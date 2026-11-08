Anthropic: Συμφωνία 3,4 δισ. δολαρίων για ρεύμα στα data centers

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Σε συμφωνία ύψους 3,4 δισ. δολαρίων για την εξασφάλιση γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, οι οποίες θα τροφοδοτούν κέντρα δεδομένων, προχώρησε η Anthropic, σύμφωνα με τους Financial Times. Η κίνηση αποτυπώνει την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στον ενεργειακό τομέα, καθώς αναζητούν άμεση πρόσβαση σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε έλλειψη.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η εταιρεία εξασφάλισε δεσμεύσεις προμήθειας γεννητριών βαρέος τύπου, συνολικής ισχύος 1,7 γιγαβάτ, από την OnePWR Solutions, προμηθευτή ενεργειακού εξοπλισμού με έδρα το Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Η συμφωνία δεν αφορούσε την εξαγορά της OnePWR. Περιλάμβανε, ωστόσο, πέρα από την εξασφάλιση του εξοπλισμού, τις υπηρεσίες μηχανικού σχεδιασμού και κατασκευής που απαιτούνται για την εγκατάστασή του.

Ο ανταγωνισμός για την ηλεκτρική ισχύ

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γνωστή μεμονωμένη αγορά εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής από εταιρεία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το μέγεθός της δείχνει πώς η ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ηλεκτρικής ισχύος ωθεί τους τεχνολογικούς ομίλους να διευρύνουν την παρουσία τους στην ενέργεια.

Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες του κλάδου στηρίζονταν κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και εξειδικευμένους ενεργειακούς παρόχους για την ηλεκτροδότηση των υποδομών τους.

Η εκρηκτική ζήτηση για αεριοστρόβιλους και γεννήτριες, όμως, έχει επιμηκύνει τους χρόνους παράδοσης, οι οποίοι πλέον φτάνουν σε αρκετά χρόνια. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επιστρατεύουν την οικονομική τους ισχύ για να παρακάμψουν τους μεσάζοντες και να αποκτήσουν πιο άμεσο έλεγχο στην εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι παλαιότερες παραγγελίες της OnePWR

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και επικαλούνται οι Financial Times, η OnePWR είχε παραγγείλει γεννήτριες από την Caterpillar πριν από δύο χρόνια, αλλά χρειαζόταν χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Anthropic σκόπευε αρχικά να γίνει πελάτης της OnePWR. Στη συνέχεια, όμως, αποφάσισε να αναλάβει απευθείας τις παραγγελίες που είχε ήδη τοποθετήσει η εταιρεία στην Caterpillar.

Οι παραδόσεις του εξοπλισμού μπορούν να ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον και να συνεχιστούν κατά την επόμενη διετία. Έτσι, η Anthropic εξασφάλισε πρόσβαση σε κινητήρες που είχαν παραγγελθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, πριν από τη μεγάλη αύξηση των τιμών, χωρίς να χρειαστεί να εξαγοράσει ολόκληρη την OnePWR.

Οι αντίστοιχες κινήσεις των ανταγωνιστών

Η απευθείας προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής έχει ήδη διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τη SpaceX του Έλον Μασκ, διευκολύνοντας την ταχεία έναρξη λειτουργίας των μεγάλων κέντρων δεδομένων της.

Η xAI, η οποία ανήκει στη SpaceX, αγόρασε νωρίτερα φέτος κινητούς αεριοστρόβιλους αξίας 2 δισ. δολαρίων. Από την πλευρά της, η Alphabet, μητρική της Google, εξαγόρασε στα τέλη του 2025 την Intersect, εταιρεία ανάπτυξης ενεργειακών έργων.

Οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν ότι η εξασφάλιση ενέργειας αποκτά κεντρική θέση στον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με τους τεχνολογικούς ομίλους να αναλαμβάνουν όλο και πιο ενεργό ρόλο στην τροφοδοσία των υποδομών τους.