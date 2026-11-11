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Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Tεχνητή νοημοσύνη 11.11.2026, 13:25
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Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Η τιμολόγηση της Anthropic που θα εισάγει τις μετοχές της στη Wall Street αυτόν τον μήνα παίρνει διαστάσεις που δεν έχουν προηγούμενο στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά του πλανήτη.

Λίγες εταιρείες έχουν αναπτυχθεί τόσο γρήγορα όσο η εταιρεία που δημιούργησε το Claude. Oι πωλήσεις της αυξήθηκαν περισσότερο από 100 φορές μεταξύ του 2023 και του 2025 και φέτος αναμένεται να αυξηθούν ξανά πάνω από 10 φορές. Η μετοχή της αναμένεται να αρχίσει να διαπραγματεύεται στις 19 Νοεμβρίου ή λίγο αργότερα.

Ως η πρώτη εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα τεχνητής νοημοσύνης «πρωτοποριακού χαρακτήρα» που εισάγεται στο χρηματιστήριο, η ζήτηση για μετοχές μιας εταιρείας που «συναντάται μία φορά σε κάθε γενιά» αναμένεται να εκτοξευθεί στα ύψη, ειδικά από τους ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτόν τον ενθουσιασμό, η χρηματιστηριακή αγορά εκφράζει αυξανόμενη ανησυχία για το αυξανόμενο κόστος υποδομών, την αντίδραση του κοινού, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από Αμερικανούς και Κινέζους ανταγωνιστές, καθώς και για το κατά πόσον οι εταιρικοί πελάτες της Anthropic αποκομίζουν οφέλη από τις δαπάνες τους για την εν λόγω τεχνολογία.

Ο υπολογιστής αποτίμησης

Η Anthropic καθόρισε την Τρίτη το δικό της εύρος αποτίμησης στα 1,26–1,41 τρισ. δολάρια, in fully diluted basis. O χρηματιστηριακός όρος σημαίνει ότι η αποτίμηση μιας εταιρείας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μετοχές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξουν στο μέλλον, και όχι μόνο αυτές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Βοηθά τους επενδυτές να μην πληρώσουν υπερβολικό τίμημα, νομίζοντας ότι η εταιρεία έχει λιγότερες μετοχές από όσες θα αποκτήσει τελικά.

Για να βρεθεί προστίθενται στις τρέχουσες μετοχές, τα δικαιώματα προαίρεσης (Stock Options): μετοχές που έχουν υποσχεθεί σε εργαζόμενους ως bonus, τα μετατρέψιμα ομόλογα (Convertible Bonds): δάνεια που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, τα δικαιώματα αγοράς (Warrants): ειδικά συμβόλαια που επιτρέπουν την αγορά μετοχών σε συγκεκριμένη τιμή.

Στο ανώτερο όριο αυτού του εύρους, το ποσό αυτό θα αντιστοιχούσε σε περίπου πέντε φορές τα έσοδά της για το 2028, τα οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs που έχουν διαρρεύσει, προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου 273 δισ. δολάρια.

Οι Financial Times έχουν δημιουργήσει έναν διαδραστικός υπολογιστής που επιτρέπει στους αναγνώστες να εισάγουν τις δικές τους εκτιμήσεις για τα έσοδα της Anthropic το 2028, καθώς και τον πολλαπλασιαστή που θεωρούν πιο κατάλληλο, προκειμένου να υπολογίσουν γρήγορα μια εκτίμηση της αξίας της εταιρείας.

Οι δείκτες τιμής προς πωλήσεις αποτελούν τον συνηθισμένο τρόπο αποτίμησης των ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογικών ομίλων. Πολλοί παραδοσιακοί επενδυτές προτιμούν τον δείκτη τιμής προς κέρδη. Ωστόσο, μια αποτίμηση με βάση τα κέρδη της Anthropic δεν είναι εφικτή, καθώς η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία 104 δισ. δολαρίων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι λειτουργικές ζημίες θα συνεχιστούν έως το 2029.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ο Αρτζούν Μπάτια, αναλυτής της επενδυτικής τράπεζας William Blair, θεωρεί ότι η αποτίμηση που ανέρχεται στα 1,5 τρισ. δολάρια φαίνεται «αρκετά λογική», καθώς αντιστοιχεί σε «μόλις επτά φορές» τα εκτιμώμενα έσοδα της Anthropic για το 2028, τα οποία ανέρχονται σε 223 δισ. δολάρια. Αυτό θα τοποθετούσε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον δείκτη τιμής προς πωλήσεις της Microsoft.

Είναι πολύ χαμηλότερο από τις δυναμικές μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Palantir και η Cloudflare, οι οποίες και οι δύο διαπραγματεύονται σε πολλαπλάσιο άνω των 20 φορές τις πωλήσεις του 2028, σύμφωνα με στοιχεία της Visible Alpha.

«Κατά την άποψή μας, αυτός είναι ένας ελκυστικός πολλαπλασιασμός για μια εταιρεία που συναντάται μία φορά σε κάθε γενιά, όπως η Anthropic, η οποία δραστηριοποιείται στον τεχνολογικό μετασχηματισμό που λαμβάνει χώρα, στην καλύτερη περίπτωση, μία φορά κάθε μερικές δεκαετίες», έγραψε ο Μπάτια σε ερευνητικό σημείωμα.

Ορισμένοι επενδυτές ωστόσο ανησυχούν από την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της Anthropic κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, ο Μπάτια επισημαίνει ότι «εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η Anthropic θα είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια».

Ο Μαλίκ Αχμέτ Καν, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar, εκτιμά ότι η Anthropic έχει αξία περίπου 1,7 τρισ. δολάρια, με βάση μια πρόβλεψη για ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 47% από το 2027 έως το 2031 και πωλήσεις που θα φτάσουν τα 360 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου.

Παρόλα αυτά παραδέχεται ότι ο αναδυόμενος κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι δύσκολο να μοντελοποιηθεί. Ανέφερε ότι η Anthropic είχε μια «απολύτως εξωφρενική χρονιά» το 2026, αλλά θα μπορούσε να απειληθεί από υψηλότερο κόστος υποδομών, χαμηλότερη αποδοχή από επιχειρηματικούς πελάτες ή μια αναζωπύρωση της Google ή της OpenAI.

Anthropic

Η Morningstar μοντελοποιεί ένα σενάριο αποτίμησης  στα 3,4 τρισ. δολάρια, όπου τα έσοδα της Anthropic επιταχύνονται στα 650 δισ. δολάρια έως το 2031, και ένα «αρνητικό σενάριο» όπου οι πωλήσεις φτάνουν μόνο τα 135 δισ. δολάρια και η αξία της εταιρείας ανέρχεται στα 500 δισ. δολάρια.

Άλλοι ειδικοί στην αποτίμηση προσφέρουν ένα φάσμα αποτελεσμάτων που δημιουργεί επίσης ίλιγγο.

Ο Ασουάθ Νταμονταράν , καθηγητής χρηματοοικονομικών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Stern του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, προβάλλει μια «αισιόδοξη» εκτίμηση αποτίμησης ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων, με βάση την πρόβλεψη ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα φτάσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2036, παρά το «προειδοποιητικό σήμα» που αποτελεί η ασυνήθιστη δομή διακυβέρνησης της Anthropic.

Ο Νταμονταράν προειδοποιεί επίσης για ένα σενάριο «χειρότερης περίπτωσης», όπου οι πωλήσεις δεν θα φτάσουν τα 200 δισ. δολάρια για άλλη μια δεκαετία και το κόστος υπολογιστικής ισχύος θα μειώσει τα περιθώρια κέρδους σε περίπου 10%, κάτι που θα οδηγήσει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κάτω από τα 400 δισ. δολάρια και η εταιρεία «δεν θα επιβιώσει ως λειτουργούσα επιχείρηση».

Στο μοντέλο «βέλτιστης περίπτωσης» του , οι πωλήσεις της Anthropic εκτοξεύονται στα 1,5 τρισ. δολάρια μέσα σε μια δεκαετία, η υπολογιστική ισχύς γίνεται «φθηνή» και η αποτίμησή της φτάνει τα 4 τρισ. δολάρια.

Ακόμη και στα 1,3 τρισ. δολάρια, στο κατώτατο όριο του προβλεπόμενου εύρους, η Anthropic θα αξίζει περισσότερο από την Berkshire Hathaway ή τη Walmart και θα κατατάσσεται ακριβώς πίσω από την Tesla μεταξύ των 10 πιο πολύτιμων εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ.

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