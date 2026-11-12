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CrediaBank: Το καλύτερο εννεάμηνο στην ιστορία της τράπεζας

H CrediaBank κατέγραψε 87,3 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη και πάνω από 1,5 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση

Τράπεζες 12.11.2026, 18:41
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CrediaBank: Το καλύτερο εννεάμηνο στην ιστορία της τράπεζας
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Το καλύτερο εννεάμηνο στην ιστορία της κατέγραψε η CrediaBank σημειώνοντας με νέα ιστορικά υψηλά στις εκταμιεύσεις δανείων, στην πιστωτική επέκταση και στην επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.

Η Τράπεζα υπερκάλυψε ήδη από το εννεάμηνο τον ετήσιο στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης

Οι επιδόσεις αυτές συνοδεύτηκαν από βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, αύξηση των καταθέσεων και διατήρηση της υψηλής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η Τράπεζα υπερκάλυψε ήδη από το εννεάμηνο τον ετήσιο στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης, ενώ συνέχισε την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, με σημαντικές κινήσεις που διευρύνουν τις δραστηριότητες και τις πηγές εσόδων του Ομίλου.

Tα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2026:

• Νέο ιστορικό υψηλό στις εκταμιεύσεις δανείων, που ανήλθαν σε €3,5 δισ., αυξημένες κατά 44% σε ετήσια βάση. Μόνο στο Γ΄ τρίμηνο οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε €1,46 δισ., με αύξηση 78% σε ετήσια βάση.

• Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων €87,3 εκατ., αυξημένα κατά 56% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

• Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη €49,5 εκατ., αυξημένα κατά 56%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €37,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 278% σε ετήσια βάση.

• Καθαρά έσοδα από τόκους €158,1 εκατ., αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση, και καθαρά έσοδα από προμήθειες €35,1 εκατ., με αύξηση 34% σε ετήσια βάση.

• Περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με τον δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα να υποχωρεί στο 57,2%, από 65,8% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξημένα κόστη μετασχηματισμού.

• Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν σε €8,8 δισ., με αύξηση 16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ρυθμός αύξησης σχεδόν διπλάσιος από τον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο (9%).

• Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 2,4%, παρά την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων.

• Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τον δείκτη CET1 στο 15,5% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,1%, σε προσαρμοσμένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγή με την Ευρώπη Holdings.

Βρεττού (CEO CrediaBank): Προχωρούμε τις στρατηγικές μας κινήσεις

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2026, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου είναι τα καλύτερα στην ιστορία της CrediaBank. Έχουμε ήδη υπερβεί βασικούς στόχους που είχαμε θέσει για ολόκληρο το 2026, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να ξεπερνά τα €1,5 δισ. και τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 56%. Παράλληλα, προχωρούμε τις στρατηγικές μας κινήσεις μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε ανακοινώσει. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings, η συμφωνία για την απόκτηση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή και η επικείμενη εξαγορά της HSBC Malta διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητες του Ομίλου. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται, προσφέροντας περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες μας, διευρύνοντας συνεχώς το μερίδιο αγοράς σε κάθε υπηρεσία και τελικώς ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την κερδοφορία για τους μετόχους μας κάθε τρίμηνο. Συνεχίζουμε με συγκεκριμένο σχέδιο, διατηρώντας την προσωπική σχέση με τον πελάτη και την ευελιξία που χαρακτηρίζουν την CrediaBank».

Ενίσχυση κεφαλαιακής βάσης

Παράλληλα με τις οικονομικές επιδόσεις, η CrediaBank προχώρησε σε σημαντικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κεφαλαιακή της βάση, διευρύνουν τις δραστηριότητές της και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους πελάτες της:

• Ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings, με την οποία ο Όμιλος ενισχύει την παρουσία του στον ασφαλιστικό κλάδο, διευρύνει τις πηγές εσόδων του και αποκτά νέες δυνατότητες συνδυασμού τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Παράλληλα ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της δομή.

• Απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, που ενδυναμώνει την παρουσία της CrediaBank στις κεφαλαιαγορές και στις επενδυτικές υπηρεσίες.

• Σε διεθνές επίπεδο, η Τράπεζα κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη διεθνών εταίρων. Πρώτη πιστοληπτική αξιολόγηση από τη Fitch Ratings, η οποία απέδωσε στην CrediaBank μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση BB με θετικές προοπτικές και αξιολόγηση BB+ στις μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μόλις μία βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική.

• Πρώτη απευθείας μεταβίβαση χαρτοφυλακίου επαναεξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων σε τράπεζα στην Ελλάδα, από υφιστάμενες τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής». Η συναλλαγή σηματοδοτεί την επιστροφή περισσότερων από 800 δανειοληπτών στο τραπεζικό σύστημα ως πελατών της CrediaBank.

• Προετοιμασία για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, η οποία αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα για τον Όμιλο, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Η HSBC Malta κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων €80 εκατ. στο εννεάμηνο του 2026, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το συνολικό ενεργητικό της CrediaBank αναμένεται να ξεπεράσει τα €18 δισ., διευρύνοντας σημαντικά το μέγεθος και τη γεωγραφική παρουσία του Ομίλου.

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