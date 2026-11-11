 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Telekom: Πώς απαντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη

Telekom Grow Your Business–AI Edition

Τηλεπικοινωνίες 11.11.2026, 16:38
Σχολιάστε
Telekom: Πώς απαντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρακτική γνώση και χρήσιμες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, προσφέρει δωρεάν η Telekom, μέσα από τη νέα εκπαιδευτική δράση “Telekom Grow Your Business – AI Edition”. Μια ακόμη δράση μέσα από την οποία η Telekom στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Δωρεάν online εκπαίδευση για επιχειρήσεις για αποτελεσματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη των επιχειρήσεων να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν ουσιαστικά το AI, όπως ανέδειξε η έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ Επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2026» , που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Telekom.

Ενισχύεται η ψηφιακή ωριμότητα των ελληνικών ΜμΕ – Ελλείψεις σε δεξιότητες και γνώση

Σύμφωνα με την έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα το 2026», η οποία διεξήχθη σε συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων ερευνών το 2024, το 2022 και το 2020, ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας των ΜμΕ αυξήθηκε κατά 9%, με το 40% των επιχειρήσεων να βρίσκεται στις δύο υψηλότερες βαθμίδες του δείκτη, “Advanced” ή “Ideal”. Σε ό,τι αφορά τα οφέλη από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, ως σημαντικότερο αναδεικνύεται η αύξηση της παραγωγικότητας με 73%, ενώ σημαντικά οφέλη καταγράφονται και στην αύξηση πωλήσεων με 62% και στη μείωση κόστους με 54%. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η ψηφιακή ετοιμότητα επηρεάζεται από το μέγεθος και τον κλάδο των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα δείχνουν ότι η έλλειψη εκπαίδευσης αποτελεί τον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (47% από 27% το 2024) από τις ΜμΕ. Ακολουθούν η έλλειψη ενημέρωσης για τις τεχνολογίες και τα οφέλη τους (44%, από 34%) και οι περιορισμένοι χρηματοοικονομικοί πόροι (42%, από 44%). Μόλις 16% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει σε μεγάλο βαθμό τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις, ενώ 76% εκφράζει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο καθηγητής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC-Athens & Ιδρυτής Εργαστηρίου ELTRUN/ΟΠΑ, κ. Γιώργος Δουκίδης, δήλωσε σχετικά: «Η ψηφιακή ετοιμότητα των ΜμΕ βελτιώνεται, αλλά ο ρυθμός επιβραδύνεται που σημαίνει ότι χρειάζεται νέα ώθηση για να επιταχυνθεί. Παρότι η ψηφιακή προώθηση αξιοποιείται από τη συντριπτική πλειονότητα των ΜμΕ, οι εταιρείες δυσκολεύονται να οργανώσουν ολοκληρωμένες ψηφιακές εμπειρίες πελατών από την αγορά μέχρι την εξυπηρέτηση. Τέλος, είναι αναγκαία η ολοκλήρωση των διοικητικών συστημάτων (ERP/CRM) και η ύπαρξη ποιοτικών δεδομένων για να βελτιωθεί η διοίκηση, ο έλεγχος και η λήψη αποφάσεων στις ΜμΕ».

Οι ΜμΕ στην εποχή του AI

Σημαντική επιτάχυνση παρατηρείται στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές ΜμΕ. Ειδικότερα, η χρήση εργαλείων AI υπερτριπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια, φτάνοντας στο 45% το 2026 από 13% το 2024. Το 42% των ΜμΕ χρησιμοποιεί εργαλεία Generative AI, με το ChatGPT να κυριαρχεί (81%), ενώ έξι στους δέκα χρήστες παραμένουν στη δωρεάν έκδοση. Ωστόσο, η εξοικείωση παραμένει χαμηλή, καθώς το 68% όσων χρησιμοποιούν AI δηλώνει καθόλου ή λίγο εξοικειωμένο με την τεχνολογία. Η χρήση επικεντρώνεται κυρίως στη δημιουργία περιεχομένου και κειμένων (44%), ενώ εφαρμογές όπως η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η ανάλυση δεδομένων, η υποστήριξη αποφάσεων και η εξυπηρέτηση πελατών βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«H αύξηση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εντυπωσιακή και εμείς στην Telekom θέλουμε να είμαστε συνεργάτης επιλογής στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στην ΑΙ εποχή. Με την πρωτοβουλία Telekom Grow Your Business – AI Edition αποδεικνύουμε για μια ακόμη φορά την προτεραιότητά μας στην στήριξη των ΜμΕ. Φέρνουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας πιο κοντά στις ελληνικές επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής B2B Marketing, CRM & Channel Management του Ομίλου ΟΤΕ.

Telekom Grow Your Business–AI Edition: Δωρεάν online μαθήματα

Το Telekom Grow Your Business αποτελεί μια διαχρονική πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΤΕ για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Απαντώντας στην ανάγκη των επιχειρήσεων για εκπαίδευση και κατάρτιση, η Telekom φέρνει τη νέα δράση Grow Your Business–AI Edition. Το νέο πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν online εκπαίδευση και απευθύνεται σε όλες τις ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτες της Telekom.

Περιλαμβάνει 9 εκπαιδευτικές ενότητες και περίπου 23 ώρες on-demand περιεχόμενο, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ειδικών στον τομέα του AI, συνδυάζοντας επιστημονική γνώση με πρακτικές επιχειρηματικές εφαρμογές. Κάθε μάθημα αποτελείται από αυτοτελή videos, τα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν με τον δικό τους ρυθμό και στον χρόνο που επιθυμούν. Τα μαθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες μίας επιχείρησης: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη / AI Tools & Prompting / AI στο Digital Marketing / Brand Identity & Content με AI / Marketing & Sales με AI / AI Agents / Οργάνωση, Παραγωγικότητα & Διοίκηση / Στρατηγική & Ανάλυση με AI / Ηθική & Υπεύθυνη Χρήση ΑΙ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF): Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ICEYE
Business

Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ του HIIF στην εταιρεία ICEYE
Black Friday: Από νωρίς στη μάχη το «βαρύ πυροβολικό»
Business

Το «βαρύ πυροβολικό» από νωρίς στη μάχη της Black Friday
Ταχιάος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Πριν τα Χριστούγεννα τα πρώτα εργοτάξια στην Πόντου
Μεταφορές

Ταχιάος για τις επεικτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης
Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo
Business

Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo
Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας
Business

Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας
F.G. Europe: Περνά στον έλεγχο της Beijer Ref
Business

Τον έλεγχο της F.G. Europe αποκτά η Beijer Ref

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.
Business

Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens - Μετά τις 18 Νοεμβρίου η IPO για το 25% με 30% - Οι στόχοι της πλατφόρμας υποδομών της Metlen

Χρήστος Κολώνας
Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood
Business

Χωρίς... κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή της Pizza Fan

Η Pizza Fan άρχισε να δέχεται παραγγελίες τόσο από το e-shop της όσο και μέσα από τις πλατφόρμες delivery - Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής των καταναλωτών

Γιώργος Μανέττας
Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν

Το μερίδιο του γιουάν στις πληρωμές για τις ρωσικές εξαγωγές έχει υποχωρήσει στο 22%

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Τζούλη Καλημέρη
Καραμολέγκος: Ο υπερτριπλασιασμός κερδών, το ποντάρισμα στο marketing και η στρατηγική αναδιάρθρωση
Business

Καραμολέγκος: Το «άλμα» στα κέρδη και το exit από Ρουμανία

Σε 136,61 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Καραμολέγκος το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,50% έναντι του 2024 - Οι εκτιμήσεις για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Citi για Ελλάδα: Έρχονται νέες αναβαθμίσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2027
Economy

Citi για Ελλάδα: Έρχονται νέες αναβαθμίσεις το 2027

Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, ενώ η Citi υιοθετεί πιο συντηρητικές παραδοχές, εκτιμώντας ανάπτυξη 1,8% και στα δύο έτη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Πάει να σπάσει την μπάνκα - Προς IPO με αξία 1,5 τρισ.

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Τηλεπικοινωνίες
Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF): Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ICEYE
Business

Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ του HIIF στην εταιρεία ICEYE

Το HIIF επενδύει, μαζί με διεθνείς θεσμικούς εταίρους, στην ICEYE, την παγκόσμια ηγέτιδα στην κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού τεχνολογικού και διαστημικού οικοσυστήματος

Ταχιάος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Πριν τα Χριστούγεννα τα πρώτα εργοτάξια στην Πόντου
Μεταφορές

Ταχιάος για τις επεικτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης

Τον σχεδιασμό των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ν. Ταχιάος, σε συνέντευξή του σε ραδιοφώνο της πόλης

Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo
Business

Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo

O ολλανδικός όμιλος προχώρησε στην ίδρυση της Action Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Μαρία Σιδέρη
Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας
Business

Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας

Στο Euronext Mid Cap Conference 2026, η διοίκηση της Alter Ego Media παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς media και ψυχαγωγίας, τα ισχυρά σημεία του ομίλου και τη στρατηγική του για την επόμενη τριετία

F.G. Europe: Περνά στον έλεγχο της Beijer Ref
Business

Τον έλεγχο της F.G. Europe αποκτά η Beijer Ref

Η συμφωνία F.G. Europe - Beijer Ref γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Καραμολέγκος: Ο υπερτριπλασιασμός κερδών, το ποντάρισμα στο marketing και η στρατηγική αναδιάρθρωση
Business

Καραμολέγκος: Το «άλμα» στα κέρδη και το exit από Ρουμανία

Σε 136,61 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Καραμολέγκος το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,50% έναντι του 2024 - Οι εκτιμήσεις για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Telekom: Πώς απαντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη
Τηλεπικοινωνίες

Telekom: Πώς απαντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την ΑΙ

Telekom Grow Your Business–AI Edition

Latest News
Wall Street: Άνοδος του Nasdaq με την CoreWeave να ηγείται
Wall Street

Ανάκαμψη με κινητήρια δύναμη την τεχνολογία στην Wall Street

Οι μετοχές κινήθηκαν σε γενικές γραμμές ανοδικά την Τετάρτη στην Wall Street, ωθούμενες από τα έντονα κέρδη της CoreWeave και την ανάκαμψη της Nvidia

Βέλγιο- Γαλλία: Τα μαύρα πρόβατα των ευρωπαϊκών ομολόγων
Markets

Βέλγιο- Γαλλία: Τα μαύρα πρόβατα των ευρωπαϊκών ομολόγων

Πού εστιάζουν και γιατί οι εκδικητές ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Το τέλος της εποχής του φθηνού χρήματος
World

ΗΠΑ: Τέλος εποχής για το φθηνό χρήμα σε επιχειρήσεις

Ποιες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ απειλούνται από τα υψηλά επιτόκια και το κύμα αναχρηματοδοτήσεων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«ΟΧΙ» της Καλιφόρνια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων
World

«ΟΧΙ» της Καλιφόρνια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η επίμαχη πρόταση πνίγηκε στα δολάρια της πιο δαπανηρής εκστρατείας στην ιστορία της Πολιτείας

Αλέξανδρος Καψύλης
Κόλπος: Οι καταναλωτές «σφίγγουν το ζωνάρι» λόγω πολέμου
World

Κόλπος: Οι καταναλωτές «σφίγγουν το ζωνάρι» λόγω πολέμου

Ο πληθωρισμός λόγω του πολέμου πλήττει τις χώρες του Κόλπου - Από σούπερ μάρκετ μέχρι εμπορικά κέντρα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιτόκια: Η διπλή πίεση στην ελληνική οικονομία
Economy

Η διπλή πίεση στην ελληνική οικονομία από τα επιτόκια

Ο πληθωρισμός, οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ και το δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρώπη: Αντιμέτωπη με ένα νέο ενεργειακό σοκ
World

Ο πόλεμος στο Ιράν και η Ευρώπη που δεν αντέχει έναν βαρύ Χειμώνα

Πέντε χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για βιομηχανικά λουκέτα, νέο κύμα ακρίβειας και πολιτικές αναταράξεις

ΔΝΤ: Τι συμβουλεύει τα κρατικά επενδυτικά ταμεία
World

Το σήμα του ΔΝΤ για τον κρατικό πλούτο

Ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας και οι προκλήσεις για την επενδυτική στρατηγική

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF): Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ICEYE
Business

Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ του HIIF στην εταιρεία ICEYE

Το HIIF επενδύει, μαζί με διεθνείς θεσμικούς εταίρους, στην ICEYE, την παγκόσμια ηγέτιδα στην κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού τεχνολογικού και διαστημικού οικοσυστήματος

Tesla: Πράσινο φως από Φινλανδία για την υποβοηθούμενη οδήγηση
Ηλεκτροκίνηση

Πράσινο φως Φινλανδίας στην Tesla για την υποβοηθούμενη οδήγηση

Δέκα περίπου χώρες στην Ευρώπη έχουν χορηγήσει προσωρινές εγκρίσεις για την τεχνολογία της Tesla

Black Friday: Από νωρίς στη μάχη το «βαρύ πυροβολικό»
Business

Το «βαρύ πυροβολικό» από νωρίς στη μάχη της Black Friday

Στη γραμμή εκκίνησης προσφορών και εκπτώσεων με ορίζοντα την Black Friday οι αλυσίδες Public, Πλαίσιο, Κωτσόβολος και Γερμανός

Μαρία Σιδέρη
Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία

Η παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου σε εκδήλωση για το «Το νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα του 2030»

Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia
World

Στο χρηματιστήριο βάζει η Alibaba τον ανταγωνιστή της Nvidia

Η Alibaba σημείωσε ότι είχε ήδη υποβάλει εμπιστευτική αίτηση στις 11 Σεπτεμβρίου για την εισαγωγή της T-Head στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
OpenAI: Αύξηση εσόδων κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά οι ζημιές παραμένουν υψηλές
World

OpenAI: Έσοδα πάνω κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά με υψηλές ζημιές

Η OpenAI επιταχύνει την ανάπτυξή της και ενισχύει τη συνδρομητική της βάση, ωστόσο εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Anthropic τόσο σε έσοδα όσο και σε λειτουργική αποδοτικότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταχιάος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Πριν τα Χριστούγεννα τα πρώτα εργοτάξια στην Πόντου
Μεταφορές

Ταχιάος για τις επεικτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης

Τον σχεδιασμό των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ν. Ταχιάος, σε συνέντευξή του σε ραδιοφώνο της πόλης

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη, άλμα για τη Siemens Energy
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές, άλμα για τη Siemens Energy

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies