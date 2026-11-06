Νέοι αγρότες: Κίνδυνος απένταξης από προγράμματα για τους κτηνοτρόφους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά με επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, προκειμένου να προστατευθούν οι Νέοι Αγρότες – Κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απένταξης από τα προγράμματα ενίσχυσης λόγω της αναγκαστικής θανάτωσης του ζωικού τους κεφαλαίου.

Στην επιστολή του προς τον υφυπουργό Ιωάννη Ανδριανό, ο κ. Φίλιας υπογραμμίζει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής την τελευταία διετία, εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς και της πανώλης.

Ζητείται θέσπιση ειδικής ρύθμισης ή εξαίρεσης για τους Νέους Αγρότες – Κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 («Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»), οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, γεγονός που προϋποθέτει συγκεκριμένο χρόνο απασχόλησης και άντληση τουλάχιστον του 50% του εισοδήματός τους από την εκμετάλλευση. Ωστόσο, η υποχρεωτική θανάτωση των κοπαδιών τους τούς στερεί αυτή τη δυνατότητα, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους στον κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων και απώλειας των μέσων βιοπορισμού τους.

Οι πέντε παρεμβάσεις

Για την αποτροπή δυσανάλογων συνεπειών, προτείνονται στο Υπουργείο τις εξής πέντε στοχευμένες παρεμβάσεις:

Τη θέσπιση ειδικής ρύθμισης ή εξαίρεσης για τους Νέους Αγρότες – Κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο.

Την αναγνώριση της κατάστασης ως περίπτωσης «ανωτέρας βίας» ή εξαιρετικών περιστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις.

Την παράταση ή αναστολή των υποχρεώσεων του προγράμματος μέχρι την ουσιαστική αποκατάσταση της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων.

Την ειδική πρόβλεψη για την έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη, παρακάμπτοντας τις προϋποθέσεις που δεν μπορούν πλέον να τηρηθούν αποκλειστικά λόγω της νόσου.

Τη ρητή διασφάλιση ότι η προσωρινή αδυναμία άσκησης της δραστηριότητας δεν θα οδηγήσει σε απώλεια της ένταξης και των ενισχύσεων.

«Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι οι συνέπειες μιας ζωονόσου δεν θα μετατραπούν σε αιτία οικονομικού αφανισμού για νέους ανθρώπους που επέλεξαν να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα», καταλήγει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Φίλιας, ζητώντας την εξεύρεση άμεσης και δίκαιης λύσης.