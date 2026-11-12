MSCI: Είσοδος της Elvalhalcor και έξοδος της Autohellas – Αμετάβλητος ο Standard Greece

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Την προσθήκη της Elvalhalcor και τη διαγραφή της Autohellas από τον MSCI Greece Small Cap Index ανακοίνωσε ο MSCI, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του. Αντίθετα, καμία αλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε στη σύνθεση του MSCI Greece Standard Index, στον οποίο παραμένουν οι δέκα υφιστάμενες μετοχές, δηλαδή Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Allwyn.

Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026, με την αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες να πραγματοποιείται κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου.

Η είσοδος της Elvalhalcor στον δείκτη δημιουργεί προϋποθέσεις για εισροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια που ακολουθούν τη σύνθεσή του, ενώ αντίστοιχα η διαγραφή της Autohellas ενδέχεται να προκαλέσει εκροές. Το ύψος των σχετικών συναλλαγών θα εξαρτηθεί από τη στάθμιση των μετοχών και τα κεφάλαια που παρακολουθούν τον δείκτη.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στον Μάιο του 2027, οπότε και αναμένεται η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τον MSCI στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών (Developed Markets). Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία επανατοποθέτησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, μετά την αναβάθμισή του από άλλους μεγάλους παρόχους δεικτών.

Ωστόσο, η μετάβαση στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών δεν συνεπάγεται αυτομάτως καθαρές εισροές κεφαλαίων. Η αναβάθμιση θα οδηγήσει σε αναδιάρθρωση των θέσεων των διεθνών επενδυτών, καθώς η Ελλάδα θα αποχωρήσει από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών και θα ενταχθεί σε εκείνους των αναπτυγμένων. Το τελικό ισοζύγιο των ροών θα εξαρτηθεί από τη στάθμιση των ελληνικών μετοχών στους νέους δείκτες και το ύψος των κεφαλαίων που τους παρακολουθούν, με την JPMorgan να έχει εκτιμήσει ότι η μετάβαση θα μπορούσε να προκαλέσει καθαρές εκροές της τάξης των 275 εκατ. ευρώ.