Μίνι ανασχηματισμός: Ο Σπανάκης στη θέση του παραιτηθέντος Τσαβαρίδη – Επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Βαρτζόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,

Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.

Μίνι ανασχηματισμό ανακοίνωσε η κυβέρνηση με αφορμή την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη μετά από τις αποκαλύψεις για την κόρη του και την ομάδα χάντμπολ που συμμετείχε προκειμένου να λάβει μοριοδότηση για την είσοδο σε ΑΕΙ.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη θέση του κ. Τσαβδαρίδη ως υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου τοποθετείται ο Βασίλης Σπανάκης.

Υφυπουργός Εσωτερικών στη θέση του κ. Σπανάκη αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που είχε απομακρυνθεί λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ