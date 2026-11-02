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JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI

Η JPMorgan αναμένει καθαρή εκροή κεφαλαίων της τάξης των 275 εκατ. δολαρίων

Xρηματιστήριο Αθηνών 02.11.2026, 20:14
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JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI
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Την εκροή κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αθηνών προβλέπουν οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan, καθώς η αναβάθμιση της χώρας από τον MSCI Inc. σε καθεστώς «ανεπτυγμένης αγοράς» αναγκάζει τα επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν τις αναδυόμενες αγορές να προχωρήσουν σε πωλήσεις.
Η αλλαγή, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο, θα οδηγήσει σε πωλήσεις ύψους 5,1 δισ. δολαρίων από κεφάλαια που έχουν ως δείκτες αναφοράς εκείνους των αναδυόμενων αγορών, όπως αναφέρει σε σημείωμά της ομάδα υπό τον Pankaj Gupta.

H JPMorgan και ο αντίκτυπος του MSCI

Αντιθέτως, τα κεφάλαια που ακολουθούν τις ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να πραγματοποιήσουν αγορές ύψους 4,8 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα μια εκτιμώμενη καθαρή εκροή της τάξης των 275 εκατ. δολαρίων. «Εκτιμούμε ότι ο συνολικός αντίκτυπος των καθαρών ροών από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια για την Ελλάδα θα είναι αρνητικός» σημείωσε ο Gupta.
Η MSCI αναβάθμισε τις ελληνικές μετοχές τον Μάρτιο.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σημειώσει εξαιρετική απόδοση από την αρχή της δεκαετίας, καταγράφοντας άνοδο 246% —συμπεριλαμβανομένων των επανεπενδυθέντων μερισμάτων— έναντι 94% για τον δείκτη Stoxx Europe 600. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς, οι οποίοι σημείωσαν νέα ρεκόρ φέτος, ο δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών παραμένει πολύ μακριά από το υψηλό του 2007, πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Η αναβάθμιση θα οδηγήσει σε σημαντικά μικρότερη στάθμιση των ελληνικών μετοχών στους νέους δείκτες αναφοράς, ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan.

Η στάθμιση της Ελλάδας στον δείκτη MSCI World προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 0,06%, σε σύγκριση με το 0,61% που κατέχει σήμερα στον δείκτη MSCI EM Standard (αναδυόμενων αγορών), δήλωσε ο Gupta.

Από τις 10 ελληνικές μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναδυόμενων αγορών, οι επτά αναμένεται να μεταφερθούν στον δείκτη αναφοράς για τις ανεπτυγμένες αγορές, σύμφωνα με την εταιρεία. Η στάθμιση της χώρας αναμένεται να ανέλθει στο 0,41% στον δείκτη MSCI Europe και στο 0,27% στον δείκτη MSCI EAFE, αντίστοιχα.

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