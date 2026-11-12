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Κρασί: Πώς οι ανάγκες των καταναλωτών αλλάζουν την αγορά

Ο αμπελοοινικός κλάδος δεν είναι αδρανής, επισημαίνουν εκπρόσωποι του μάρκετινγκ – Καινοτομίες στο κρασί

AGRO 12.11.2026, 12:26
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Κρασί: Πώς οι ανάγκες των καταναλωτών αλλάζουν την αγορά
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«Αν υπάρχει μία ιδέα που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή είναι η απλοποίηση του προϊόντος», συμβουλεύει ο καθηγητής μάρκετινγκ στο κρασί Foued Cheriet, ο οποίος εξηγεί ότι ο αμπελοοινικός κλάδος παραμένει ιδιαίτερα ανοιχτός στις καινοτομίες και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ο αμπελοοινικός κλάδος δεν είναι αδρανής, όπως συχνά ακούγεται. Υπάρχει πολλή καινοτομία, προσαρμογή και προσπάθειες που καταβάλλονται από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές και τους φορείς του κλάδου για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και για να αξιοποιήσουν την έρευνα», τόνισε ο Foued Cheriet, καθηγητής μάρκετινγκ οίνου στο Institut Agro του Montpellieer , στις 4 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) InnoVinseo με θέμα «Πες μου τι πίνεις, να σου πω πώς καινοτομώ;», το οποίο παρακολούθησαν περίπου εξήντα άτομα.

«Ο καταναλωτής αγοράζει όταν κάτι είναι οικείο, απλό. Όχι όταν του απαιτεί 5 λεπτά ανάλυσης»

Όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της, σύμφωνα με τον καθηγητή και ερευνητή, «υπάρχει πληθώρα τεχνικών καινοτομιών, καθώς και καινοτομιών όσον αφορά το προϊόν και τη συσκευασία, προκειμένου να κατανοήσουμε τον καταναλωτή και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του. Ανάγκες οι οποίες εξελίσσονται, μάλιστα, με πολύ γρήγορους ρυθμούς».

Πολλαπλές προσδοκίες

Σύμφωνα με τον καθηγητή μάρκετινγκ, σε γενικές γραμμές, ο σημερινός καταναλωτής έχει υψηλές προσδοκίες όσον αφορά τον σεβασμό προς το περιβάλλον (σεβασμός στη βιοποικιλότητα, στις καλλιεργητικές πρακτικές, στη φύση, λιγότερα φυτοφάρμακα…).

Ενδιαφέρεται για τη διαφύλαξη της υγείας και της ευεξίας του, αλλά και εκείνης των παραγωγών, αναζητώντας προϊόντα «χωρίς» (χωρίς αλκοόλ, χωρίς θειώδη κ.λπ.). Έχει επίσης υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την απόλαυση, τη γεύση, αλλά και τη διαφάνεια στην πληροφόρηση.

Παράλληλα, διψά για καινοτομίες και υπηρεσίες που συνοδεύουν το προϊόν. Θέλει να λαμβάνει συμβουλές, να είναι συνδεδεμένος… Προσέχει επίσης την τιμή με μια ορθολογική προσέγγιση («τι πληρώνω σε σχέση με αυτό που μου προσφέρει»), δείχνοντας ωστόσο, ένα μέρος των καταναλωτών, ενδιαφέρον και για τη δίκαιη αμοιβή του παραγωγού.

Πιο συγκεκριμένα όμως όσον αφορά το κρασί, «αν υπάρχει μία ιδέα που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή είναι η απλοποίηση του προϊόντος. Είναι μία από τις ισχυρότερες προσδοκίες. Ο καταναλωτής αγοράζει όταν κάτι είναι οικείο, απλό. Όχι όταν του απαιτεί 5 λεπτά ανάλυσης», επέμεινε. Αν και δεν θέλησε να μπει στη συζήτηση για τις ονομασίες προέλευσης (AOC), απλώς συμφώνησε «ότι ναι, οι AOC προσθέτουν πολυπλοκότητα…».

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, ο κλάδος καινοτομεί. Υπό την προϋπόθεση «να δημιουργηθεί ένα προϊόν που ταιριάζει στο οινοποιείο και την ταυτότητά του, που βρίσκει τη θέση του στη γκάμα και που είναι υλοποιήσιμο από το ίδιο το οινοποιείο», υπογράμμισε ο Nicolas Dutour, γεωπόνος μηχανικός και οινολόγος στην εταιρεία Dubernet. Ο οινολόγος, ο οποίος διαθέτει το δικό του κτήμα, το Villa Roca στο Nizas του Hérault (15 εκτάρια βιολογικής καλλιέργειας), λάνσαρε το 2024 το Roca Mino, ένα «low» (χαμηλόβαθμο) κρασί 100% από την ποικιλία Colombard με 10,5% φυσικούς αλκοολικούς βαθμούς.

Η ζήτηση για κρασί χαμηλού αλκοόλ

«Η ζήτηση για κρασιά χαμηλού αλκοόλ (Low) προέρχεται περισσότερο από τον ίδιο τον κλάδο παρά από τον καταναλωτή. Είναι μια κατηγορία που δυσκολεύεται να αναπτυχθεί. Το έκανα επειδή είναι αρκετά εύκολο, αλλά προς το παρόν δεν διαθέτω στην αγορά περισσότερες από 2.500 φιάλες ετησίως, αριθμός σχετικά χαμηλός. Ειδικά αν συγκριθεί με δύο άλλα προϊόντα που έβγαλα το 2023 και το 2024, τα οποία είναι ελαφριά ερυθρά κρασιά – όχι όμως ελαφριά σε αλκοόλ, καθώς υπήρξαν χρονιές που έφτασαν τους 14°, αλλά με πολύ, πολύ ελαφριά υφή στο στόμα, διατηρώντας παρ’ όλα αυτά τη δομή ενός ερυθρού. Αυτά τα κρασιά κατέλαβαν σημαντική θέση στη γκάμα μας, καθώς περάσαμε από το μηδέν στις 12.000 φιάλες για την πρώτη ετικέτα και στις 10.000 φιάλες για τη δεύτερη. Δεδομένου ότι παράγω 250.000 φιάλες τον χρόνο, κέρδισαν γρήγορα έδαφος και αποτελούν μέρος μιας πραγματικής εμπορικής δυναμικής».

Ο Nicolas Dutour λάνσαρε δύο ακόμη συμπληρωματικά προϊόντα: έναν βιολογικό χυμό σταφυλιού από την ποικιλία Alicante Bouschet το 2025 και μια «μπίρα τρύγου» που προκύπτει από τη συν-ζύμωση λευκής μπίρας και μούστου σταφυλιού. «Πρόκειται για δευτερεύοντα προϊόντα που δίνουν ζωντάνια στη γκάμα. Δημιουργούν κινητικότητα και προσδίδουν μια εικόνα δυναμισμού, αλλά δεν αποτελούν μεγάλη καταναλωτική τάση».

Μηχάνημα σερβιρίσματος κρασιού και εύκαμπτος ασκός (pouch)

Από την πλευρά των προμηθευτών, η Sophie Blum, συνιδρύτρια της Ma petite carafe, παρουσίασε την ιδέα της νέας γενιάς μηχανής σερβιρίσματος κρασιού (tireuse à vin), η οποία επιτρέπει το σερβίρισμα τριών κρασιών —ενός ερυθρού, ενός ροζέ και ενός λευκού— με ένα κλικ και στη σωστή θερμοκρασία.

«Το μηχάνημα επιτρέπει το σερβίρισμα 150 ποτηριών την ώρα», διαβεβαίωσε η Sophie Blum, η οποία τοποθετεί τη Ma Petite Carafe στον κλάδο της εστίασης και φιλοξενίας (CHR/HoReCa), καθώς και σε μπαρ αιθουσών εκδηλώσεων, σε self-service, σε κάμπινγκ ή ακόμη και σε κινητά μπαρ για την κάλυψη εκδηλώσεων. «Οι επαγγελματίες επιλέγουν τις ετικέτες κρασιού που επιθυμούν και εμείς αναλαμβάνουμε τα πάντα. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα κρασιά να είναι συσκευασμένα σε ασκό (Bag-in-Box / BiB)», διευκρίνισε η Sophie Blum.

Τέλος, ο Lionel Robert, διευθύνων σύμβουλος της Bag Innov, ανέδειξε τον αυτοστηριζόμενο και ανακυκλώσιμο εύκαμπτο ασκό (pouch) του 1,5 λίτρου που διαθέτει στην αγορά. Μια συσκευασία «υποαξιοποιημένη» κατά τον ίδιο, η οποία όμως προσελκύει το ενδιαφέρον, ιδίως στις εξαγωγές και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ (GD). Και η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ανταποκρίνεται πολύ καλά στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών.

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