Wall Street: Πιέσεις και βουτιά για την Nvidia

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Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, με τη Nvidia να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, μετά και την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang.

Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, εντείνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων παραμένουν έντονες.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,01% στις 52.480 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,40% στις 7.588 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,58% στις 25.319 μονάδες.

Οι πιέσεις στη Nvidia είναι στο επίκεντρο, καταρχήν μετά από δημοσίευμα των New York Times για εξωσυζυγική σχέση του Jensen Huang με στέλεχος της εταιρείας. Παράλληλα, η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προετοιμαζόταν για την απομάκρυνσή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Τα δημοσιεύματα ήρθαν μετά από προηγούμενες αναφορές για φερόμενη σχέση του Huang με γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί κατά 10%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ορισμένοι αναλυτές στη Wall Street εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Huang θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω πτώση της μετοχής, ακόμη και άνω του 20%.

Οι ρευστοποιήσεις επεκτείνονται και σε άλλες εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Oracle χάνει 3%, η Micron Technology σχεδόν 5% και η Intel περισσότερο από 3%.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και η Nebius, με τη μετοχή της να υποχωρεί σχεδόν 16%. Παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου υψηλότερα των εκτιμήσεων, οι προβλέψεις της απογοήτευσαν τους επενδυτές. Η πτώση έρχεται μετά το άλμα άνω του 15% που είχε καταγράψει η μετοχή στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στον αντίποδα, η Advanced Micro Devices κινείται ανοδικά, μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησής της από τη William Blair.

Πρόσθετη πίεση στο επενδυτικό κλίμα ασκεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται πλέον συμφωνία με το Ιράν.

«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι εποχές έχουν περάσει προ πολλού», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιορίζοντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Μετά τις δηλώσεις, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται περισσότερο από 1%, ξεπερνώντας τα 87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει επίσης άνοδο άνω του 1%, κινούμενο πάνω από τα 94 δολάρια.

Πέρα από τις εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο και τη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές παρακολουθούν και τους αυξανόμενους μακροοικονομικούς κινδύνους.

Ο Sameer Samana, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο Wells Fargo Investment Institute, εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην πρόσφατη ανάκαμψη των αγορών, επισημαίνοντας ότι αρκετοί παράγοντες αρχίζουν να μεταβάλλονται.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τον επίμονο πληθωρισμό, το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed, την άνοδο των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων, τις αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων.

Την ίδια ώρα, μικτή είναι η εικόνα στην αγορά αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι συναλλαγές επανήλθαν μετά την αργία της Ημέρας των Βετεράνων.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο 4,992%, ενώ η απόδοση του διετούς, που είναι περισσότερο ευαίσθητη στις αποφάσεις της Fed, ενισχύεται κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,7568%. Η απόδοση του τριακονταετούς διαμορφώνεται στο 5,3403%.