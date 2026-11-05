Κρασί: Αυξήθηκε κατά 11,10% η κατανάλωση την περίοδο 2025/2026

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Αύξηση κατά 11,10% παρουσίασε η κατανάλωση κρασιών την περίοδο 2025/2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2024/2025.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η ΚΕΟΣΟΕ, η οποία όπως αναφέρει, με την ανακοίνωση των αποθεμάτων οίνων της 31ης Ιουλίου 2026 (2.012.529 hl)) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός της εγχώριας κατανάλωσης οίνων, αφού ολοκληρώνονται τα δεδομένα αλγεβρικού υπολογισμού της κατανάλωσης οίνου στη χώρα μας, στατιστικό μέγεθος που η ΚΕΟΣΟΕ επεξεργάζεται από το 1995».

«Οι υπολογισμοί αυτοί έρχονται σε αντίθεση με την φημολογούμενη πτώση της κατανάλωσης οίνου το 2026, (που ήταν και η αιτία πτώσης των τιμών σταφυλιών το φθινόπωρο)»

Η κατανάλωση οίνου, όπως εξηγεί, προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των αποθεμάτων αρχής της 1ηςΑυγούστου 2025 (1.705.521 hl), της επίσημης δηλωθείσας οινοπαραγωγής 2025/2026 (1.645.200 hl), των εισαγωγών οίνων (302.910 hl), μεγέθη που αντανακλούν την διαθεσιμότητα οίνων της 31ης Ιουλίου 2026, αφαιρουμένων των αποθεμάτων τέλους της 31ης Ιουλίου 2026 (2.012.529 hl), των εξαγωγών οίνων (282.020 hl) και των βιομηχανικών χρήσεων (247.000 hl).

Οι υπολογισμοί

Με το αποτέλεσμα της αλγεβρικής διαφοράς εξάγεται με βάση το ισοζύγιο οίνου που ακολουθεί, η ανθρώπινη κατανάλωση οίνου περιόδου από 31ης Ιουλίου 2025 έως την 31ηΙουλίου 2026, η οποία ανέρχεται στα 1.112.142 hl και είναι αυξημένη κατά 11,10% ανά κάτοικο σε σχέση με την κατανάλωση του 2024/2025 (1.001.000 hl).

Η ΚΕΟΣΟΕ τονίζει ότι τα μεγέθη αυτά προκύπτουν από τα επίσημα δεδομένα και δεν περιλαμβάνουν τυχόν αφανείς (παράνομες) εισόδους ποσοτήτων οίνων που προέρχονται από σταφύλια άλλων χρήσεων (επιτραπέζια, σταφίδες, κλπ.), γεγονός που θα αύξανε περαιτέρω την κατανάλωση, που την ελεγχόμενη περίοδο ανήλθε σε 10,59lt/κάτοικο, καταγράφοντας διαχρονικά πτωτική πορεία.

«Οι υπολογισμοί αυτοί έρχονται σε αντίθεση με την φημολογούμενη πτώση της κατανάλωσης οίνου το 2026, (που ήταν και η αιτία πτώσης των τιμών σταφυλιών το φθινόπωρο) τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία καταγραφής των τελικών αποθεμάτων, δηλαδή την 31η Ιουλίου 2026, που περιλαμβάνει μέρος της θερινής περιόδου».