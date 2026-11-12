Edison για Metlen: Καταλύτης η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο XA, περιθώριο ανόδου άνω του 60%

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Ως έναν ακόμη σημαντικό καταλύτη για τη μετοχή της Metlen αντιμετωπίζει η Edison τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή στόχο της στα 75,3 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου άνω του 60%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της ΜΕΤΚΑ αναμένεται να αναδείξει την αξία των δραστηριοτήτων υποδομών του ομίλου, σε μια χρονιά που συνεχίζει να εξελίσσεται θετικά για τη Metlen.

Η σχεδιαζόμενη προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει την έκδοση νέων μετοχών της ΜΕΤΚΑ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, καθώς και δευτερογενή διάθεση υφιστάμενων μετοχών

Όπως επισημαίνει η Edison, η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο Euronext Athens, αποκτώντας διακριτή χρηματιστηριακή παρουσία. Η εταιρεία συγκεντρώνει σε μία ενιαία πλατφόρμα τις δραστηριότητες υποδομών της Metlen, από τις κατασκευές και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) έως τις παραχωρήσεις και τη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Η σχεδιαζόμενη προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει την έκδοση νέων μετοχών της ΜΕΤΚΑ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, καθώς και δευτερογενή διάθεση υφιστάμενων μετοχών. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, αλλά και για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της εταιρείας, ώστε να αξιοποιήσει επιλεγμένες ευκαιρίες σε συναφείς δραστηριότητες.

Ισχυρή η κερδοφορία της ΜΕΤΚΑ

Η Edison στέκεται ιδιαίτερα στα οικονομικά μεγέθη και στο επιχειρηματικό μοντέλο της ΜΕΤΚΑ, η οποία δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των έργων υποδομής, από τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση μέχρι την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Στον τομέα των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής M Concessions, ενώ στη διαχείριση εγκαταστάσεων μέσω της UNISON Facility Services.

Κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2026, τα έσοδα της ΜΕΤΚΑ ανήλθαν σε 869 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 158 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο ισχυρό 18,2%.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων έφθασε τα 2,1 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για τα μελλοντικά έσοδα. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 2,7 φορές τα έσοδα των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ η εταιρεία διέθετε προσαρμοσμένα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 166 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικές ευκαιρίες σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με την Edison, είναι η δυνατότητά της να αξιοποιήσει τον πολυετή επενδυτικό κύκλο που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι αναλυτές αναφέρονται στο σωρευτικό επενδυτικό έλλειμμα υποδομών ύψους 83 δισ. ευρώ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και στις σημαντικές επενδύσεις που αναμένονται στην Ελλάδα στους τομείς των υδάτινων υποδομών, των οδικών δικτύων και των σιδηροδρόμων.

Αντίστοιχα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώνονται πρόσθετες ευκαιρίες, με τη στήριξη χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η Edison υπογραμμίζει ότι η ΜΕΤΚΑ διαθέτει ήδη ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά υποδομών και αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση σύνθετων έργων, με σχεδόν το 100% των έργων της να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος.

Επιπλέον, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και οι συμφωνημένες παραχωρήσεις προσφέρουν μακροπρόθεσμη ορατότητα στις ταμειακές ροές, ενώ η διοικητική ομάδα διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πολιτική κατανομής κεφαλαίων της εταιρείας, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να εξισορροπεί την ανάπτυξη, τις αποδόσεις προς τους μετόχους και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα.

Αμετάβλητη η τιμή στόχος της Metlen στα 75,3 ευρώ

Για τη μητρική Metlen, η Edison εκτιμά ότι η σχεδιαζόμενη εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ αποτελεί θετική εξέλιξη, η οποία έρχεται να προστεθεί στις ισχυρές επιδόσεις που ανακοίνωσε πρόσφατα ο όμιλος για το εννεάμηνο του 2026.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι είχαν ήδη αναγνωρίσει τη δυνητική εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ ως πιθανό καταλύτη για τη μετοχή και θεωρούν ότι η ανακοίνωση ενισχύει την εκτίμησή τους πως το 2026 εξελίσσεται σε μια θετική χρονιά για τη Metlen.

Για το 2026, προβλέπει EBITDA 1,09 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 596,9 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 αναμένει περαιτέρω αύξηση των EBITDA στα 1,296 δισ. ευρώ και των καθαρών κερδών στα 743,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται σε 4,19 ευρώ το 2026 και 5,22 ευρώ το 2027, με τον δείκτη P/E να υποχωρεί από 10,8 φορές σε 8,7 φορές αντίστοιχα.

Παράλληλα, η Edison προβλέπει μέρισμα 1,47 ευρώ ανά μετοχή για το 2026 και 2,09 ευρώ για το 2027, που αντιστοιχούν σε μερισματικές αποδόσεις 3,2% και 4,6%.