ΤτΕ: Προτείνει την ανανέωση της θητείας της Χρ. Παπακωνσταντίνου ως Υποδιοικήτριας

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Τον επαναδιορισμό της κυρίας Χριστίνας Παπακωνσταντίνου ως υποδιοικήτριας της ΤτΕ, η θητεία της οποίας λήγει στις 11 Μαρτίου 2027, αποφάσισε να προτείνει ομόφωνα προς το Υπουργικό Συμβούλιο το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου είναι Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Μάρτιο του 2021 και, από τον Ιανουάριο του 2024, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Είναι μέλος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFC), αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Ομάδας του Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος στη Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Ευρωσυστήματος για τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών στον διακανονισμό συναλλαγών σε χρήμα κεντρικής τράπεζας (Appia High-Level Advisory Group).

Επιπλέον, είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου, της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων και της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Xρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού.

Από το 2017 έως το 2021 διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. της «PQH Ενιαίος Εκκαθαριστής Α.Ε.» και από το 2019 έως το 2021 ήταν μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά την περίοδο 2012-2014 υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών, με παράλληλη θητεία ως Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Την ίδια περίοδο, συμμετείχε στην ομάδα διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Διετέλεσε επιστημονική συνεργάτιδα στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμβουλος στο Γραφείο Πρωθυπουργού, σύμβουλος επί χρηματοπιστωτικών θεμάτων στην Οικονομική Μονάδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και νομική σύμβουλος στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. Επιπλέον, παρείχε υπηρεσίες ως ανεξάρτητη νομική σύμβουλος σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, δημοσιονομικής διαχείρισης, εταιρικού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ και μετείχε ως εμπειρογνώμονας σε αποστολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF).

Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) της ΕΕ, στις ομάδες υψηλού επιπέδου του ΟΟΣΑ, στις υπουργικές συνεδριάσεις του ΟΟΣΑ ως αναπληρωτής, σε ομάδες εργασίας της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC), στην Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) και στο Financial Services Working Group του Συμβουλίου της ΕΕ. Υπήρξε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και μέλος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB). Συμμετείχε στην ελληνική ομάδα υποστήριξης των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων 2012 (PSI), στην ομάδα παρακολούθησης της συμφωνίας δανείου του EFSF και στη συντονιστική ομάδα για την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LLM) στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το University of London.