Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους 75,6 εκατ. στο Κιλκίς

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Tην ολοκλήρωση στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος ύψους 75,6 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής της εταιρείας, Sunlight Technosystems, στο Κιλκίς, ανακοίνωσε η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και εταιρεία τεχνολογίας με ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η Sunlight Group καλύπτει πλέον εσωτερικά το 85% των αναγκών της σε βασικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία μπαταριών.

Η στρατηγική αυτή επένδυση αντανακλά την έμπρακτη δέσμευση της Sunlight Group στην ανάπτυξη ενός αυτόνομου μοντέλου παραγωγής απέναντι στις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας διεθνώς.

Ενισχύοντας την καθετοποίηση και την παραγωγική της αυτονομία, η Sunlight Group διασφαλίζει την επιχειρησιακή της συνέχεια (business continuity) και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή και βιομηχανική αυτονομία της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος αποκτά αυτονομία σε κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, περιορίζει την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά. Παράλληλα, βελτιστοποιεί το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος, ενισχύει τον έλεγχο ποιότητας και αυξάνει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής του αλυσίδας, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστική του θέση στις διεθνείς αγορές.

Η επένδυση υποστηρίζει τη δυνατότητα της Sunlight Group να προσφέρει στους διεθνείς πελάτες της πιο ολοκληρωμένες λύσεις (one-stop shop), συνδυάζοντας την παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων με την ανάπτυξη και κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

«Η ολοκλήρωση της επένδυσης στη Sunlight Technosystems αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε υποδομές και παραγωγικές δυνατότητες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου σε μια παγκόσμια αγορά με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις. Επενδύουμε στην εσωτερική ανάπτυξη τεχνογνωσίας, στην παραγωγική αυτονομία και σε προηγμένες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε ταχύτερα νέα προϊόντα, να μειώνουμε το κόστος παραγωγής και να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας. Ταυτόχρονα, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην παραγωγή “Made in Europe”, ενισχύοντας το βιομηχανικό μας αποτύπωμα στην Ελλάδα και στηρίζοντας την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα σε μια παραμεθόρια περιοχή όπως το Κιλκίς. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της Sunlight Group» δήλωσε ο Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group.

Καθετοποιημένη παραγωγή και τέσσερα νέα προϊόντα

Το επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο βασικούς άξονες:

· Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες εκτείνονται πλέον σε 34.450 τ.μ. σε ιδιόκτητη έκταση, ενσωματώνοντας στις υφιστάμενες δομές μια νέα μονάδα Μεταλλικών Κιβωτίων 28.000 τ.μ. και μια μονάδα Πλαστικών Δοχείων Στοιχείων 1.250 τ.μ.

· Παραγωγή τεσσάρων νέων προϊόντων υψηλής ακρίβειας, απαραίτητων για τη συναρμολόγηση βιομηχανικών μπαταριών. Η νέα παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 375 μεταλλικά κιβώτια μπαταριών έλξης ημερησίως, 19.200 πλαστικά δοχεία στοιχείων μολύβδου-οξέως, 15.000 στεγανοποιητικά στοιχεία και 23.000 συνδετήρες μπαταριών ανά ημέρα, διευρύνοντας σημαντικά το παραγωγικό αποτύπωμα της εταιρείας.