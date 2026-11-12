Nvidia: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ

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Αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Η οικονομική διευθύντρια (CFO) Κολέτ Κρες ορίστηκε ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι όρισε τον επί μακρόν διευθυντή Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς ως τον πρώτο πρόεδρο του διοικητικού της συμβουλίου.

Με όλα τα βλέμματα στραμμένα πλέον στην Κρες, υπό την ιδιότητά της ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, η ίδια αναλαμβάνοντας τον πιο πολυσυζητημένο ηγετικό ρόλο στον κλάδο δήλωσε ότι «η δύναμη της Nvidia πηγάζει ανέκαθεν από τους ανθρώπους της. Μαζί με την ηγετική μας ομάδα, δεσμεύομαι να αξιοποιήσω τα εξαιρετικά θεμέλια που έθεσε ο Τζένσεν τα τελευταία 33 χρόνια. Θα συνεχίσουμε να προάγουμε το έργο που κατέστησε την Nvidia ηγέτη στον τομέα της επιταχυνόμενης υπολογιστικής (accelerated computing) και της τεχνητής νοημοσύνης, και θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που διανοίγονται μπροστά μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών, των συνεργατών, των προγραμματιστών και των μετόχων μας».

Η Κρες, εντάχθηκε στην Nvidia τον Σεπτέμβριο του 2013, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας.

Προηγουμένως, εργάστηκε για 13 χρόνια στη Microsoft, καθώς και ως οικονομική διευθύντρια στο τμήμα επιχειρηματικής τεχνολογίας και οικονομικών λειτουργιών της Cisco.

Είναι κάτοχος πτυχίου στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Southern Methodist.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να κατέχει τη θέση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου και CFO, ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντα της προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου, έως ότου οριστεί μόνιμος διάδοχος.

Το δ.σ. ευχαριστεί τον Χουάνγκ

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ευχαρίστησε τον Χουάνγκ δηλώνοντας ότι «η συνεισφορά του Τζένσεν στην NVIDIA είναι καθοριστική. Η NVIDIA αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως. Το διοικητικό συμβούλιο και η εταιρεία ευχαριστούν τον Jensen για την ανεκτίμητη προσφορά του τόσο στην εταιρεία όσο και στον κλάδο».

Ο 63 χρονος Χουάνγκ ήταν ένας από τους τρεις μηχανικούς που ίδρυσαν την εταιρεία κατασκευής τσιπ το 1993 και αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia κατέστησαν απαραίτητες για τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης. Βρισκόταν υπό έντονη πίεση από την Κυριακή, όταν παραδέχθηκε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed International, μιας εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η πίεση αυτή εντάθηκε αργά χθες, όταν οι New York Times ανέφεραν ότι είχε επίσης σχέση με άτομο που βρισκόταν υπό την άμεση ιεραρχική του εποπτεία.

Πρόκεται για την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τμήματος υγειονομικής περίθαλψης στην εταιρεία. Αργότερα το ίδιο απόγευμα, οι Times και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε για να συζητήσει το μέλλον της εταιρείας.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ . Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν ανησυχίες ότι η Nvidia γνώριζε πως εταιρείες με έδρα τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία παρέκαμπταν τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, αποκτώντας πρόσβαση στην τεχνολογία της. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ανέθεσε στη δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton τη διερεύνηση των καταγγελιών που αφορούν ζητήματα πληροφοριών και κατασκοπείας.

Η αντίδραση της Wall Street

Οι μετοχές της Nvidia διευρύνουν τις απώλειές τους μετά την ανακοίνωση της παραίτησης και καταγράφουν απώλειες της τάξης του 10% στις συναλλαγές πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης.

Παράλληλα με την πτώση των μετοχών της Nvidia στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) δείχνουν επίσης ότι οι βασικοί δείκτες της Wall Street θα ανοίξουν με σημαντικές απώλειες.

Στις 8:58 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης (13:58 GMT), τα futures του Dow σημείωναν πτώση 0,08%, τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,62% και τα futures του Nasdaq κατέγραφαν απώλειες 1,24%