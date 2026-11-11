Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood

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Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή πεινιάτα επέστρεψε στο efood η Pizza Fan, μετά από περίπου τρεις εβδομάδες απουσίας εξαιτίας της υπόθεσης φοροδιαφυγής. Την ίδια ώρα, με γενναίες εκπτώσεις συνοδεύεται η επιστροφή και στην πλατφόρμα της Wolt ενώ εξίσου δελεαστικές προσφορές υπάρχουν και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Πρόκειται προφανώς για μια συντονισμένη προσπάθεια να πεισθούν οι καταναλωτές να επιλέξουν ξανά την αλυσίδα για τα γεύματά τους.

Η αλυσίδα ήταν συνεπής στο ραντεβού της, με τα 107 από τα 109 καταστήματα του δικτύου να λειτουργούν κανονικά από σήμερα Τετάρτη και να δέχονται παραγγελίες.

Το μεγάλο στοίχημα της Pizza Fan

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλη Μαρκουλάκο μιλώντας στον ΟΤ είχε προαναγγείλει την ημερομηνία επανεκκίνησης της αλυσίδας, επισημαίνοντας ότι έχουν διευθετηθεί όλες εκκρεμότητες όσον αφορά στα συστήματα παραγγελιοληψίας μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να αποδεσμεύσει προσωρινά τους λογαριασμούς της εταιρείας και η εταιρεία «θα επιστρέψει όπως την ξέραμε».

Βαθιά ανάσα παίρνουν και οι περίπου 2.500 υπάλληλοι της εταιρείας που αγωνιούν για τον μέλλον της αλυσίδας, στον απόηχο των πληροφοριών περί αναζήτησης νέου στρατηγικού επενδυτή που θα πάρει την σκυτάλη από τον Κώστα Αντάρα.

Το βασικό ζητούμενο και ταυτόχρονα το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να επιστρέψουν οι πελάτες. «Η ανταπόκριση στην επαναλειτουργία είναι εξαιρετικά κρίσιμη για να συνεχίσει να λειτουργεί», είχε υπογραμμίσει ο δικηγόρος της Pizza Fan. «Πρέπει να επανεκκινήσει για όλους», είχε τονίσει, προσθέτοντας πως «ο κόσμος γνωρίζει την Pizza Fan και όχι τον Αντάρα». Για το διάστημα που τα καταστήματα έμειναν κλειστά, η εταιρεία υπολογίζει ότι έχασε τζίρο περίπου 5 εκατ. ευρώ καθώς τα μηνιαία έσοδα έφθαναν τα 8 με 9 εκατ. ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης και η διοίκηση της Pizza Fan

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Pizza Fan, Κώστας Αντάρας παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης φοροδιαφυγής. Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά την επιχείρηση της 22ας Οκτωβρίου και τις συλλήψεις που ακολούθησαν. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εφαρμογή «κεράσμα», μέσω της οποίας, σύμφωνα με τις αρχές, καταχωρίζονταν παραγγελίες χωρίς έκδοση αποδείξεων. Η έρευνα φέρεται να αφορά πρακτικές από το 2016 και φορολογητέα ύλη άνω των 150 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αμφισβητεί τις κατηγορίες και τους υπολογισμούς, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναστολή λειτουργίας επηρέασε 109 καταστήματα και περίπου 2.500 εργαζομένους, ενώ σταμάτησαν προσωρινά και οι παραγγελίες μέσω των πλατφορμών διανομής.