naval Group: Νέα σύμβαση φέρνει ελληνική τεχνογνωσία σε διεθνή ναυτικά προγράμματα
Business

METLEΝ-Naval Group: Νέα σύμβαση για ναυτικά προγράμματα

Η συμφωνία με τη Metlen αφορά τη διεθνή δραστηριότητα της Naval Group

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies