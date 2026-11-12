Αγρότες: Νέες κινητοποιήσεις σε Μαγνησία και Λέσβο

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Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη Μαγνησία και τη Λέσβο, διαμαρτυρόμενοι για τα τεράστια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία παραμένουν και διαιωνίζονται.

Ειδικότερα, στη Λέσβο, κτηνοτρόφοι και αγρότες δίνουν ραντεβού τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 στο λιμάνι της Μυτιλήνης, ενώ οι αγρότες της Μαγνησίας στις 24 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικούς δρόμου του Βόλου και στη συνέχεια θα αποκλείσουν συμβολικά και το λιμάνι.

«Φτάνουν πια τα ψέματα, οι υποσχέσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ και τώρα ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα»

Το συλλαλητήριο στη Λέσβο

Στη νέα κινητοποίηση στη Λέσβο καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, η οποία απευθύνεται σε όλους του αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς και τους καλεί να συνεχίσουν τον αγώνα που ξεκίνησαν ακόμα πιο δυναμικά.

«Έναν αγώνα που θα έχει διάρκεια. Φτάνουν πια τα ψέματα, οι υποσχέσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ και τώρα ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Μόνο στο δρόμο υπάρχει ελπίδα. Μόνο στο δρόμο κερδίσαμε ότι κερδίσαμε μέχρι σήμερα. Έχουμε δίκαια αιτήματα, είναι αυτά που μας ενώνουν και δίνουν προοπτική για την επιβίωσή μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι του νησιού διεκδικούν:

Άμεση καταβολή όλων των επιδοτήσεων. Δεν θα πληρώσουν οι βιοπαλαιστές αγρότες τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σ’ όλους τους κτηνοτρόφους.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών απ’ τη κατάρρευση των τιμών στο ελαιόλαδο.

Πλήρη αποζημίωση στη πραγματική εμπορική αξία των ζώων που έχουν θανατωθεί λόγο του αφθώδους πυρετού.

Άνοιγμα των σφαγείων για αρνιά και βοοειδή απ’ όλο το νησί.

Πλήρη οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων που θανατώθηκαν τα ζώα μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού.

Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος για όσους θανατώθηκαν τα ζώα.

Μέτρα βιοασφάλειας όλο το 24ωρο με ευθύνη της κυβέρνησης σε όλες της κτηνοτροφικές περιοχές.

Εξασφάλιση των συνδεδεμένων ενισχύσεων του κρέατος για τα βοοειδή.

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που να καλύπτει και να αποζημιώνει στο 100%, από ζημιές σε παραγωγή και κεφάλαιο.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές σε λάδι, γάλα και κρέας που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Στήριξη των συνεταιρισμών με επιστρεπτέα προκαταβολή.

Να ξεκινήσει τώρα εμβολιασμός που είναι το μόνο όπλο που μπορεί να σταματήσει την εξάπλωση της νόσου και να σώσει τα ζώα.

Στη Μαγνησία

Η απόφαση για την μηχανοκίνητη πορεία ελήφθη κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου και Βορείων Σποράδων, στα Κάτω Λεχώνια.

Παρόντες ήταν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς από διάφορες περιοχές του νομού, οι οποίοι σε δηλώσεις τους τόνισαν ότι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί είναι εκείνα που τους βγάζουν στους δρόμους, προκειμένου ως επαγγελματίες να διεκδικήσουν λύσεις.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Γεωργαδάκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Μαγνησίας, τα προβλήματα παραμένουν από τα περσινά μπλόκα και έχουν γιγαντωθεί και είτε πρόκειται για αγρότες είτε για κτηνοτρόφους είτε για αλιείς, έχουν φτάσει πλέον στην αβεβαιότητα, στο αδιέξοδο και σε τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Κρίσιμη θεωρείται η 30ή Νοεμβρίου, καθώς οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι εάν δεν δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, τα Χριστούγεννα ίσως τους βρουν στα μπλόκα.